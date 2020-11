Resident Alien bude nový sci-fi seriál s hvězdou z Firefly v hlavní roli

Americká stanice Syfy TV stojí za pravděpodobně nejlepším sci-fi seriálem posledního desetiletí - The Expanse (nyní je na Amazon Prime). I když tato stanice u nás nevysílá, rozhodně si seriály z této TV stanice pozornost zaslouží.

Nový počinem má být seriál Resident Alien. Stanice uveřejnila sedminutové video – začátek prvního dílu. Děj? Na Zem přiletí mimozemšťan, při přistání se však zřítí, a tak převezme identitu (a vzhled) doktora v malém městě. Jeho tajná mise je sice původně namířena proti lidstvu, ovšem postupně jak se s lidmi seznamuje, tak začíná zápasit s morálním dilematem, zda místo likvidace by lidstvo neměl raději zachránit.

Seriál vznikl podle komiksu a hlavní roli mimozemšťana si zahraje Alan Tudyk, který se proslavil především rolí pilota v seriálu Firefly a následovně ve filmu Serenity. Dále si zahrál v seriálu Doom Patrol, ale také filmu Rogue One: Star Wars Story. Seriál Resident Alien nemá být zcela vážný, nicméně bude kombinovat komedii, drama a samozřejmě sci-fi žánr.

Za seriálem stojí Chris Sheridan – ten produkoval mimo jiné velmi úspěšný seriál Family Guy. Přestože se Resident Alien má odehrávat v Coloradu, tak natáčí probíhá ve Vancouveru, kde se ostatně velká většina známých seriálů produkuje (všechny série Hvězdné brány, Akta X a spousta dalších). Dle první ukázky lze poznat, že Resident Alien nebude postaven ani tak na efektech, jako na scénáři a hereckých výkonech.

Seriál měl mít původně premiéru už toto léto, ale nakonec byla premiéra posunuta na leden roku 2021. Zda seriál bude vysílám u nás není známo, ale vypadá to, že podobně jako The Expanse by neměl uniknout pozornosti fanoušků sci-fi.