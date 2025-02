Recenze TWS sluchátek Nothing ear (a). Průhledná stylovka s dobrým zvukem a základním ANC

Plusy výdrž hudební projev perfektní aplikace Minusy horší ANC zpracování a velikost krabičky 8 /10

Společnost Nothing je známá zejména v souvislosti s mobilními telefony, které zaujaly svým zpracováním s využitím průhledných plastů, které dávají nahlédnout pod obal mobilu do jeho útrob. Netrvalo dlouho a nabídka značky se rozšířila o řadu příslušenství, které pracuje se stejným přístupem k designu – na výběr tak dnes je vedle mobilů také z několika typů TWS sluchátek a chytrých hodinek.

Jednou z novinek loňského roku je model Nothing Ear (a), který sází na shodné designové provedení, jako jeho sourozenci, avšak konstrukčně se odlišuje v použití jiného materiálu měničů a z pohledu ceny se jedná o nejlevnější model výrobce.

Konstrukce a zpracování

Jelikož si Nothing drží vizuální styl napříč portfoliem produktů, najdeme i v případě sluchátek průhledné plasty, a to nejen na obalu, ale i na části sluchátek samotných. V kombinaci se strohým fontem, podobným jako bylo zobrazení na bodových displejích, tak dostáváte do ruky opravdu nevšední kousek příslušenství. Potvrzuje to ostatně i snaha značky pozicovat se jako alternativa k příslušenství Apple, jehož estetiku do jisté míry sdílí.



Na výběr máte ze tří barevných variant

Oba na sluchátka na první pohled připomíná zmenšený obal na mýdlo, i přes zaoblené hrany spodní a horní části se rozhodl výrobce přidat poměrně široký okraj, takže výsledný tvar pouzdra je spíše obdélníkový. Pouzdro není nijak přehnaně velké, do kapsy se vejde pohodlně, i když silnější okraj může být na obtíž pokud je kapsa užší.