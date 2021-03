Rozhněvaný muž: Jason Statham a režisér Guy Ritchie nachystali pořádný akční nářez

Britský režisér Guy Ritchie se kdysi na scénu uvedl výborný filmem Sbal prachy a vypadni (1998), aby vše potvrdil excelentní krimikomedií Podfu(c)k (2000). V obou filmech si zahrál tehdy ještě neznámý Jason Statham, toho paradoxně definitivně proslavil až béčkový Kurýr (2002).

Dvojice se sešla ještě v roce 2005 u průměrného thrilleru Revolver (2005). V následujících letech Guy Ritchie točil více (Sherlock Holmes) či méně (Král Artuš: Legenda o meči) úspěšné filmy, k oblíbené gangsterské komedii se vrátil až v roce 2019 s velmi dobrým filmem Gentlemani.

Ve filmu Rozhněvaný muž (Wrath of Man) si zahraje nyní již třiapadesátiletý Jason Statham, režisér Guy Ritchie pro něj nachystal typickou roli, která Stathamovi sedí. Děj? Záhadný muž se nechá najmout do společnosti, která přepravuje peníze v obrněných vozech – problém je, že zásilky někdo vykrádá. Jason Statham má samozřejmě vlastní motivaci, proč po zlodějích jde.

Film má jít do českých kin o prázdninách, tj. 1.7.2021 (to už by mohl být kina otevřená). Trailer je svižný, i když v podstatě prozrazuje základní zápletku a Jason Statham zde nevybočuje ze své typické herecké polohy, tak fanouškům akčních filmů by mohl film sednout. Zbývá doufat, že dvojice Jason Statham/Guy Ritchie vyprodukuje něco více, než generickou střílečku/průměrný film o pomstě.