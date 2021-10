Resident Evil: Raccoon City – První trailer ukazuje, že restart série více ctí herní předlohu

Sérii filmů Resident Evil s herečkou Millou Jovovich odstartovala v roce 2002 a byť kritika filmy obvykle cupovala na kousky, tak celkem bylo nakonec natočeno šest komerčně velmi úspěšných filmů. Nyní se dočkáme restartu.

Survival horor Resident Evil: Raccoon City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Film je přitom adaptací příběhů první a druhé hry od společnosti Capcom, na rozdíl od původní série, která spíše volně inspirovala. Scénář k filmu napsal Johannes Roberts, stejně tak film režíroval, obecně točí spíše průměrně hodnocené horory. O kameru se postaral Maxime Alexandre, který také točí spíše horory, ale má za sebou filmy Shazam!, Hory mají oči, Návrat do Silent Hill, nebo Noc s nabroušenou břitvou.

Ve filmu si zahrají Kaya Scodelario (Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta), Hannah John-Kamen (Tomb Raider), Robbie Amell (Chůva na zabití), Tom Hopper (Terminátor: Temný osud) a další.

Film Resident Evil: Raccoon City má mít v ČR premiéru 2. prosince 2021. Teda pokud budou otevřená kina...