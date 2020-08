Rega Brio: kvalitní integrovaný Hi-Fi zesilovač se skvělým zvukem [test]

Šestá generace modelu Brio od britské Regy je kompaktním přístrojem s viditelně i slyšitelně ostrovním rodokmenem – je to klasický anglický zesilovač s klasickým anglickým zvukem. Ve své třídě představuje Rega Brio příjemný zvukový nadstandard.

Anglická značka Rega patří mezi také ty klasické ani obrovské, ani malé (koneckonců, Rega má skoro 100 zaměstnanců) ostrovní firmičky, které svou cestu světem započaly začátkem 70. let, v době opravdového rozkvětu high-fidelity techniky a které dodnes vyzařují takovou tu specifickou britskou auru, promlouvajícím svébytným, ale svůdným audiofilským jazykem. Roy Gandy začal tím, že se nadchl pro možnosti úpravy tehdejších gramofonů a následně pro produkci vlastních, dnes má ale Rega v portfoliu i různorodou nabídku elektroniky, přenosek nebo třeba reprosoustav.

Vzhled a konstrukce

Poznávacím znamením je u všech „negramofonových“ výrobků každopádně jinakost. Platí to i pro poměrně dostupný integrovaný zesilovač Brio, který sází na kompaktní půdorys. Že jde o Regu poznáte i podle atypického lehce klenutého tvaru čelního panelu s vykousnutím ve spodní části. Kdyby Brio hrálo v původním Vetřelci nebo Hvězdných válkách jako součást řídící kabiny vesmírné lodi, docela snadno by to prošlo. Využití by tam našel určitě i dálkový ovladače, který je účelný a odolný, byť rozhodně ne moderní.

Prvky na čelním panelu jsou srovnány v jednoduché horizontálně, začínají vpravo umístěným spínacím tlačítkem, pokračují 6,3 mm výstupem pro sluchátka, malým tlačítkem pro cyklické přepínání vstupů, na které navazuje pět rozsvěcujících se tlačítek a přeškrtnutý reproduktor, indikující aktivaci funkce Mute, načež úplně vpravo najdete zvláštně zapuštěný dutý konvexní komolý kužel (což se dá přeložit i jako podivný potenciometr), sloužící pro regulaci hlasitosti.

Čisté, hladké hliníkové tvary se stále patrnou onou jistou „sci-fi estetikou“ pokračují po všech stranách, až vás dovedou k zadnímu panelu, schovanému v malé nice, takže konektory nečouhají přes půdorys šasi. Je tu šest párů cinchových analogových konektorů, první pár patří MM phono vstupu, šestý zase linkovému výstupu. Následují dva páry jednoduchých, ale funkčních reproterminálů pro lopatky i banánky a nakonec se vešla ještě standardní dvoupólová napájecí zásuvka. Vzhledem k malým rozměrům přístroje je všechno trochu blízko u sebe, ač tady se určitě nepočítá s používáním exotických kabelů s masivními koncovkami.

Celkově je nicméně Brio zpracovaný slušně a rozumně bytelně. Zesilovač má šířku 21,6 cm, hloubku 34,5 cm a výšku jen 7,8 cm. Hmotnost 5,1 kg tomu pak tak nějak odpovídá.

Je dobré na tomto místě zmínit, že jméno Brio bylo přítomné v nabídce firmy už před uvedením tohoto modelu koncem roku 2017. Brio je tak vlastně přímým pokračovatelem, byť to svým jménem nijak nedává najevo. Krom přepracovaného exteriéru má ale poslední inkarnace Brio i nové obvodové desky.

Jsou tu dva nezávislé napájecí zdroje pro dobré oddělení výstupní části a vstupních obvodů včetně phono předzesilovače, svou sílu zesilovač čerpá z toroidního transformátoru a dvou zásobních kondenzátorů. V této části i v linkovém předzesilovači jsou pak osazené operační zesilovače MUSES. Část sluchátkového zesilovače využívá velkou měrou vnitřní obvody, po zapojení sluchátek se pak odpojí výstupní část.

Rega uvádí výstupní výkon 50 Wattů na kanál do 8 ohm, respektive 73 Wattů do poloviční zátěže, dle anglických standardů samozřejmě ve třídě A/B. Výrobce nicméně varuje, že vyšší hlasitost do zátěže 4 ohmy povede k zahřívání povrchu zesilovače až na 40°C nad pokojovou teplotu, což už je poměrně dost.

Uváděný frekvenční rozsah 12 – 43 000 Hz má atypickou toleranci (-1 / -3 dB), přesnost RIAA korekce pro gramofonové signály je +/- 0,4 dB, byť to platí pro pásmo 100 – 10 000 Hz.

Jak to hraje

Regu Brio jsme zkoušeli jako zesilovač ve všech třech základních redakčních sestavách. Zesilovač tak hrál s Cambridge CXC / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII místo Cambridge CXA80 nebo Grandinote Shinai spolu s Fischer&Fischer SN-70, hrál místo Emotiva XSP-1 / XPA-DR2 ve společnosti Teac NT-503, Emotiva ERC-4 a KEF LS50 / GoldenEar SuperSub X, hrál ale také s OPPO UDP-205 a Harbeth Monitor 30 místo Norma Revo IPA-140. MM vstup jsme zkoušeli s Rega Planar 1 / Rega Elys 2 nebo VPI Scout / Jelco SA-250 / Hana EH. Krátce jsme měli možnost připojit také Moon 650D a Moon 680D.

Falcon Acoustics BBC LS3/5a: regálové Hi-Fi reprobedny přímo z Anglie [test] Maličké Falcon Acoustics BBC LS3/5a jsou specialitkou pro ty, kteří ví co chtějí, jsou to specifické, svébytné a odlišné reprosoustavy, které vám ukážou, co pomáhalo utvářet hi-fi standardy a vnímání zvuku bezmála půlstoletí nazpět. Jde o věrnou repliku se snahou o maximální autenticitu a nikoliv o vylepšení dle dnešních možností.

S rytmem hlubokých tónů ve „Twist in my sobriety“ od Tanity Tikaram („Ancient Heart“ | 2008 | Warner Music | 2564-69459-5) se malý zesilovač popasoval až překvapivě srdnatě. Od většiny zesilovačů v této cenové hladině se Brio liší sázkou na plnější, hutnější zvukové podání, na to, abyste dole něco cítili. Separace jednotlivých brnknutí je dobrá, solidní v dané cenové třídě, je to zvuk spíše uvolněnější, nesnažící se o kdovíjak zaříznutý a přesný styl nebo audiofilskou utaženost – spíše nechává bas splývat a dýchat, tak nějak příjemně se pohupovat.

V tom britsky uvolněném, decentním duchu s jistým zajímavým nadhledem pokračuje Brio i na středních frekvencích. Zpěv v „Somethin‘ Stupid“ Franka Sinatry („My Way“ | 1997 | Reprise Records | 9362-46712-2) měl byl „tak akorát“ v objemu a plnosti, nepřehnaný, příjemně již srozumitelný a vlastně v dobrém celkovém standardu na to, že zesilovač patří do „běžného hi-fi“.

Na cinkotu činelů v „On her way“ Pat Metheny Group („Speaking of now“ | 2002 | Warner Bros | 9362 48025-2) byla znát stopa jisté hladkosti, byť proporčně bylo nejvyšších frekvencí dostatečně a dokázaly se prosadit. Ani tady není reprodukce analytická, sází spíše na civilní, byť dobře čitelný styl, který se příjemně, nenásilně poslouchá, nemá tendenci překročit meze „slušného vychování“ ani u tvrdších a agresivnějších nahrávek, u těch dobrých jako je tato pak zase dokáže nabídnout kovovou znělost.

Focal Chora 806: regálové dvoupásmové Hi-Fi reprobedny [test] Francouzský Focal nabízí v Chora 806 zajímavě pojaté kompaktní reprosoustavy – vnější podoba jasně dbá na to, aby zapadla dobře do moderního interiéru, zvukové pojetí se pak ale zkouší co nejpečlivěji držet „audiofilské věrnosti“.

Kouzlo „britské školy“ elektroniky je z nemalé míry i v tom, jak dynamicky se navzdory malým rozměrům a zdánlivě malým výkonům umí projevovat. Ani Brio se svou přátelskou cenovkou není výjimkou a v rámci své cenové úrovně nabízí v razantní perkusní „India with jazz“ („STS 40 Years Anniversary“ | 2020 | STS Digital | STS-6111195) poctivou dynamiku, která tak nějak neodpovídá prvotnímu očekávání vzhledem k rozměrům přístroje. Není to makrodynamická bombastičnost, ale jakýsi pocit, že zvuk dýchá, že pulsuje a že přes jistou stopu decentní měkkosti v něm je šťavnatost a už je to velký krok od leckterého trochu „unisex“ základního zesilovače.

V onom decentním duchu dokáže Brio vystavět také „My ship“ od Dee Dee Bridgewater („This is new“ | 2002 | Emarcy | 0602527040400), skladbu na jednu stranu poklidně jednoduchou a na druhou stranu překvapivě dobře zaznamenanou a zprodukovanou, tedy i mimořádně bohatou na jemné nuance. I tady bylo cítit, že přístup k hudbě je „velmi britský“. Líbila se nám plynulost a spojitá organičnost toho, jak hudba tekla, jak klidně byla prezentovaná a to přitom s rozlišením a čitelností, které je přeci jen bližší dražším, než levnějším konkurentům. Zesilovač sází na prezentaci celku, spíše než malých jemnůstek, ale velmi dobře čitelného celku s velmi dobrým standardem.

To by se dalo jistě říct i o pravolevé stereo bázi v „My romance“ Billa Evanse („Turn out the stars“ | 2009 | Nonesuch | 7559-79831-7), kde je organizace prostě solidní a bezproblémové a ačkoliv je hloubka scény spíše naznačená (což nijak nevybočuje z dobrých mravů této cenové kategorie), tak pravolevá organizace a oddělení jednotlivých instrumentů jsou opět britsky decentní a prostě „fungující“ bez nějaké technicistní snaživosti.

Bez agrese, zato s jistým rozměrem organické muzikálnosti se vlnila rázná „Heathen Child“ od Grinderman („Grinderman 2“ | 2009 | Mute | CDSTUMM299) – slušný tah na bránu, více než slušný rytmus a mírně těžší tonální vyvážení dávají hudbě drajv, údernost a takovou celkově pohodovou poslouchatelnost.

Verdikt

Šestá generace modelu Brio od britské Regy je kompaktním přístrojem s viditelně i slyšitelně ostrovním rodokmenem – je to klasický anglický zesilovač s klasickým anglickým zvukem, který zůstal navzdory trendům posledních let v dobře dostupné cenové kategorii. Nabízí k tomu všemu ještě poměrně dobrý sluchátkový výstup, stejně jako dobrý vestavěný phono předzesilovač a jako celek funguje v takovém tom britsky decentním a přesto strašně příjemně poslouchatelném smyslu.

Není snad výjimečný v žádné konkrétní jednotlivosti, ale funguje dobře jako celek, libovolná hudba přes v podstatě libovolné reprosoustavy s ním zní zábavně a můžete ji nechat ševelit na pozadí celý den nebo si užít intenzivní poslechovou session, můžete poslouchat potichu nebo to „osolit“ a Brio bude pořád hrát v pohodě. Ve své třídě představuje Rega Brio příjemný zvukový nadstandard.

Rega Brio

Cena: 20 990 Kč

Zapůjčil: AV Integra​

Výkon 2 x 50 W až 8 Ohmů

2 x 50 W až 8 Ohmů Frekvenční odezva Phono 15 - 40 000 Hz (-3dB) Přesnost RIAA v pásmu 100 - 10 000 Hz + -0,4 dB, Vstup linky 12 (-1dB) - 43 000 Hz (-3dB)

Phono 15 - 40 000 Hz (-3dB) Přesnost RIAA v pásmu 100 - 10 000 Hz + -0,4 dB, Vstup linky 12 (-1dB) - 43 000 Hz (-3dB) Vstupy 1x stereo FM phono RCA, 4x line stereo RCA

1x stereo FM phono RCA, 4x line stereo RCA Výstupy 1x RCA monitor, 1x výstup sluchátka, výstup reproduktory

1x RCA monitor, 1x výstup sluchátka, výstup reproduktory Rozměry 216 x 78 x 345 mm

216 x 78 x 345 mm Hmotnost 5,1 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice