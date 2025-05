Retro kazetový přehrávač We Are Rewind Edith má Bluetooth a USB-C nabíjení. Díky nahrávání lze vytvářet vlastní mixy

Nostalgie v moderním kabátu? Edith od francouzské značky We Are Rewind oživuje kouzlo kazetových přehrávačů a přidává funkce, které byste u klasického Walkmana hledali marně.

Kazetové přehrávače už dávno zmizely z obchodů i kapes, ale přesto se znovu vracejí – tentokrát jako stylová kombinace retra a současné technologie. Francouzská značka We Are Rewind na tento trend svými přehrávači, které kombinují klasický vzhled, ale moderní výbavou. Nejnovější model Edith přichází v nápadné růžovo-tyrkysové kombinaci a zaujme nejen barvou, ale především funkcemi.

Moderní sluchátka i vlastní nahrávky

Na rozdíl od původních kazetových přehrávačů, které fungovaly čistě analogově má tato moderní varianta bezdrátové Bluetooth 5.1, díky čemuž lze připojit bezdrátová sluchátka nebo přenosný BT reproduktor. Samozřejmě lze ale výrobce zachoval i klasický 3,5mm Jack výstup, takže si můžete připojit i běžná kabelová sluchátka.

Velkou výhodou je možnost nahrávání přímo na kazetu – a to buď přes linkový vstup (např. z mobilu), nebo přes přímo mikrofon. Nahrávání je jednoduché, kdo si rád tvoří vlastní mixtapy, najde v Edith zajímavý nástroj. Vzhledem k tomu, že už málo kdo má doma stolní kazetový rekordér, tak pro mnohé tohle bude jediná možnost, jak si nahrávat vlastní kazety a mixy. Pro některé mladší může být ale překvapením, že se nahrává 1:1, tj. skladbu hráváte tak dlouho, jak trvá. Kazetu s 60 minutami budete nahrávat hodinu a u mixů počítejte čas, který zabere práce okolo (pouštění skladeb/sychronizace s nahráváním na pásek), jednoduché kopírování souborů přes USB se zde opravdu nekoná.

Vestavěná baterie se nabíjí přes USB-C konektor, a na jedno nabití nabízí až 12 hodin provozu. To je výrazný rozdíl starým přehrávačům, které byly závislé na tužkových bateriích. Rozhodně potěší hliníkové tělo, které působí pevně a kvalitně, a také velká mechanická tlačítka – podobná těm, jaká pamatujeme z doby Walkmanů.



We Are Rewind vyrábí i bezdrátovou verzi v retro stylu sluchátek Sony z 80. let minulého století. Lehká sluchátka stojí přibližně 1 250 Kč

Pokud bychom měli hledat zápory, tak kazetový přehrávač/recordér We Are Rewind nemá při přetáčení autostop a samozřejmě chybí potlačení šumu Dolby B, či přepínání typu pásku na II/IV. Nicméně v současné době originálně nahrávané kazety už Dolby B také nevyužívají, takže to zas tak moc nevadí.

Stylové retro vs. věrný analog

Zatímco konkurenční Fiio CP13 se soustředí výhradně na analogový zvuk, Edith cílí spíše na běžné uživatele a stylové nadšence. Fiio postrádá Bluetooth i nahrávání, ale je menší, lehčí a nabízí slušný, stabilní, o něco hlasitější zvuk a méně šumu (vestavěnou baterii s USB nabíjením má). Edith je oproti tomu praktičtější pro každodenní použití a zároveň působí jako designový doplněk.

Oba přístroje ukazují různé přístupy k témuž formátu – zatímco Fiio je pro fanoušky analogového zvuku, We Are Rewind sází na design a modernější výbavu.

Vinyl zažívá obrovský návrat, u kazet je vlna zájmu daleko menší, osobně radím na ni nenaskakovat vůbec. Přesto se najdou fanoušci, kteří si kazety užívají pro jejich fyzickou povahu a syrovější zvuk. We Are Rewind Edith je v tomto směru zajímavým společníkem – spojuje nostalgii s praktičností a možností nahrávání kazet, navíc dobře vypadá.

Růžový přehrávač We Are Rewind Edith se dá pořídit přímo na evropském webu www.wearerewind.com za 149 Euro, tedy přibližně 3 800 Kč. Jiné (starší) barevné varianty stojí stejně. Jestli nahrávání nepotřebujete a obejdete se bez Bluetooth, osvědčené FiiO CP13 bude lepší volba, neb lépe hraje (spíše méně mizerně).

Zdroj: We Are Rewind