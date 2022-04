Marantz MODEL 40n. Recenze luxusního integrovaného Hi-Fi zesilovače s vestavěným streamováním

Zapojení využívá systém proudové zpětné vazby nebo symetrické rozložení signálových drah. Výkon dodávají na každém kanálu dva paralelně zapojené páry tranzistorů (pro zlepšení proudových dodávek a kontroly reprosoustav), na výstupu naměříte dostatečných 70 Wattů do 8 ohm, respektive 100 Wattů do poloviční zátěže. Jde o zesilovač klasické třídy A/B.

Digitální část obhospodařuje čip ES9016K2M, díky kterému se nemusíte bát PCM signálů až do rozlišení 24 bit / 192 kHz, případně ani DSD až do kmitočtu 5,6 MHz. Filtrace sází na firemní řešení Marantz Musical Digital Filtering (MMDF) se dvěma různými filtry, mezi kterými je lehký slyšitelný rozdíl.

Poctivé napájení stojí na dvojitě stíněném toroidním transformátoru a nově navrženém napájecím zdroji s odděleným vedením pro analogovou a digitální část (mimochodem pro standby režim je tu samostatný spínaný napájecí zdroj), který má mít nižší úroveň šumu, než třeba MODEL 30 a to i díky velkým zakázkovým filtračním transformátorům od ELNA na měděné sběrnici – ty jsou umístěny v těsné blízkosti výstupních tranzistorů. Ovládání hlasitosti používá čip MUSES 72323, navržený specifiky pro aplikaci v prémiových audio komponentech – i ten by se měl vyznačovat velmi nízkou úrovní šumu, konkrétně až o 7 dB.

Po levé straně přístroje je seskupená pěkná řádka konektorů – všechny analogové mají cinchovou podobu (takže někomu by snad mohla chybět XLR rozhraní). Blok vstupů tvoří tři sady klasických linkových a jeden o kousek výš a samostatně stojící vstup pro gramofony – ten je doplněný zemnícím kolíkem. Variabilitu zapojení značně zvyšuje linkový výstup s fixní úrovní, pre-out pro subwoofer (v monofonní podobě, ovšem lze mu nastavit přechodovou frekvenci v krocích mezi 40 a 120 Hz) a přímý vstup do koncového stupně, který poslouží při integraci se systémy domácího kina.

Když v roce 1952 Saul Marantz v New Yorku začínal vymýšlet přístroje, které by posunuly posluchače zase o kousek blíž k pocitu autentické reprodukce, určitě netušil, že o 60 let později bude značka s jeho jménem dominantním japonským výrobcem a už vůbec nemohl vědět, že k šedesátinám si nadělí něco, co už možná není vhodné nazývat integrovaným zesilovačem, ale spíše integrovaným systémem. K novému MODEL 40n totiž stačí připojit pár reprosoustav a na dosah máte celý moderní hi-fi svět.

Jak to hraje

MODEL 40n jsme poslouchali v rámci hlavní redakční sestavy, to znamená, že zdrojem signálu bylo buď OPPO UDP-205 nebo Métronome DSC1, ale také Roon při přímém streamování do MODEL 40n. Poslouchalo se přes Xavian Quarta Evoluzione na kabelech Nordost Heimdall 2, napájeno bylo přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P kombinací Heimdall 2 a Nordost Valhalla 2. K porovnání byla sestava Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR.

Pevná a dominantní basová linka, určující rytmus Jacksonovy „Rock with You“ („Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1), byla v podání MODEL 40n měkce houpavá, i když už s dobře naznačenou strukturou broukání. Je cítit vřelejší styl a celkově klidný, spíše uvolněný, jakkoliv definice a ohraničení tónů jsou z ranku výtečné hi-fi techniky. Neočekávejte pohlcující porce, objem basové složky je spíše audiofilsky decentní a veskrze laskavý.

Zpěv Renée Fleming v „River“ z desky „Haunted Heart“ (2006 | Rounder | 0602517032798) byl uhlazený onou typickou jemností zvuku Marantz, nebyl úplně zafixovaný a super soustředěný, zato se linul v hebkém, znělém a v celkovém souladu harmonicky lidském stylu, který dá už opravdu pěkně na obdiv přirozenou intimitu lidského hlasu. Dalo by se také říct, že je to zvuk tradiční japonské školy, skromný v jakýchkoliv nadbytečnostech, které do nahrávky nepatří a přeci ne suše věcný, naopak s příjemnou barvou i vkusným rozlišením.

Činel a vůbec nejvyšší pásmo v „Use Me“ od Vanessy Fernandez („Use Me“ | 2014 | Groove Note | 0660318105028) zněl hedvábně, přitom ale nebyl nijak uťápnutý, živost a znělost jsou víc než dobré, stejně tak pěkný je objem – výšek je dostatek, jsou stále patrné a jasné, přitom ale nejsou dominantním prvkem, jakkoliv na sebe pozornost přitahují. Díky tomu působí také velmi solidně rozlišené, aniž by přesáhly meze přílišné prezentnosti či dokonce agrese. Ale kov činelů má v sobě už přesto tu pěknou jadrnou „pichlavost“.

Mohutná orchestrální „Wheel of Fortune“ z pera Hanse Zimmera („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) byl v interpretaci MODEL 40n ne přímo mocná nebo zemětřasná, zvuk je spíše rozsáhlý, načechraný a sytý, takový barevný a kultivovaně vřelý. Pod klidným a zarovnaným povrchem ale energie bublá, dění je trochu povolnější, spíše pružné, než průbojné, ale orchestr je důstojně strukturovaný a hudba bublá a klokotá ve víc než dobrém standardu v kontextu pořizovací cenovky. Je cítit, že zesilovač má reprosoustavy pod solidní kontrolou, i když to není železná pěst, ale spíše zralá autorita zkušenosti.

Když přijde na faktické rozlišení, Gabrielova „Mercy Street“ v podání Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) byl sice hebká a bylo cítit zřetelnou stopu „Marantz zvuku“, konkrétnost vokálu i jednotlivých nástrojů ale plně odpovídala standardům třídy na dohled high-endové sféry. Hudba se poslouchá snadno a neúnavně, mikrodetaily a nuance nejsou nijak akcentované, nejsou vytažené, přesto jsou už dobře čitelné, hudba je střízlivá, ale ne chudá, spíše kultivovaně organická.

Scéna v „Orchestral Suite No. 1 in C major, BWV 1066“ v podání Nevilla Marrinera a Academy of St. Martin in the Fields (1991 | Decca | 430 387-2) byla standardní, bezproblémově rozložená v pravolevé ose a načrtnutá již i v hloubce. V souladu se základním charakterem zesilovače, i tady dominuje prezentace bez přehánění a přesto důstojná, pěkně vzdušná a nekomplikovaně čitelná, bez ozdůbek, ale o to přirozeněji působící. Zvuk nemá takový ten technický rozměr soustředěnosti a tvrdé ohraničenosti, je to víc organický „live“ dojem.

Technicky brilantní nahrávka „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) se nesla s muzikálním kouzlem, které je vlastní většině Marantzů, je to klidný, ale zároveň velmi příjemný, naprosto bezkonfliktní přednes, který nemá z žádného pohledu nic, čím by v krátkodobém i dlouhodobém horizontu mohl být nepříjemný, zároveň ale nechává vyznít velmi milým způsobem vedoucí hlas a pocit barevnosti nahrávky.

Verdikt

Marantz MODEL 40n je velmi estetický, moderní zesilovač, který – jak už bylo zmíněno v začátku – by možná snesl spíše označení „ready to play systém“.

Pod retro-futuristikou slupkou s opravdu moc pěkným a v rámci třídy nevídaně kvalitním zpracováním (nakonec je to „Made in Japan“) se nachází klasická technická řešení Marantz, která respektují firemní zvukovou tradici v tom duchu, v jakém vnější vzhled respektuje dědictví estetické. Je to tedy stále „velmi Marantz“, ovšem lehce modernizovaný pro současné standardy a současnou hudbu.

Zvukovými kvalitami i konektivitou se výrazně blíží vyššímu MODEL 30, ovšem za podstatně nižší cenovku a pokud vám tak stačí o třetinu nižší výkon, je MODEL 40n vynikající všestranné zařízení s muzikálností značky Marantz a je to další potvrzení nového směrování jména Marantz do segmentu luxusně pojatých audio zařízení.

Marantz MODEL 40n

Cena: 63 990 Kč

Technické parametry

Nominální výstupní výkon: 70W + 70W (8ohm) / 100W + 100W (4ohm

Obvody zesilovače: HDAM-SA3

Frekvenční rozsah: 5Hz - 50kHz

Celkové harmonické zkreslení: 0.02% (20Hz - 20kHz, 8Ω)

Odstup signál/šum: PHONO (MM): 87dB / CD: 106dB

Phono vstup: (MM) Marantz Musical Phono EQ

Analogové vstupy (RCA): 4 (PHONO, CD, LINE,RECORDER) / 1 (RECORDER)

Digitální vstupy 2, optický a koaxiální

HDMI ARC

USB A

HEOS App

Dálkové ovládání: Systémové pro CD i zesilovač

Rozměry (š x v x h): 443 x 130 x 432mm

Spotřeba: 220W, 0.3W (Standby)

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice