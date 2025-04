IKEA a její bezdrátové reproduktory. Jak se liší od Sonosu, jak hrají, co umí a který vybrat

1 / 9



Řetězec IKEA neprodává jen nábytek, kuchyně, židle, stoly, peřiny a skleničky, ale také reproduktory. Nejde o žádnou novinku, v nabídce jsou už několik let. V posledním roce nebo dvou ale nábytkový gigant rozšířil nabídku. Má proto smysl podívat se, jaké reproduktory IKEA vlastně nabízí a jestli stojí za to. Než začneme, musíme si ujasnit pojmy. IKEA nabízí bezdrátové reproduktory ve dvou odlišných řadách. Ty levnější využívají pro bezdrátové připojení výhradně Bluetooth a hrají pouze po přímém propojení se smartphonem, notebookem či jiným zdrojem zvuku.

Vlevo je reproduktor s Bluetooth, vpravo policový Symfonisk s Wi-Fi Dražší řada Symfonisk se připojuje výhradně přes Wi-Fi. A protože vznikly ve spolupráci se společností Sonos, využívají její multiroom systém a ovládací aplikaci. Případně lze využít AirPlay2 či Spotify Connect. Protože ale vůbec nemají Bluetooth, hudbu do nich neposíláte přímo z mobilu, vždy se streamuje ze sítě. Na smartphonu máte pouze aplikaci, kterou reproduktor či celý systém řídíte. Ikea Symfonisk vs. Sonos Základní výhodou Sonosu jsou integrované mikrofony a podpora asistentů. Ikea také může mít trochu jiných charakter zvuku, než Sonos, který má neutrálnější zvuk. Ale ani všechny reproduktory Sonos nehrají stejně, takže kombinace je možná. Na reproduktoru od IKEA můžete pouze měnit hlasitost a pozastavit/spustit přehrávání, Sonos má navíc možnost přeskakovat mezi skladbami vpřed i vzad. Aplikace S2 je stejná. Řada bezdrátových reproduktorů Symfonisk je plně kompatibilní s produkty Sonos a lze je s nimi libovolně kombinovat. Výběr tedy nemáte omezen pouze na repro IKEA. Ba naopak někteří dražší sestavy Sonos rozšiřují právě o dostupnější reproduktory Symfonisk. Přehled na dalších stránkách začneme od nejlevnějších a nejzákladnějších reproduktorů, budeme pokračovat k těm dražším. Nezapomeneme ani různé příslušenství, které IKEA ke svým reproduktorům nabízí. Reproduktory jsme testovali, přidáme proto odkazy na recenze.

Pokračování 2 / 9 Vappeby – Bluetooth reproduktor Cena: 1490 Kč/1640 Kč Přenosný Bluetooth reproduktor Vappeby je nová verze staršího modelu Eneby 20. Ostatně i na webu Ikea se dočtete, že jde o 3. generaci reproduktoru. Druhá generace přišla o čelní průzvučnou tkaninu, ta se nyní vrátila. Lehce se změnilo ovládání, nově přibyla funkce Spotify Tap. Byť jde o přenosné repro, v základu se napájí z elektrické sítě. Baterie totiž není v ceně a musí se dokupovat za 399 Kč. Když si ji pořídíte a vložíte, poskytne až 25 hodin poslechu bez nutnosti mít Vappeby připojený k elektřině. Baterie je kompatibilní i s předchozí generací Eneby 20, průzvučný přední kryt samostatně stojí 150 Kč. Reproduktor má rozměry 20 x 20 x 8 cm, hmotnost 1,5 kg, samozřejmostí je držadlo pro přenášení. Reproduktor je osazen dvěma měniči, výškovým a basovým, výkon je 20 W (15 W + 5 W), což je pro běžný poslech zcela dostatečné. Protože Eneby má poměrně velkou ozvučnici, zvuk může leckoho překvapit slušnými basy a celkovou kvalitou. Kromě bezdrátového Bluetooth lze použít vstup přes 3,5m konektor jack na zadní straně, přes něj lze připojit zdroj zvuku klasickým kabelem. Pro nastavení hlasitosti slouží velký otočný ovladač. Basy a výšky nelze upravit, pouze v aplikaci na telefonu. IKEA Eneby 20: skvělý, levný bezdrátový reproduktor od nábytkářů [test] V současné době se tak prodává třetí generace Eneby 20, byť pod jiným názvem. Proti námi testované první verzi má vyšší výkon. Potěší, že můžete mít i stereo zvuk, stačí spárovat dva identické reproduktory Vappeby, na výběr máte ze dvou barev. Vappeby – přenosný odolný reproduktorek Cena: 299 Kč V IKEA prodávají také malý, levný Bluetooth reproduktor, který se vejde do batohu. Při jeho velikosti 8 × 6 × 8 cm nepočítejte s hlasitým ani moc kvalitním zvukem, na druhou stranu ho díky rozměrům můžete vzít opravdu všude. Potěší odolností proti vodě dle IP67, lze ho tak klidně můžete poslouchat třeba v koupelně a přežije i pád do vody. Baterie je vestavěná a na jedno nabití IKEA slibuje ohromujících 80 hodin poslechu při 50 % hlasitosti. Jakmile přidáte, tak výdrž půjde sice rapidně dolů, ale stále bude dlouhá. Pokud budete mít tyto reproduktory dva, můžete je spárovat spolu a mít stereozvuk. Zápory? Není zde vestavěný mikrofon pro vyřizování hovorů.

Pokračování 3 / 9 Vappeby – lampa s Bluetooth reproduktorem Cena: 1690 Kč Je to zajímavý a nečekaně dobrý Bluetooth reproduktor. Reprodukce je překvapivě příjemná, pro běžný poslech je zvuk vyloženě uspokojující. Velkou zásluhu na tom má objem basů a sytost zvuku. IKEA tak s přehledem přehrává spoustu menších přenosných reproduktorů, kterým tato plnost zvuku chybí. Lampička vydává příjemné, ambientní světlo, celek má průměr 17 cm a výšku 25 cm. Na horní straně je madlo na přenášení, to jediné si po vybalení přimontujete. V balení najdete ještě solidní kabel USB-C s délkou 1,5 m pro nabíjení. Širokopásmový měnič je umístěn v „kloboučku“ a hraje směrem dolů do podstavce. Ten je využíván jako akustická lupa a šiří středy i výšky. Zvuk hraje do všech stran. Vestavěná baterie s kapacitou 2× 3300 mAh nabídne při běžné hlasitosti až 13 hodin reprodukce. Konektor USB-C lze využít nejen pro nabití baterie, ale počítá se i s normálním poslechem doma a stabilním umístěním. Proto je konektor nenápadně skrytý, na spodní straně stojanu je pro kabel patřičný výřez. Recenze reproduktoru IKEA Vappeby. Odolná lampička s Bluetooth překvapivě dobře hraje a koupíte ji už téměř složenou Počítá se také s využitím venku, odolnost dle IP65 zajišťuje ochranu proti dešti i prachu. Lapa tedy posvítí i zahraje třeba na zahradě či na terase.

Pokračování 4 / 9 Symfonisk – policový reproduktor s Wi-Fi Cena: 2690 Kč Základní bezdrátový Wi-Fi reproduktor v IKEA je policový. Má šířku 10 cm, hloubku 15 m a výšku 31 cm a nemusí jen stát, může i ležet. Základní ovládání máte na čelní straně, zbytek řídíte aplikací. Ikea Symfonisk: povíme vám vše, co musíte vědět o bezdrátových reproduktorech Reproduktor se připojuje přes Wi-Fi, kdy využíváte buď aplikaci Sonos, streamovat lze ale i přímo ze zařízení pomocí Apple AirPlay2. Symfonisk je kompatibilní také se Spotify Connect, což znamená, že můžete hudbu do reproduktoru posílat přímo z aplikace Spotify. Přes Wi-Fi můžete streamovat hudbu, internetová rádia či podcasty, a to bez rušení telefonáty nebo zprávami, které „pípají“ při běžném propojení přes Bluetooth. Pokud s telefonem půjdete jinam, tak hudba bude hrát dále, případně telefon ani nepotřebujete. Reproduktor je osazen basovým a výškovým měničem. Bassreflex posilující basovou složku je vyvedený vpřed, policový reproduktor tak klidně můžete přimontovat na zeď nebo zasunout dozadu do poličky. Policový Symfonisk nabízí příjemný, dynamický zvuk, který je vhodný pro běžný poslech, překvapivě ale zvládne také náročnější hudební žánry. Jen po něm nesmíte chtít velmi vysokou hlasitost, zvláště u výrazně basové hudby. IKEA k reproduktoru nabízí konzoli pro montáž na stěnu (350 Kč) a vysoký stojan pro postavení do prostotu (600 Kč). Nebo k reproduktoru můžete mít šikovnou polici s bezdrátovou nabíječkou (1000 Kč). Pokud váš telefon bezdrátové nabíjení nenabízí, lze využít konektor USB-C umístěný na levé straně poličky.

Pokračování 5 / 9 Symfonisk – rám na obraz s Wi-Fi reproduktorem Cena: od 4990 Kč Zajímavé řešení nabízí nástěnná varianta reproduktoru Symfonisk. Není rozhodně malý, čelní plocha zabírá plochu větší jak A2 – rozměr je 57 × 41 cm. Rozměry se tedy blíží spíše obrazu. Podobá se mu i tloušťkou, je nebývale tenký – jen 6 cm. Navíc díky designu s odskočenou hranou není při pohledu ze strany vidět plná tloušťka reproduktoru. Reproduktor-obraz můžete opřít o stěnu, ale spíš se u něj počítá s pověšením na výšku či na ležato. Vypadá to lépe a ještě ušetříte místo. Napájecí kabel s délkou 3,5 metru můžete vyvést z libovolné strany rámu nebo jej smotat do připraveného místa vzadu. Jestli chcete na stěně dva, z jednoho reproduktoru lze vyvést napájení do dalšího. Zvukové vyladění odpovídá požadavku na nenápadný zdroj hudby, která má přitom vyplnit celou místnost. Toto není reproduktor, před který si sednete do jediného ideálního místa. Jeho úkolem je vytvořit zvukovou kulisu, příjemnou bez ohledu na to, kde zrovna sedíte. Ikea Symfonisk: Rám na obraz, který hraje? Otestovali jsme další výsledek spolupráce IKEA a Sonos Kryt s průzvučnou tkaninou lze snadno vycvaknout a vyměnit za jiný. IKEA za 1000 Kč samostatně prodává řadu dalších krytů lišících se designem. Ještě se k nim vrátíme.

Pokračování 6 / 9 Symfonisk – lampa s reproduktorem s Wi-Fi Cena: od 4390 Kč Hrající lampičku IKEA už také prodává delší dobu, ta současná představuje už druhou generaci. Nyní stolní lampa umožňuje větší personalizaci, je totiž rozdělena na podstavec s reproduktorem (stojí 3790 Kč) a stínidlo. Obojí se prodává jak samostatně, tak samozřejmě dohromady, kdy trochu ušetříte. Na výběr je mezi černou a bílou verzí podstavce. Díky patici E27 nyní lampa podporuje širší škálu žárovek. Lampičku a reproduktor můžete ovládat odděleně, takže třeba zhasnout a reproduktor nechat hrát dál. Druhá generace reproduktoru má dle výrobce inovované akustické řešení a Ikea slibuje lepší zvuk. Zůstalo široké zvukové pole a rovnoměrné ozvučení místnosti. Lampa se stále připojuje přes Wi-Fi a využívá systém Sonos. Nicméně nová verze má proti první generaci trochu jiný charakter zvuku. Dříve teplejší, pomalejší a měkčí zvuk je nyní rychlejší, ale o něco studenější. Na výběr máte mezi několika stínidly v různých stylech a barvách, aktuálně stojí 1000 Kč. Textilní nebo skleněné stínidlo je v černé nebo bílé barvě, můžete tak kombinovat barvu samotného reproduktory a stínidla. Můžete se vybrat kombinaci, ale můžete také mít třeba stínidla dvě a měnit je. To u minulé verze nešlo.

Pokračování 7 / 9 Symfonisk – stojací lampa s reproduktorem WiFi Cena: 5500 Kč Zajímavou variantu přidala IKEA do své nabídky poměrně nedávno. Jde o již zmíněnou lampičku s reproduktorem, ale celek zároveň tvoří stabilní podlahový stojan. Celková výška pak činí 136 cm. Tato varianta umožňuje zařídit si interiér pomocí světla a zvuku. Pokud nemáte stolek, kam byste nízkou lampičku postavili, tak tohle může být dobré řešení. Vyšší stojan umožňuje efektivnější šíření světla i zvuku, než když reproduktor stojí na nízkém stole. Opět lze pořídit dvojici stejných Wi-Fi reproduktorů a poslouchat pak stereo, případně lze pár využít jako zadní efektové bedny pro domácí kino. Tato varianta se prodává výhradně se stínidlem z bambusu. Pokud chcete jiné, musíte si ho dokoupit samostatně.

Pokračování 8 / 9 Rámečky na reproduktor Nástěnné reproduktory mají odnímací průzvučný, látkový panel. Můžete si proto za 1000 Kč dokoupit jiný než ten bílý nebo tmavý, který dostanete v základu. Reproduktor potom simuluje obraz na stěně. IKEA má poměrně bohatou nabídku, občas se objeví limitovaná edice, která po vyprodání zase zmizí. Těm šikovnějším nic nebrání ve vytvoření vlastního originálního krytu.

Nabídka obrazů pro přední stranu nástěnného reproduktoru. V ceně je buď světlý, nebo tmavý, zbytek se dá dokoupit. Nabídka není vždy stejná a postupně se mění Ani levnější policový reproduktor ale nezůstává stranou. I pro něj máte možnost pořídit si jiný přední kryt. Nabídka je ale menší a ne všechny dostupné varianty má IKEA na webu. Fyzicky jsou v obchodech občas vidět i jiné zajímavé verze, které v e-shopu nenajdete.

Ukázka alternativního a méně nápadného krytu policového reproduktoru, aktuálně stojí velmi hezkých 149 Kč

Pokračování 9 / 9 Na stěnu i do prostoru To by nebyla Ikea, aby nenabídla i různé možnosti pro upevnění reproduktorů na stěnu, nebo stojany pro bezproblémové umístění do prostoru. Výhodou je variabilita, takže pokud policové W-Fi reproduktory chcete dát na stojan nebo na stěnu, dokoupíte si jen potřebný díl v požadované barvě. Stojan na policový reproduktor Cena: 600 Kč Další variantou, kterou Ikea nabízí je policový reproduktor Symfonisk s vysokým stojanem, který se dá tak umístit libovolně v prostoru. Pokud si pořídíte pár, tak lze reproduktory nakonfigurovat, aby hrály stereo. Případně lze kombinaci využít i jako nejlevnější zadní efektové repro pro domácí kino Sonos. Stojan se dá dokoupit i samostatně, v černé a bílé variantě. Nástěnná konzole Cena: 350 Kč S touto konzolí můžete policový reproduktor připevnit na stěnu. Protože má kloub, lze ho potom naklápět nahoru, dolů, či do stran (dle orientace montáže). Můžete tedy třeba reproduktory umístit nahoru ke stropu, aby nenápadně ozvučovaly místnost. Držák se prodává ve dvou barevných verzích. Police s bezdrátovou nabíječkou Cena: 1 000 Kč Tato konzole má rovnou integrovanou bezdrátovou nabíječku. Poličku a reproduktor stačí připojit k elektrické síti, není potřeba další kabel. Nabíjecí místo navíc není uprostřed, ale velmi rozumně v pravé polovině, poličku lze tak v klidu využívat i k ukládání dalších drobností. Na boku poličky pak máte k dispozici ještě USB-C port pro připojení nabíjecího kabelu. Dálkový ovladač zvuku Cena: 400 Kč (+ rozbočovač) Když nestačí ovládání přímo na reproduktoru a nechce se vám pokaždé vytahovat smartphone a vybírat skladby, může se hodit dálkový ovladač. Kromě ovládání hlasitosti a přehrávání skladby má možnost nastavit na dvě tlačítka oblíbené playlisty, které se po stisknutí rovnou spustí. Je ale nutné vědět, že si zároveň budete muset pořídit rozbočovač Dirigera (v sadě ovladačem se prodává za 1900 Kč, samostatně stojí 1500 Kč).

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se