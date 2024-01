Samsung bude mít v roce 2024 tři řady OLEDů. Nejvyšší model S95D by mohl mít špičkový jas až 3000 nitů

Pomalu začíná CES a Samsung se už předem chlubí, co uvidíme. V roce 2022 přišel jihokorejský výrobce se svým prvním QD OLED televizorem panelem, loni nejenže nabídl už dvě řady, ale navýšil jas svého panelu až na 2000 nitů.

Letošní televizory Samsung OLED, tedy modely 2024, mají navázat loňské, přičemž nejvyšší řada S95D kromě slibuje nejen velký 77" panel, ale displej má být o 20 % jasnější než předchozí modely. Přitom bude zachována hluboká, sytá černá a přesnost barev (nesou ocenění Pantone Validated). Zajímavé ale je, že zároveň společnost Samsung Display, výrobce RBG OLED panelů v tiskové zprávě uvedla, že vyvinula panel QD-OLED třetí generace, který je schopen nabídnout špičkový jas až 3000 nitů.

Nové OLEDy mají díky umělé inteligenci také nabídnout ostřejší obraz u sportovních přenosů

To by znamenalo oproti panelům QD-OLED druhé generace (mají ho televizory Samsung S95C a Sony A95L) další razantní navýšení. Obrovský skok má mít na svědomí kombinace "pokročilé technologie panelu a umělé inteligence". Kromě řady S95D, bude dle první zprávy Samsung nabízet další dvě nižší řady – S90D a S85D. A to ve velikostech od 42" do 83". Dá se očekávat, že se kromě designu budou lišit právě v maximálním jasu.



Dalším vylepším má být nové a lepší potlačení nežádoucích odlesků „OLED Glare Free“.

Nízkoreflexní povrchová úprava Glare Free je speciálně navržená pro obrazovky OLED 2024 – dle výrobce zachovává přesnost barev a snižuje odrazy při zachování ostrosti obrazu, čímž má zajistit lepší obraz i za denního světla.

Co se maximálního jasu týče, LG také slibuje „měřitelně lepší“ nový model G4 MLA OLED s vyšším jasem, ale asi nepřekročí 2100 nitů. Pokud by Samsung reálně dosahoval 3000 nitů, tak by LG odskočil. Ale jak už jsem se v nedávném článku o letošních trendech pozastavil – je tak vysoký jas opravdu potřeba?

CES ale zatím začíná, tak uvidíme nejen nové OLEDy Samsung v reálu, ale také to, co nabídnou ostatní.

Zdroj: Samsung