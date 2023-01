Samsung bude mít v roce 2023 dvě QD OLED řady. Prémiovou s lepším zvukem pro náročné, druhá bude jednodušší a dostupnější

Na CESu v USA představuje Samsung své novinky. Oznámil, že v letos, v roce 2023, nabídne druhou generaci svého 4K QD OLED televizoru, modelu S95B. A nejen to, ale v nabídce bude také dostupnější řada.

Prémiový model ponese označení Samsung S95C a půjde o první OLED model, který má nabídnout certifikaci AMD FreeSync Premium Pro. Frekvence bude až 144 Hz (4K144Hz s HDR10) a na rozdíl od loňského modelu bude mít externí One Connect box, což ale neznamená, že televizor bude tenčí. Naopak bude mít robustnější konstrukci a díky více měničům, které míří nahoru, dolů a také díky subwooferu na zadní straně bude mít proti letošnímu modelu také lepší zvuk – má nabídnout 4.2.2 konfiguraci a výkon 70 W. Kromě toho Samsung asi raději obětuje tenkost a zajistí lepší pasivní chlazení panelu s vyšším jasem.

Samsung S95C se bude vyrábět ve velikostech 55", 65" a 77", osazen přitom bude jasnějším a úspornějším QD OLED panelem druhé generace.

Druhým QD OLED televizorem v roce 2023 bude model S90C. Také bude ve velikostech 55", 65" a 77", ale nebude mít One Connect Box a zvukový systém bude jednodušší a méně výkonný. V redakci odhadujeme, že S90C by mohla mít také o něco nižší jas (že by na úrovni loňské S95B?).

Co se výbavy týče, tak systém bude Tizen a ponese číslo 7.0. Obě řady samozřejmě nabídnou čtyři HDMI 2.1 vstupy. Za zmínku stojí, že budou mít Dolby Atmos zvuk, ale podporu HDR formátu Dolby Vision už nikoliv, Samsung tak zůstává u HDR10+ Adaptive, HDR10 a HLG.

O zpracování obrazu se stará Neural Quantum Processor 4K, který má novou funkci pro vylepšení z SDR na HDR pojmenovanou „Auto HDR Remastering“. Rok 2023 přináší pro hráče vylepšenou herní informační a ovládací lištu GameBar 3.0 se sdílením miniaturních map MiniMap Sharing a virtuálním zaměřovacím bodem Virtual Aim Point, která umocní zážitky všech typů hráčů.

Nové QD OLED televizory Samsung by měly na trh přijít na jaře, ceny nejsou známé.