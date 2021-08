REL Tzero MKIII: recenze na malý, ale výborný subwoofer za fajnovou cenu

Plusy Mimořádná skladnost

Fajnová cena

Možnosti nastavení / připojení

Dobře a s klidem zapadají k reprosoustavám Minusy Vhodnost jen pro malé prostory 9 /10 Hodnocení

Co je malé, to je hezké, jen co je pravda. Jenže může být malý i subwoofer? Přeci jen základní poučkou, která je i v souladu s fyzikálními principy, je to, že čím nižší frekvence, tím větší ozvučnice a průměr membrány. Není-li tomu tak, je třeba to „obcházet“ a tlačit se přes fyzikální zákony. Jenže co když i jeden z nejslovutnějších výrobců sub-basových jednotek na světě – anglický REL – říká, že dobrý bas můžete mít i ze skutečně miniaturních ozvučnic a měničů?

Vzhled a konstrukce

Právě tím směrem totiž kráčí základní model firemního katalogu, velmi kompaktní REL Tzero MKIII. Drobounká kostička váží jen 6,8 kg, má půdorys 21,6 x 26 cm a na čtyřech elegantních nožičkách se tyčí do pyšné výše 24,1 cm. To jsou mnohem spíše proporce, které očekáváte u kostky másla než u subwooferu. Faktem ale je, že i díky tomu, že drží firemní designovou linii, tak je Tzero MKIII okouzlující drobeček.

Zpracování je pěkné, bílý i černý klavírní lak vypadá dobře, naprostá jednoduchost dovoluje snadnou integraci v jakémkoliv prostoru. Měnič míří dolů, takže nepřitahuje zbytečně pohledy, nemusíte řešit ani mřížku. Jediným estetickým prvkem je tak destička s logem na horní desce.

Zadní panel v modrém odstínu je typický pro všechny modely REL – je tu samozřejmě napájecí zásuvka s kolébkovým spínačem, je tu ale i překvapivě široká konektivita.

Pro běžné systémy je tu dvojice cinchů, jeden označený jako „low level“ (pro stereo) a druhý jako „.1 / LFE“, který patří do systémů domácího kina. Tam je primárně určený i SpeakOn, sloužící pro vysokonapěťové připojení, tedy pro snímání signálu ze svorek zesilovače, alternativně ale třeba i z reprosoustav (což bude složitější, protože potřebujete připojit oba kanály).

Samozřejmostí jsou tři otočné prvky – dva nastavují hlasitost pro cinchové vstupy, třetí upravuje přechodovou frekvenci. Pak už je tu jen páčka pro nastavení napájecího režimu – buď je subwoofer neustále aktivní nebo se spíná automaticky s příchozím signálem, respektive asi vteřinu až dvě poté, co signál dorazí na vstup.

Na spodní straně najdete černou vypouklou membránu dynamického měniče s firemním logem. Membrána je vyrobená z hliníku a má pevný, ale poddajný velký gumový závěs. Průměr wooferu je slušných 6,5 palce. O „pohon“ se stará zesilovač NextGen, který dodává ve třídě D poctivých 100 Wattů.

REL říká, že na metě -6 dB dokáže maličký Tzero MKIII dodat do prostoru 37 Hz. Na subwoofer se to nemusí zdá nějak moc, ale na druhou stranu většina hudebního materiálu takové frekvence ani neobsahuje a rozšíření rozsahu reprosoustav třeba z 50 Hz právě o dalších zhruba 15 Hz v malých prostorách reálně stačí.