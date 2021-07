Rozhněvaný muž: Guy Ritchie stylově uměřenější, ale o to intenzivnější v příběhu hněvu a pomsty [recenze filmu]

Mlčenlivý mstitel bere do rukou spravedlnost a sám při tom hledá vykoupení.

Plusy Režisér opouští své stylové trademarky a velmi soustředěně buduje příběh pomsty. Minusy Opakované vracení se ke klíčové události nepřináší novou informaci. 8 /10 Hodnocení

Guy Ritchie filmy Sbal prachy a vypadni a Podfu(c)k před více jak dvaceti lety pomohl definovat podobu moderní, stylové, dravé a přitom sofistikovaně vyprávěné gangsterky. Žánrově pak na ně navázal snímky Revolver a RocknRolla a loni filmem Gentlemani.

Chladnokrevná neúprosnost

Jeho první dva filmy a Revolver jsou také tituly, v nichž se objevil britský herec Jason Statham, který u Guye Ritchieho, který si ho všimnul v reklamě na džíny Levi's, herecky debutoval. To Ritchie z něj udělal mezinárodní hvězdu a nyní ho obsadil do jejich čtvrté společné spolupráce, která se trochu vymyká z režisérovy dosavadní tvorby.

Po odlehčených Gentlemanech, kteří v sobě obsahovali všechny esenciální prvky Ritchieho stylu vyprávění, zde režisér opouští jeho stylové trademarky a velmi soustředěně buduje příběh pomsty. Těžkotonážní, pohlcující, v něčem až starozákonní, s tím jak mlčenlivý mstitel bere do rukou spravedlnost a sám při tom hledá vykoupení.

Postava H. (Jason Statham) je definována chladnokrevnou neúprosností, s jakou jde za svým cílem. Někdo zapříčinil, že přišel o svého blízkého a ten musí být potrestán. Když se mu nepodaří najít ho mezi zločinci, kteří se nabízejí, rozhodne se infiltrovat do prostředí, které by mu mohlo dát odpověď na otázku, kdo za jeho smrtí stál.

Tak H. nastupuje do bezpečnostní transportní společnosti, která v obrněných dodávkách převáží v Los Angeles miliony dolarů. Díky tomu jsou zaměstnanci této společnosti vystaveni nájezdu zločineckých gangů, jež se snaží tyto transporty vykrádat. Před pár měsíci takto zemřeli dva strážci a jeden civilista.

H. podstoupí výcvik u společnosti Fortico Security, při němž neprokáže nějaké výjimečné schopnosti, ale projde. Když má ale službu a dojde opět k přepadení, dokáže se v situaci velmi rychle zorientovat a s útočníky se vypořádat. A když pak na příště dojde k dalšímu pokusu o přepadení transportu, zločinci po spatření jeho tváře od tohoto záměru upustí. Nebo se to tak alespoň zdá.

Minulost se odhaluje v doplňujících se pohledech

A to nejen nás jako diváky, ale i některé jeho nové parťáky v práci vede k otázce, kdo je vlastně H. Tento nepřístupný samotář, jehož si díky jeho nekompromisním zásahům rázem velmi cení vedení firmy. Dozvídáme se to prostřednictvím retrospektiv, které ve čtyřech kapitolách s biblickými názvy postupně objasňují nejen, kdo se skrývá za identitou pana H., ale i co ho přivedlo na cestu pomsty.

Minulost tajemného pana H. se tak odkrývá v nechronologickém vyprávění, které nám umožňuje se v průběhu pár měsíců časového intervalu, v němž se pohybujeme, napojit na tuto postavu, která se stává ztělesněním jakési vyšší, nadosobní spravedlnosti, i když jeho cesta za pomstou je ryse osobní.

Tomuto pojetí spravedlnosti odpovídá i tón vyprávění. Vážný, hutný, temný, v němž flashbacky budují napětí a přímočarost cesty za pomstou atmosféru. Guy Ritchie se vzdává svého opulentního, eklektického audiovizuálního stylu a sází radši na toto pozvolné budování atmosféry, blízké filmům Michaela Manna (Nelítostný souboj).

Subžánr revenge thrilleru přitom kombinuje s heist movie, kdy v druhé půli vyprávění poznáváme nejen plán loupeže obřího transportu peněz, ale i stranu těch, po nichž H. pase. Střípky mozaiky toho, co se stalo a objasnění motivace H. se doplňují nejen prolínáním časových rovin, ale i nahlížením téže události z více úhlů pohledu. Režisér se ke klíčové události opakovaně vrací, ale nové pohledy jsou spíš doplňující, než nesoucí nějaké zásadní odhalení nebo informaci.

Smutek, který se proměnil v hněv

V této struktuře vyprávění poznáváme jednotlivé členy bezpečnostní služby i zločince, kteří se věnují loupežím, ale hlavní důraz je kladen na H. Jason Statham je pro tuto roli typově velmi dobře vybrán, protože z nedostatku hereckého rejstříku se tu dělá přednost, když si jeho postava vystačí jen s dvěma základními emocemi. Žalem, který se proměnil v hněv.

Navenek kontrolovaný hněv z něj dělá chladný nástroj pomsty, který zabíjí už svým zádumčivým pohledem. H. má v sobě kus noirového hrdiny, reflektujícího osobní selhání i Drsného Harryho, který se v tvář protivníkovi nezakecá. Tíživou atmosféru funkčně podtrhuje hudba Christophera Bensteada, odlehčení z ní nabízí občasný suchý vtípek.

Guy Ritchie vypráví obrazem, náznakem, který se postupně doplňuje. Akční scény, včetně té nejdelší finální, jsou dokonale přehledné a realistické svým charakterem a na jejich provedení se podíleli domácí trikaři ze studia Magiclab. Dovedou vtáhnout, stejně jako tento film, který je volným remakem francouzského thrilleru Krvavé peníze (2004) s Jeanem Dujardinem v hlavní roli.

Guy Ritchie přišel s titulem, který se příjemně vymyká z jeho dosavadní filmografie, jak z hlediska stylu, který neexhibuje, ale slouží temnému, pohlcujícímu charakteru vyprávění, tak z hlediska nekompromisního dopadu. Smutek, který se proměnil v hněv, se stává hybnou silou jednání postavy, která je šitá na míru Jasonu Stathamovi a on skrze ni podává jeden ze svých nejlepších hereckých výkonů.

Kombinace revenge a heist movie pomáhá skládat obrázek toho, proč se tajemný pan H. vydal na cestu pomsty a já už jsem teď zvědavý, kterým směrem se vydá pátá spolupráce Ritchieho se Stathamem na špionážním thrilleru Five Eyes, který by se měl v kinech objevit v příštím roce. Ta stylově uměřenější, ale o to intenzivnější se mi totiž zamlouvá.

Rozhněvaný muž