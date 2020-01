Riziko vypalování OLED displejů má být minulostí. Philips to chce definitivně vyřešit

Riziko vypalování OLED televizorů jedna strana zveličuje, druhá naopak upozaďuje a tváří se, že neexistuje. V praxi se výrobci OLED televizorů chrání vypalování několika způsoby, například jedním z nich je tzv. čistění obrazovky po nějaké době provozu.

Philips patří již několikátým rokem mezi výrobce OLED televizorů, letos přišel ze zajímavou technologickou novinkou, kterou možná ještě letos v televizorech této firmy uvidíme.



Televizor identifikuje, kde je statické Logo TV stanice.

V praxi největším rizikem jsou statické obrazce na obrazovce, především se jedná o logo TV stanice, nicméně stanice s TV shopy mají upoutávku na stejném místě, hudební stanice pak popisek skladby. A I když v dobách, kdy se vyráběly plazmy, většina stanic přešla na poloprůhledná loga, tak riziko zde stále je – i když v domácnostech v podstatě zanedbatelné. Větší bývá v prodejnách, kde vystavené kusy jedou celý den a pak je "natvrdo" vypnou bez možnosti automatického spuštění čisticího procesu.

Philips v podstatě prování analýzu obrazu a pokud najde neměnné logo, tak danou oblast přesně identifikuje, označí a ztlumí její jas. To v kombinaci s ostatními způsoby má prakticky eliminovat problém vypalování (přesněji specialista Philipsu na obrazové technologie Danny Tack říká, že to řeší 95 % příčin, proč k tomu občas dochází).



Po identifikaci se následovně o něco ztmaví jas oblasti, kde se logo nachází.

Výrobce by ochranu vypalování obohatil o jednu volitelnou funkci. Majitel by si tak mohl vybrat, zda danou funkci chce aktivní, či nikoliv. Funkce se zatím vyvíjí, my jsme viděli jak v praxi funguje, zatím dochází k poklesu jasu i v blízkém okolí loga, jevu si však divák může všimnou v animovaných pořadech, kde na pastelových barvách je jev znatelnější, v členitějších "živých" pořadech je i ve stávající podobě ztmavení prakticky neznatelné.

Pro první praktickou demonstraci kvůli viditelnosti navíc byla zvolena největší 88" OLED obrazovka, takže u menších velikostí by měl být bude efekt opět méně viditelný.



Nemusí jít jen o logo TV stanice, ale také o statické popisky či telefonní kontakty,

které některé stanice vysílají, a tak zvyšují riziko poškození displeje.

Na technologii se samozřejmě ještě pracuje, ale jde v každém případě o zajímavý způsob předcházení případným problémům, zejména v domácnostech, kde na OLED TV jede celý den jeden program. Určitě by podobnou funkci i přes její možnou částečnou viditelnost uvítala spousta majitelů.