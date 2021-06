Rychle a zběsile 9: závodní auta se vydávají na oběžnou dráhu. Kam se posune série příště? [recenze filmu]

Megalomanské měřítko už nezabírá tak jak dřív. Režisér Justin Lin po návratu k sérii baví, ale nepřekvapuje.

Série Rychle a zběsile slaví v letošním roce dvacet od uvedení prvního dílu a za tu dobu ušla opravdu dlouhou a úspěšnou cestu. Pětkou se začala psát její nová historie, kdy se z původně závodnické série stala tou blockbusterovou s více jak miliardovými zisky.

My víme, že vy víte, jak je to přemrštěné

Z prostředí pouličních závodů se přitom posunula k špionážním bondovským a huntovským vyprávěcím schématům, plným nadsázky a přepálené akce. A to akce tak absurdně vyšponované a popírající fyzikální zákony, že jsem v recenzích šestky, sedmičky i osmičky vždy na konci kladl otázku, kam až chtějí tvůrci tuto akční ekvilibristiku posunout.

Nebyl jsem v tom sám a spolu s dalšími jsem byl zvědavý, zda můžeme příště čekat působení Domových parťáků ve vesmíru a tím otočení kormidlem série směrem ke sci-fi žánru nebo superhrdinské podívané. Tvůrci série tyto diskuze po každém dílu pečlivě sledují a činí připomínky v nich součástí toho, co nám jako divákům se sebeironií servírují.

Je to chytrý přístup, protože tím kritikům vyrážejí argumenty ve smyslu, my víme, stejně jako vy, že je to úplně nerealistické a nelogické, ale chceme se spolu s vámi tou záměrnou přemrštěností bavit. Takže v devítce opravdu dojde na to, že na oběžnou dráhu je vysláno auto, Pontiac Fiero, předělané na raketoplán.

Jeho posádku tvoří Roman a Tej, kteří za pomocí něj chtějí zničit satelit, jež potřebují k uskutečnění svých plánů padouši. Jsou přitom oblečeni do potápěčských skafandrů, slepených izolepou a s neskrývanou sebe parodickou nadsázkou přitom debatují o tom, zda nejsou náhodou nesmrtelní superhrdinové, když vyvázli z každé akce dosud takřka bez zranění.

Telenovelové zvraty

Za pomocí kombinace konverzačního humoru a akce tak tvůrci reflektují to, kam se série vyvinula. Že v ní absolutně neplatí fyzikální zákony, základní nastavení postav ani jejich výskyt v ní. Telenovelové zvraty způsobují, že z generických záporáků se stávají spojenci těch, kterým šli předtím po krku, objevují se sourozenci, o nichž dosud v sérii nepadla ani zmínka nebo se vracejí ve vedlejších rolích postavy, o nichž jsme si mysleli, že jsou zmizelé v propadlišti předchozích dílů nebo mrtvé. Například ty z Tokijské jízdy.

Postavy z předchozích dílů jako Cipher (Charlize Theron) nebo matka bratrů Shawových (Helen Mirren) jsou doplněny novou v podobě Domova mladšího bratra Jakoba (John Cena), který opíše přesně tuto soap operovou trajektorii, kdy ten, kdo není mrtvý, dostává možnost nápravy.

Složitý vztah obou bratrů, poznamenaný smrtí jejich otce na závodech, je nám přibližován za pomocí flashbacků, z nichž ten nejstarší nás vrací do roku 1989. Nejmladší sestra obou bratrů Mia se v nich nevyskytuje, i když v linii přítomné ano.

Je vidět, že s figurami na šachovnici se tu zachází trochu ledabyle, což je možné přičíst tomu, že na tomto dílu již nedělal Chris Morgan, hlavní scenárista celé série od jejího třetího dílu i spin-offu Hobbs a Shaw. Ten se snažil každý nový díl ozvláštnit nějakým novým nápadem, obličejem i barvitostí lokací, v nichž probíhá akce.

Devítka už nepřekvapuje, jen baví

Scenáristé devítky, nováček u této série Daniel Casey a režisér trojky až šestky Justin Lin, který definoval podobu, již tato série v současnosti má, na něho v tomto navazují. Atraktivní lokace od džungle ve Střední Americe přes Londýn, Edinburgh, Tokio až po gruzínské Tbilisi tu jsou, stejně jako bondovský nápad se silným elektromagnetem, který je schopen na dálku ovládat veškerou elektroniku.

V záporáckém trojlístku se dvě nové postavy spojují s jednou z minulého dílu, ale trochu jim hapruje vzájemná koordinace. Hlídaní pětiletého syna Dominica a Letty se tu neřeší tolik jako vztah obou odcizených bratrů a otázka jejich svědomí.

Akce v podobě explozivních, destruktivních automobilových honiček je slušně a přehledně natočená, na to jsme u této série zvyklí, je jí hodně, ale nějak se u ní už nedostavuje ten moment úžasu nebo překvapení. Spíš se u ní bavíme mírou její přemrštěnosti. Honička aut v minovém poli, auto, jedoucí po padajícím plaňkovém mostě apod.

Justin Lin a jeho štáb má režii akčních scén pevně v ruce, tak aby působily efektně, jen se nemůžu zbavit dojmu, že to megalomanské měřítko už nezabírá tak jak dřív. Právě proto, že už nepřekvapuje, jen baví. A baví až příliš stejně jako minule a předminule, i s těmi telenovelovými zvraty a tvůrčí nadsázkou, již očekáváte. Chystá se desátý a jedenáctý díl, tak uvidíme, jak budou výtky divácké i kritické obce reflektovat tvůrci v nich.

