Režisér Guye Ritchieho nachystal válečný film Covenant, Jake Gyllenhaal se vrací do Afganistánu. Tady je první trailer

Pokud někdo má pocit, že válečné filmy s Afgánskou tématikou jsou po odchodu Američanů už pasé, tak se mílí. Slavný režisér Guye Ritchie se k tomuto tématu vrací ve svém novém válečném filmu Covenant (v překladu například Smlouva, či Slib).

O čem bude? Seržant John Kinley je na své poslední službě v Afghánistánu, když se k němu připojí místní tlumočník Ahmed během hlídky v nebezpečné oblasti. Když je jednotka při hlídce přepadena, Kinley a Ahmed jako jediní přežijí, tlumočník riskuje život, aby zraněného Kinleyho dostal náročným terénem do bezpečí.

Po návratu zpět do Ameriky a svém zotavení John Kinley zjistí, že Ahmedovi a jeho rodině nebyl při stažení amerických vojsk povolen odjezd do Ameriky, jak bylo slíbeno. Kinley je chce ochránit svého přítele a splatit mu dluh. A proto se vrací do válečné zóny, aby Ahmeda a jeho rodinu získal zpět dříve, než je dostanou místní milice.

Hlavní roli si zahraje populární Jake Gyllenhaal, scénář k filmu si napsal sám Guye Ritchie, spolu s dvojicí Ivan Atkinson, Marn Davies (trojice pracovala na akčním filmu Rozhněvaný muž).

Za filmem stojí Amazon Prime Video, která vlastní samozřejmě páva na streamování, ale místo původního uvedení přímo na své streamovací platformě, tak ho prostřednictvím svého filmového studia MGM nejdříve pošle do kin. V USA má film premiéru 21. dubna, zda film půjde do českých kin není zatím známo, ale odhadem během konce léta bude dostupný právě na Amazon Prime Video.