Ředitel České televize by chtěl zvýšit koncesionářský poplatek na 150 Kč

Generální ředitel ČT Petr Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že by si přál zvýšit koncesionářský poplatek o 15 Kč na celkových 150 Kč měsíčně. O zvýšení na stejnou částku mluvil i před rokem s tím, že by mohlo jít jen o dočasné řešení, než se ujasní, jaké veřejné služby má Česká televize do budoucna poskytovat.

Televizní poplatek se naposledy měnil v 1. ledna 2008, kdy se zvedl ze 120 na 135 Kč. Dvořák argumentuje tím, jeho reálná hodnota dlouhodobě klesá kvůli inflaci. Rostou náklady na provoz i tvorbu obsahu, takže bez navýšení příjmů hrozí, že by ČT musela škrtat.

„I v situaci objektivně se snižujících příjmů jsme dokázali přinést víc kvality a větší rozsah než v době, kdy jsem nastupoval. Pokud se nic nezmění, povede to v horizontu roku až dvou let k tomu, že budeme muset veřejnou službu začít omezovat,“ říká Dvořák.

Koncesionářské poplatky Rok Televizní poplatek Rozhlasový poplatek 1955 15 Kč 5 Kč 1969 25 Kč 10 Kč 1991 50 Kč 20 Kč 1995 50 Kč 25 Kč 1997 75 Kč 37 Kč 2005 100 Kč 45 Kč 2007 120 Kč 45 Kč 2008 135 Kč 45 Kč

Česká televize bude letos operovat s rozpočtem ve výši 6,84 miliardy korun, z toho 5,66 miliardy bude pocházet z koncesionářských poplatků. V rozpočtovém plánu ale ČT upozorňuje, že kvůli 14 let nezměněné výši poplatků jsou reálné příjmy ve skutečnosti o 24 % nižší, než odpovídá nominální hodnotě. Jinak řečeno, poplatek má v roce 2021 cenu 102 Kč a do rozpočtu přibude 4,27 miliardy korun ve srovnání s rokem 2008.

Nutno podotknout, že o zvyšování poplatků nerozhoduje ředitel televize, ale změna musí projít klasickým legislativním procesem.

via Mediář