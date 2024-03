Samsung bude letos ve svých OLED televizorech používat různé panely. Bohužel možná i v rámci jedné řady a velikosti

Nové letošní OLED televizory Samsung představil na CESu 2024. Měly by se vyrábět tři řady – S95D, S90D a S85D. Nejvyšší a nejdražší řada S95D má být osazena výhradně nejnovější a nejlepší RGB QD OLED panely od Samsungu. Má se vyrábět ve velikostech 55", 65" a 77", v jasových špičkách výrobce slibuje až 3 000 nitů a jako první OLED televizor na světě bude mít speciální matnou úpravu, která zabraňuje odleskům.

Na druhém konci bude nejlevnější a nejnižší řada nesoucí označení S85D. Ta se má vyrábět také ve velikostech 55", 65" a 77", ale předpokládá se, že bude osazena výhradně WRGB OLED panely, které vyrábí LG Displays. Alespoň výstavní vzorek na CESu tímto panelem osazený byl a dle dostupných informací to Samsung zvažuje (a navíc se k uvedení nové řady S85D ještě se objevily informace, že se budou zvažovat aktuální podmínky na světovém trhu s televizory).

Ale uprostřed má být nová a pro mnoho lidí nejzajímavější řada S90D, která je nástupcem extrémně úspěšné loňské řady S90C. Ta bude nabízena s největším výběrem velikostí – 42", 48", 55", 65", 77" a 83". Jak je z výše uvedených údajů zjevné, tak Samsung vyrábí své QD OLED panely pouze ve velikostech 55", 65" a 77", takže dle dostupných informací ostatní velikosti, tedy 42", 48" a 83", měly mít panely od LG Displays. Bohužel to zatím vypadá, že to bude ještě složitější.

Jihokorejský technologický deník The ELEC přinesl informaci, že Samsung plánuje použít v řadě S90D kombinaci panelů QD OLED (Quantum Dot OLED s RGB maticí) a OLEDů od LG Display (s WRGB) maticí i v rámci velikostí 55", 65" a 77". Důvody mají být údajně dva. Prvním má být požadavek dodavatele LG neřadit WOLED panely pod QD OLED panely. Druhým faktorem teoreticky mohou být výrobní kapacity.

Jak to skutečně bude, to zatím není zcela známo, ale očekává se, že společnost Samsung například rozdělí dodávky dle regionů a distributorů. Jak to bude v ČR zatím není známo. Pokud budete chtít vysloveně QD OLED panely od Samsungu (které se vyznačují jasnějším a intenzivnějším podáním barev při vyšším a vysokém jasu), tak jistota bude u nejvyšší řady S95D.

U dostupnějších OLEDů řady S90D nebudou určitě ve všech velikostech a i u těch, co Samsung vyrábí (55", 65" a 77"), tak možná bude potřeba kontrola, co se bude reálně na náš trh dodávat. Vždy si leze fyzicky zkontrolovat, jakým panelem je vybraný televizor osazený (nejjednodušší je vyfotit si mobilem strukturu z blízka a zvětšit si to – bílé body u WOLED panelů jsou jasně vidět).

Zdroj: The ELEC