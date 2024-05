Rod Draka má epický trailer na druhou sérii, stejně jako Prsteny moci od Amazonu. Boj o diváka začal

V rozmezí několika hodin vyšly nové upoutávky na dva seriály od HBO a Amazonu, Rod Draka a Pán prstenů: Prsteny moci. Mají jedno společné, jde o velmi drahé fantasy série, které spolu v posledních letech soupeří od diváka. Co se trailerů týče, tak dle prvních reakcí u diváků vede Rod Draka od HBO, zatím co konkurent od Amazonu působí poněkud rozporuplně. Ostatně můžete je porovnat sami.

Rod Draka vychází z knihy George R. R. Martina Fire and Blood (Oheň a krev) a pokrývá historii rodu Targaryenů. Jde o spin-off situovaný do období 300 let před událostmi extrémně úspěšného seriálu Game of Thrones (Hra o trůny). První sezóna byla úspěšná, byť celkové dle hodnocení u kritiky i u diváků nedosahuje kvalit svého předchůdce, na kterého chtělo HBO navázat.

Trailer láká na konflikt mezi Rhaenyrou Targaryen a královým prvorozeným synem Aegonem. To vyústí v občanskou válku Targaryenů, kdy si král Aegon II. uzurpuje trůn Rhaenyry. Upoutávka obsahuje mnoho záběrů na nadcházející ohnivou, krvavou válku a tvrdé politické soupeření, dočkat bychom se měli také návštěvy Zdi. Druhé sezóna má premiéru 16. 6.2024.

Se seriálem Pán prstenů: Prsteny moci se pokouší také Amazon svést nejen na popularitě fantasy seriálů, ale také na velkém úspěchu šesti filmů, trilogií Pán Prstenů a Hobit. První sezóna seriálu se nakonec přes velmi slibný začátek setkala s poměrně značnou kritikou scénáře a celkově velmi chatrně zpracovaného děje. Zda druhá řada se setká s větším úspěchem, to se dozvíme 29.8.2024, kdy má premiéru na streamovací službě Amazon Prime.