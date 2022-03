Recenze zesilovače Atoll IN80 Signature. Kvalitní, zábavné Hi-Fi po francouzsku

IN80 Signature se vyrábí přímo ve Francii, je zábavný a příjemně jiný, než jeho konkurenti. Pokud chcete vášnivou zábavu za rozumné peníze, dejte mu šanci.

Plusy Energičnost a autorita nad rámec třídy

Možnost modulárního rozšíření

Tučný zvuk s pěkně mocným basovým základem

Dokáže hrát nahlas (to kdybyste se báli zdánlivě průměrného výkonu) Minusy Kvalita zpracování oproti mainstreamovaným leaderům místy pokulhává 9 /10 Hodnocení

Francouzské hi-fi je poměrně specifickým ostrůvkem z pohledu zvukového i estetického ladění, stejně jako nese svůj styl celá země. V normandské oblasti, téměř na dohled Lamanšského průlivu, sídlí jedna z tradičních francouzských značek – Atoll. Tento výrobce se dle vlastních slov snaží nabídnout svůj zvuk co nejširšímu spektru zájemců, jinými slovy udržet co nejatraktivnější ceny, což je dozajista atraktivní zejména v dnešní době extrémního zdražování.

Atoll má velice širokou nabídku přístrojů, které dominují zesilovače – není mnoho firem, které by nabízely komponenty od hranice 10 tisíc korun, tím méně takových, které se nespoléhají na výrobu na Dálném Východě, ale poctivě vytváří výrobky ve své domovině.

Vzhled a konstrukce

Ve Francii se vyrábí i IN80 Signature, integrovaný zesilovač z velmi atraktivní relace. Navzdory vstřícné cenovce ovšem nese všechny vizuální a materiálové rysy elektroniky Atoll – je tu pěkný čelní panel se zaoblenými rohy, dokonce i linka prolisu, táhnoucí se přes celou jeho šířku. Stejně tak je tu ale také poměrně jednoduše pojatý kryt s mnoha odvětrávacími otvory nebo vysloveně jednoduše, ale v rámci ceny rozhodně přijatelně pojatý panel zadní. S ohledem na to, že je to Made in France ovšem klobouk dolů; přestože nejde o luxusní výrobek, je odolný a férově sestavený.

Vpředu dominuje vzhledu centrálně vsazený ovladač hlasitosti, vlevo od něj je jednoduchá řada diod, indikujících navolený vstup, vpravo tři tlačítka pro zapnutí a právě přepínání vstupů, nic víc nakonec potřeba není. Kdyby přece, vedle ovladače hlasitosti se vešel výstup na sluchátka a čidlo dálkového ovládání, takže ani komfort nebude problém.

Celkem logicky je IN80 Signature čistě analogovým komponentem, skladba konektorů je ale zajímavá. Jsou tu tři běžné linkové vstupy a jeden s možností proměny příplatkovým modulem na phono vstup. Dále je tu pásková smyčka (tj. vstup a výstup), by-pass (tj. vstup přímo do koncového stupně) a pre-out – ten je tu dokonce dvakrát, takže můžete řídit třeba přídavný koncový zesilovač a k němu klidně dva subwoofery.

​

Atoll IN80 Signature S bez modulu

Zesilovač nabízí dva páry reproduktorových terminálů, jednoduchých, ale odpovídajících v dané třídě i vyšším nárokům. Vyjma napájecí zásuvky už je tu jen malý jack 12V napěťové spouště.

Přišroubovaný panýlek na zadní straně napovídá, že i sem by mělo být možné dokoupit modul D/A převodníku, který by konektivitu rozšířil o dva optické, dva koaxiální a jeden USB vstup. Počítá se také Bluetooth. Modul využívá čip AK4490 a podporuje PCM 32 bit / 384 kHz a DSD128.



Atoll IN80 Signature S volitelným D/A modulem

Tak jako jiné modely Atoll, i IN80 Signature staví na velmi poctivě naddimenzovaném toroidním transformátoru. Dále jsou tu dva páry výkonových prvků, každý má svůj malý chladič a odpovídá jim i počet filtračních kondenzátorů – ty jsou relativně velké. Jinak jsou obvody na plošném spoji s drahami se zdvojenou vrstvou pozlaceného niklu pojaté celkem jednoduše, což ale není nic neočekávaného, opět je to v souladu se standardy běžného hi-fi této třídy. Regulaci hlasitosti má na starosti klasický modrý ALPS.

Zesilovač nabízí solidní výkon 80 Wattů na kanál do 8 ohm, výrobce pak udává ještě pracovní frekvenční rozsah 5 – 100 000 Hz a samozřejmě rozměry: šířku 44 cm, výšku 9 cm a hloubku 30 cm při váze 7 kg.

Jak to hraje

IN80 Signature jsme poslouchali jak místo Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR spolu s Métronome DSC1 na Xavian Quarta Evoluzione (na kabelech Nordost Heimdall 2 a s filtrem GMG Power Harmonic Hammer 3000P), tak místo Cambridge CXA81 s Cambridge CXC a Teac NT-503, kdy se přes kabely Dynamique Audio Horizon 2 hrálo na Fischer&Fischer SN-70.

Atoll u všech svých komponentů ladí zvuk na výraznou basovou objemnost, IN80 Signature na tom není jinak – proto i kontrabas v „Cantata Con Mina“ Miny De André („La Canzone Marinella“ | 1997 | Ricordi | 7432153879-2) zněl na danou cenovou úroveň nesmírně hutně a důrazně, ta šťavnatost není vůbec obvyklá. Není to zvuk úplně „hustý“, ale dává rozhodně pocit, že bas má hloubku. Je to základ harmonický a poměrně elegantní, dává rozhodně přednost pocitu masivnosti nad dokonalým ohraničením nebo různorodostí poloh.

Zpěv Madeleine Peyroux v „Blue Alert“ („Half the Perfect World“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) zněl sladce a líbezně, ovšem také cítíte, že jemný ženský hlas je jakoby posazený hlouběji než je obvyklé, někdy by tak mohl znít i trochu svěžeji – je to nicméně vlastní styl Atoll. Ocenit ale musíme to pohodové, laskavé vyznění, kdy možná není zvuk nějak zásadně analytický nebo překypující detaily, ale je uhlazený, celistvý a bohatý.

V protikladu k výraznému basu jsou výšky v „Deceptively Yours“ od Norah Jones a Peter Malick Group („New York City“ | 2003 | Koch | 0099923867821) tak nějak usazenější a méně výrazné, i když samotná nahrávka je poměrně řízná. Čitelnost je nicméně dobrá a lehce menší objem zabrání tomu, aby zvuk přerostl v přílišnou ostrost, když ho trochu vytočíte. Je pravda, že ani u podstatně horších nahrávek nedochází k žádné agresivitě.

Tučný zvuk hodně pomáhá vnímání dynamičnosti skladeb, syté podání slušelo i Ravelovu „Boléro“ v podání Seiji Ozawy a Boston Symphony Orchestra (1974 | Deutsche Grammophon | 415 845-2) – zesilovač je příjemně muzikální a hraje tak nějak celkově ochotně a s chutí, v závěru skladby dokáže velmi dobře načrtnou tu gradující energii velkého orchestru, což možná souvisí i s tím, že snadno a poměrně rychle hraje nahlas a jeho zvuk nemá tendence působit, že je u hrany svých možností.

Na druhou stranu není reprodukce nijak analytická, takže pokud se rádi zabýváte jemnými detaily a vrstvami a tak vůbec, možná vás Atoll úplně neosloví – v jeho podání je Dvořákova „Serenade for wind and strings in D minor, B. 77 (op. 44)“ ve verzi Nevilla Marrinera a Academy of St. Martin in the Fields (1981 | Philips | 400 020-2) spíše velkým a komplexním hudebním obrazem, než sestavou dokonale zaostřených jednotlivostí. Ve frekvenčním vyvážení má IN80 Signature sklon „od basů k výškám“, takže vynikají informace hlavně ve středech a basech.

Prostor „My Old Flame“ Boba Jamese a Davida Sanborna („Quartette Humaine“ | 2013 | OKeh | 88765484712) nebyl v rámci kategorie ničím překvapující, stereofonie tu je patrná, byť nějaký pocit hloubky se tu moc nenachází.

V čem ale naopak není nač si stěžovat, to je plynulost a šťavnatost, s jakou odsýpá rocková „Many A Little“ ze stejnojmenné desky od September (1995 | Tripple | TRIPPCD1004) – tučný bas udává rytmus a pěkně pumpuje, sladší zvuk zklidňuje říz kytar a bodré ladění hudbě prostě sluší, snadno se poslouchá, valí se, trochu pomalejší, ale zábavná, byť ne stoprocentně autentická.

Verdikt

Atoll je tak nějak svůj, o tom není pochyb. Součástí této svébytnosti je ale i výroba ve Francii (což je v této cenové hladině unikát) nebo možnost rozšíření digitálním a gramofonovým modulem (což také není úplně obvyklé) a to se nám líbí.

Zvukově nejde IN80 Signature směrem k autenticitě a realističnosti, dává nepokrytě najevo, že chce hrát sladce, barevně a sytě, chce dát na obdiv bas a sílu a valná část hudby díky tomu zní zábavně a s příjemnou nekonfliktností, takže si můžete pustit cokoliv, kdykoliv a jak zrovna máte chuť a přitom Atoll udrží velmi pěknou kontrolu nad reprosoustavami. IN80 Signature je jiný, než jeho konkurenti, ale pokud chcete vášnivou zábavu za rozumné peníze, dejte mu šanci.

Atoll IN80 Signature

Cena: 25 190 Kč

Zapůjčil : Soundstyle

: Soundstyle Web výrobce: www.atoll-electronique.com

Technické parametry

RMS výkon při 8 Ohm 80 W

RMS výkon při 4 Ohm 120 W

Napájení 340 VA

Celková kapacita 31 474 µF

Vstupní impedance 357 kOhm

Citlivost 100 mV

Frekvenční odezva 5 Hz – 100 kHz

Signál / šum 100 dB

5 audio vstupů AUX (nebo volitelný phono stage P50 nebo P100), CD, TUNER, TAPE, DVD

By-pass vstup 1x - pro použití jako výkonový zesilovač

Pre-out výstup 2x - pro bi-amp nebo pro připojení k subwooferu

Sluchátkový výstup1x jack 6,35mm

Rozměry (v x š x h) 90 x 440 x 300 mm

Hmotnost 7 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice