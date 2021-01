Rose Island: Netflix o skutečném naplnění snu o vlastním státě uprostřed moře [recenze]

Nejneuvěřitelnější příběhy píše život sám a toto je jeden z nich.

Plusy Giorgiův snílkovský zápal, který si vás podmaní. Minusy Vedlejší postavy nejsou tak prokreslené jako ta hlavní. 7 /10 Hodnocení

V nabídce Netflixu se minulý měsíc objevilo komediální drama, inspirované skutečným osudem italského inženýra, který v šedesátých letech poblíž pobřeží města Rimini postavil vlastní ostrov a poté bojoval o to, aby úřady uznaly jeho nezávislost.

Jeho jednáním v sídle Rady Evropy ve Štrasburku v listopadu roku 1968 je vyprávění i rámováno. Poté se vracíme o rok zpět do Boloni, kde čerstvě promovaný inženýr Giogio Rosa (Elio Germano) slaví s ostatními státnice. Objeví se tu i jeho bývalá přítelkyně Gabriella (Matilda De Angelis), která je koncipientkou mezinárodního práva.

Jejich noční jízda městem automobilem, které Giorgio sám sestavil, ale jež je bez poznávací značky i registrace, a následná konfrontace s policisty, naznačí, jaký typ hlavního hrdiny máme před sebou. Velice šikovného projektanta, technického nadšence a zároveň verneovského snílka, který se odmítá nechat svazovat konvencemi. Proto o pár měsíců později opouští práci inženýra pro motocyklového závodníka a inspirován billboardem s ropnou plošinou dostane nápad na realizaci plošiny trochu jiného charakteru.

S kamarádem Mauriziem se rozhodne vybudovat ostrov, na němž by mohl zrealizovat svůj utopický sen o světě, v němž by mohl žít podle vlastních pravidel. 6 mil od pobřeží, mimo teritorium italských vod, začne proto na ocelových pilířích, zapuštěných do mořského dna, stavět bez povolení úřadů plošinu o rozloze 400 metrů čtverečních.

Donkichotský boj se státní mocí

Ta se posléze promění v místo, které přitahuje svobodomyslné lidi ze všech koutů Evropy. V Paříži probíhají studentské bouře, v Americe se protestuje proti válce ve Vietnamu a na ostrově pobíhá jedna nekonečná party. Ale Giorgiovi jde o víc. O vytváření nezávislého státu, který je i samozvaně vyhlášen. To neunikne pozornosti světových médií, stejně jako fakt, že se k ostrovu v Jaderském moři začnou vztahovat žádosti o občanství z různých koutů Evropy.

Když je provozovateli ostrova odeslána i oficiální žádost o uznání Růžového ostrova ze strany OSN, do hry výrazně vstupuje italská vláda, která se bojí, že by tím vznikl nebezpečný precedens. Film tak sleduje, jak se Giorgiova touha po absolutní svobodě a nezávislosti postupně mění v donkichotský boj se státní mocí, která se snaží různými způsoby jeho projekt zhatit. Diskreditací i snahou získat ho na svou stranu.

Rosa po celou dobu tvrdil, že žádné zákony neporušuje a plánoval další rozvoj ostrov. Jeho obrácení se na evropské orgány za pomocí právničky Gabrielle vedlo ve výsledku ke změně legislativy Evropské unie i OSN. Příběh tohoto ostrova byl dlouho zapomenutý, sami protagonisté hlavních rolí přiznávají, že ho neznali a italský režisér Sydney Sibilia ho oživuje divácky atraktivním způsobem, v němž se téma vzpoury jedince proti systému potkává s osobní linkou, kdy Giorgiovo usilování je vedeno i snahou získat si respekt Gabrielle.

Z filmu je cítit režisérovo přitakání uvolněné atmosféře konce šedesátých let, jež dala vzniknout i tomuto zajímavému sociálnímu experimentu v podobě ostrova s jeho jedinečným charakterem, organizací i statusem. Dění na něm nahlížíme perspektivou Giorgia, který je ze všech postav i nejlépe prokreslen. Jeho osobitost a odmítání se přizpůsobit realitě se se stává zdrojem mnoha jemně humorných situací právě při potýkání se s ní. Jeho snílkovské zapálení si vás podmaní, stejně jako jeho touha po životě podle vlastních pravidel.

Rose Island