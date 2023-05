Retro vzhled, 360° zvuk a integrovanou bezdrátovou nabíječku má nové prémiové repro Bang & Olufsen Beosound A5

Dánský Bang & Olufsen přidal do své nabídky nový bezdrátový reproduktor Beosound A5. Může pochlubit minimalistickým, elegantním designem v retro stylu šedesátých let minulého století, který byl navržený ve spolupráci s dánsko-italským designérským duem GamFratesi (má připomínat klasická rádia B&O, jako je Beolit 607 z roku 1961). Tím ale to „staré“ končí.

Beosound A5 má být nejvýkonnější přenosným reproduktor Bang & Olufsen. Je osazen 13cm basový měničem, dvojicí 5cm středopásmových měničům a jedním 2cm výškovým měničem. Ty jsou napájené čtyřmi digitálními zesilovači, přičemž celkový dynamický výkon má dosahovat 280 wattů. K tomu přičtěte 360stupňový zvuk – výrobce tak slibuje „velký zvuk na cestách i v domácnosti“. Samozřejmostí je možnost spárování dvou repro pro stereofonní reprodukci.

Přes svůj výkon jde o zcela přenosný model, který můžete vzít kamkoli – krytí IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu. Co se výdrže týče, tak udávaná je více než 12 hodin na jedno nabití. Reproduktor Beosound A5 má Bluetooth 5.2 pro streamování hudby ze smartphonu, ale také WiFi pro přímé streamování z hudebních služeb Deezer, Tidal, je kompatibilní s AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, podporuje Beolink Multiroom včetně B&O Radio. Samozřejmostí je také Google Assistant.

Pro B&O je také typické intuitivní dotykové rozhraní, které umožňuje ovládat reproduktor jednoduchým přejetím prstem nebo klepnutím. K tomu přidejte vestavěnou bezdrátovou dobíječku na horní straně, takže stačí jen položit telefon, ze kterého hudbu streamujete.

Společnost Bang & Olufsen také tvrdí, že reproduktor byl navržen tak, aby se dal snadno opravovat a servisovat, což dále prodlužuje jeho životnost, a slibuje, že bude vyrábět snadno vyměnitelné přední kryty.

Model A5 má dvě barevná provedení – hliníkové s čelní stranou z tkaných papírových vláken a rukojetí ze světlého dubu nebo černé antracitové hliníkové s tmavým dubovým krytem. Rozdílná je také cena, světlá verze má stát 23 990 Kč, tmavá pak 25 990 Kč.