Recenze zesilovače NAD C 700. Univerzální síťový přehrávač a kvalitní Hi-Fi v jednom

Pokud tak hledáte síťový dvoukanálový zesilovač s trochu jiným, jednoznačně na zábavu laděným zvukem a přijmete jednoduché křivky šasi modelu C 700, pak za dané peníze nabízí víc než poctivou porci muziky.

Plusy Muzikální projev v duchu klasického NADu

Šasi nakonec vypadá lépe než na fotkách

Solidní konektivita pro běžného uživatele

Možnost ovládání přes Roon i aplikaci

Pěkný bas Minusy Je škoda, že tu není možnost zakomponovat Dirac

Přísným okem hodnoceno tu bas přeci jen poměrně dominuje 9 /10 Hodnocení

Kanadský NAD si svou pověst vybudoval na výrobě vzhledově skromný, nicméně zvukově zábavných zesilovačů (a posléze samozřejmě i dalších komponentů). Přesto v posledních letech otočil o prakticky 180 stupňů a svůj katalog staví hlavně kolem moderních přístrojů, ať už jde o streamovací zázraky Bluesound nebo „chytré“ komponenty hlavní značky NAD, typicky modely jako M33 nebo M10.

Právě k poslednímu jmenovanému se chce přiblížit nový model C 700, který ovšem spadá do série Classic, mezi ony komponenty jednoduchého, leč zábavného střihu.

Vzhled a konstrukce

Že se C 700 inspiroval u M10 je jasné – jde o prakticky identickou „kostku“, jejímuž zasklenému přednímu panelu dominuje velký barevný displej s konfigurovatelným zobrazením, multifunkční kruhový ovládací prvek a dvě maličká tlačítka pro pohyb tam, kde kroucení ovladačem nestačí. I tady jsou zaoblené hrany a šasi bez viditelných šroubů, prostě veskrze moderní styl – přesto C 700 vypadá jednodušeji a techničtěji, než M10, v reálu pak je hezčí než na fotkách.

Zadní strana není také nijak složitá, nevymýšlí vymyšlené. Ve spodní části najdete dva páry reproterminálů a napájecí zásuvku, v horní řadě vysázené konektory v lehce skromnějším, ale dostačujícím počtu. Jsou tu dva analogové cinchové vstupy a paleta digitálních – koax a optiku doplňuje praktický eARC HDMI vstup, je tu ale i USB pro datové paměti a ethernetový konektor pro připojení do sítě (je tu ale i Wi-Fi pro ty, kteří chtějí minimalizovat počet kabelů).

Jsou tu i výstupní rozhraní – jeden plnohodnotný cinchový pre-out (pro koncové zesilovače, aktivní reprosoustavy nebo dvojici subwooferů) a jeden sloučený subwooferový výstup. To vše doplňuje čtveřice „praktických“ rozhraní – jsou tu USB port a 3,5 mm jack pro servisní účely a další dva 3,5 mm jacky, kdy jedním můžete spouštět externí zařízení a druhým přijímat signály z externího čidla dálkového ovládání.

Základem C 700 je streamovací firemní platforma BluOS, jejíž univerzálnost je úžasná – česká aplikace vám snadno a stabilně otevírá lokální (síťové i Bluetooth) i internetové streamování a poradí si s rozlišením až do 24 bit / 192 kHz a formátem včetně MQA. Vynikající je také možnost ovládat 63 nezávislých zón s BluOS kompatibilními zařízeními. Výhodou BluOS je také česká lokalizace, která je mimo jiné také v ovládacím menu přístroje (tak jako u M10 a M33).

Výkon pak dodává řešení HybridDigital UcD - jde o moduly holandské firmy Hypex, konkrétně o spínaný analogový zesilovač. Nemůžete si ho ale koupit sami pro sebe, na rozdíl od jiných modulů Hypex, tento konkrétní je navržený a vyladěný právě a jen pro NAD. Bez ohledu na zátěž umí dodat 80 Wattů, ve špičkách až 120 Wattů na kanál. NAD uvádí u C 700 hodnotu THD+N v celém audio pásmu pod 0,04%, odstup signálu a šumu přes 84 dB a tlumící faktor přes 90 při 8 ohmech.

Zbývá definovat velikost přístroje – základna má rozměry 21,8 x 26,6 cm a na výšku dorostl NAD na 9,6 cm, přičemž hmotnost zůstává díky spínaným zesilovačům kousek pod 5 kg.

Jak to hraje

NAD C 700 jsme poslouchali ve dvou redakčních sestavách – jak v té hlavní s Xavian Quarta Evoluzione (přes kabely Nordost Heimdall 2 a filtr GMG Power Harmonic Hammer 3000P) proti Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR, tak v systému s Fischer&Fischer SN-70, kde se srovnávalo proti Teac NT-503 / Cambridge CXA81 na kabelech Dynamique Audio Horizon 2.

Krásně medovou, houpavou podobu klasických kousků NAD měl hustý basový základ Ellingtonovy „The Mooche“ v podání John Harle Band („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2). Basu je o něco víc co do poměru, tvoří výrazný, ale ne nepřiměřeně přebujelý základ, navíc má poměrně dobré kontury a pevnost, jakkoliv váha a hutnost jsou tu základními atributy. Tóny bublají s ladností a pohodovostí a je to na danou cenovou úroveň solidní bas, zejména v kontextu typu zesilovače.

Zpěv pětice vokalistů z King’s Singers v „Now is the month of maying“ Thomase Morleyho („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) byl velmi organický, opět v duchu klasického zvuku kanadské značky. C 700 nepřekypuje křehkými detaily a nějakým analytickým vhledem do nahrávky, hraje si trochu po své, ale velmi příjemně, laskavě a přitom se slušnou srozumitelností, díky čemuž vzniká kombinace jaksi „normálního a příjemného“ přednesu.

I cinkot činelů v „Blowin‘ Free“ od Wishbone Ash („Argus“ | 1991 | MCA | MCAD 10234) byl naprosto neagresivní, hladký, ale přitom tak nějak plný života a šťavnatosti. Objemu je tak akorát, aby výšek bylo citelně dost, ale přitom ne tolik, aby byly příliš dominantní. Opět je třeba říct, že analytičnost je v rámci dané kategorie spíše standardní a audiofilských nuancí se tak úplně nedočkáte, čitelnost ale není špatná, ba naopak – celkovým pojetím odpovídají výšky dobrému standardu kategorie 30 – 40 tisíc.

Díky až maličko efektně tučnému přednesu působí dynamika v Loussierově verzi Handelovy „Suite for keyboard Vol. 2, No. 4 in D minor, HWV 437, Variation No.2“ („Baroque Favorites“ | 2001 | Telarc | 0089408351624) vlastně úžasně – je to silný zvuk s důrazem, má váhu a pořádnou „naducanost“, rázné basové tóny jsou sice trochu vypolstrované a měkké, ale mají tak líbezně pojaté barvy, že je radost je poslouchat. Bas je přeci jen trošku dominantní, ale nezdá se, že by se dalo takového zvuku rychle přejíst – v tom je koneckonců kouzlo NADu už desítky let.

Pokud ovšem jste spíše na detaily, jiskřičky a jemnůstky, ze stejného důvodu možná nebude C 700 tak úplně pro vás. Nicméně v kontextu cenové relace se zesilovač neztratí ani v komplexním materiálu, jako je „Finaletto: Di si felice innesto“ z Rossiniho „Il barbiere di Siviglia“ (Neville Marriner / Academia of St. Martin in the Fields“ | 1995 | Philips | 446 448 2).

Je to ale samozřejmě stále zvuk v kontextu relativně dostupného hi-fi, NAD umí zahrát přehledně, ale přitom ne extrémně do detailu, takže hlasy kupříkladu vyvstávají do popředí samozřejmě a přirozeně, přitom ale srozumitelnost odpovídá dobrému standardu, ale třeba na CXA81 vyniknou jemné odstíny práce s vokály trochu lépe. C 700 ale hraje tak hezky, že na to skoro nemyslíte.

Rozprostření hráčů z Moscow Radio & TV Symphony Orchestra v Mussorgského „Noci na Lysé hoře“ („Classical Sampler“ | 1987 | MFSL | UDCD 502) bylo dobré, scéna sama nebyla obří do šířky, měla nicméně už náznak hloubky a jakousi nenucenou přehlednost. Lokalizace jednotlivých elementů je slušná, celkově ale zvuk spíše než hologram plný syrově realistických jednotlivostí připomíná elegantní barevné plátno s propojenými barvami – nakonec i při živém vystoupení to není zase tak jiné.

V čem se ovšem NAD C 700 s klidem pohybuje na vrcholu své třídy, to je muzikálnost a schopnost zahrát ne nutně s puristickou autenticitou, ale rozhodně s notnou porcí hudební podstaty. „Christmas Day“ z nádherně nahraného „Titanic Requiem“ Robina Gibba (2012 | Rhino | 2564661065) zněla prostá jakékoliv nepříjemnosti, ostrosti nebo jiného prvku, který by odváděl pozornost od pohody.

Hudba je sytá, barevná, na jednu stranu poklidně bublající, na druhou stranu pevná a silná. Možná to není zvuk stoprocentně realistický, ale v zábavnosti se ale minimálně vyrovná premiantům třídy jako je Marantz PM7000N nebo Cambridge CXA81, přitom ale nabízí zvuk sytější a tučnější.

Verdikt

Že NAD umí vyrobit kvalitní klasické zesilovače, to prověřily uplynulé dekády víc než dobře, že se firma zorientovala i v moderních trendech a technologiích, to zase potvrzují zařízení jako jsou „krabičky“ Bluesound nebo NAD M10 a NAD M33.

Teprve s C 700 se ale prolnuly obě tváře NADu a vznikl tak přístroj s poctivou výbavou moderního střihu (i když je velká škoda, že tu nefiguruje Dirac, i kdyby jen jako příplatek), ovšem se zvukem velmi blízkým tomu oblíbenému klasickému NADu s tučným basovým základem, celkovou sytostí a harmonickou barevností. Pokud tak hledáte síťový dvoukanálový zesilovač s trochu jiným, jednoznačně na zábavu laděným zvukem a přijmete jednoduché křivky šasi modelu C 700, pak za dané peníze nabízí víc než poctivou porci muziky.

NAD C 700

Cena: 39 990 Kč

Technické parametry

Jmenovitý výstupní výkon > 2 x 80 W / 8 Ω, > 2 x 100 W / 4 Ω

> 2 x 80 W / 8 Ω, > 2 x 100 W / 4 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD < 0,03 %)

Výkon před limitací > 2 x 86 W / 8 Ω (1 kHz, 0,1 % THD)

> 2 x 86 W / 8 Ω (1 kHz, 0,1 % THD) > 2 x 102 W / 4 Ω (1 kHz, 0,1 % THD)

Dynamický výkon IHF 100 W / 8 Ω, 125 W / 4Ω

100 W / 8 Ω, 125 W / 4Ω Činitel tlumení > 90 (8 Ω, 20 Hz - 6,5 kHz)

> 90 (8 Ω, 20 Hz - 6,5 kHz) Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz (±0.6 dB)

20 Hz - 20 kHz (±0.6 dB) Odstup signálu od šumu > 84 dB (A, 500 mV in, 1 W / 8 Ω out)

> 84 dB (A, 500 mV in, 1 W / 8 Ω out) Celkové harmonické zkreslení (THD) < 0.04 % (250 mW - 100 W, 20Hz – 20kHz)

< 0.04 % (250 mW - 100 W, 20Hz – 20kHz) Separace kanálů > 93 dB / 1 kHz, >72 dB / 10 kHz

> 93 dB / 1 kHz, >72 dB / 10 kHz Tónové korekce ± 6 dB / 60 Hz (basy), ± 6 dB / 20 kHz (výšky)

± 6 dB / 60 Hz (basy), ± 6 dB / 20 kHz (výšky) Citlivost analogových vstupů 550 mV (100 W / 8 Ω)

550 mV (100 W / 8 Ω) Výstup pro subwoofer 4 Vrms

4 Vrms Vstupy 2 x analog linka, 1 x digitální optický SPdif Toslink, 1 x digitální koaxiální SPdif, 1 x HDMI eARC, 1 x USB A (FAT32, NTFS), 1 x Bluetooth aptXHD (obousměrný), 1 x LAN / Wi-Fi, 1 x IR vstup

2 x analog linka, 1 x digitální optický SPdif Toslink, 1 x digitální koaxiální SPdif, 1 x HDMI eARC, 1 x USB A (FAT32, NTFS), 1 x Bluetooth aptXHD (obousměrný), 1 x LAN / Wi-Fi, 1 x IR vstup Výstupy 1 x repro, 1 x pre out, 1 x subwoofer, 1 x Bluetooth výstup (pro sluchátka), 1 x trigger out 12 V,

1 x repro, 1 x pre out, 1 x subwoofer, 1 x Bluetooth výstup (pro sluchátka), 1 x trigger out 12 V, Podporované formáty stremování MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS, MQA, FLAC, WAV, AIFF

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS, MQA, FLAC, WAV, AIFF Podporované vzorkovací frekvence 32 - 192 kHz PCM

32 - 192 kHz PCM Podporované rozlišení 16 - 24 bitů

16 - 24 bitů Podporované streamovací služby Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs

Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs Podporované služby internetových rádií TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise

TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise Hmotnost 4,8 kg

4,8 kg Rozměry (š x v x h) 218 x 96 x 266 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice