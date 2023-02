S přenosným projektorem LG CineBeam můžete sledovat televizi, filmy, či seriály kdekoliv

Nový přenosný projektor LG CineBeam PF510Q má sice jen Full HD rozlišení a o obraz se stará LED s poměrně nízkým jasem 450 ANSI lumenů, ale díky vestavěnému systému LG Smart TV webOS 22 jde v podstatě o plnohodnotný přenosný televizor.

Nechybí tak aplikace You Tube, Disney+, Prime Video, Apple TV a další, případně IPTV aplikace, lze tak sledovat filmy, seriály, či sledovat televizní vysílání. Projektor umí zrcadlit obrazovku smartphonu, podporován je i Apple AirPlay 2.

Zvuk máte zde základní, reproduktor o výkonu 5 W, pokud chcete něco lepšího, tak o to se postará funkce Bluetooth Dual Out, lze tak připojit rovnou dva bezdrátové reproduktory a mít tak plnohodnotné stereo, nebo lze připojit dvoje bezdrátová sluchátka a užívat si soukromé kino ve dvou. Klasický analogový výstup ale nechybí také. Co se týče dalších možností, tak jsou zde dva HDMI vstupy, přes USB lze připojit i klávesnici, myš, nebo herní ovladač.

LED zdroj světla má životnost 30 000 hodin, potěší rozumná hlučnost aktivních chlazení (24/26/29 dB dle režimu). Když pomineme nižší jas, který je u přenosných projektorů obvyklý, tak zde není možnost promítání na baterii, na druhou stranu, hmotnost je pouhý 1 kg. Projektor CineBeam PF510Q tak bude vhodný pro večerní promítání nejen doma, ale zejména na chatě, či někde jinde na cestách.

V Evropě má projektor LG CineBeam PF510Q cenu 599 Euro, což je zhruba 14 500 Kč.

Zdroj: LG