Samsung chce nabídnout levné OLED TV s nejlevnějšími OLED panely od LG

Samsung letos začne prodávat svoje nové OLED televizory osazené svými QD-OLED panely. A to ve velikostech 55" a 65". Už loni se ale proslýchalo, že v plánu je také výroba levnější OLED řady, ale s OLED WRGB panely od LG.

Podle korejského webu The Elec jsou tyto plány stále reálné a Samsung jedná se společností LG Display (co je výrobce obrazových panelů, neplést si to s LG Electronics, což je výrobce televizorů) o nákupu dvou miliónů OLED WRGB panelů. Nicméně zajímavé je, že Samsung má údajně zájem o nákupu nejlevnějších OLED panelů řady M, tj. s nejnižším jasem.

LG Display totiž vyrábí tři řady svých OLED panelů – a to R, P a M. Prémiová řada R nabízí nejvyšší jas, u ní výrobce garantuje 200 nitů (při celé bílé obrazovce). Střední řada P pak má celkový jas 180 nitů, nejlevnější je pak řada M, která má jas 150 nitů.



Nejlevnější OLED řada A1 od LG má kromě slabší výbavy nižší jas a jen 60 Hz,

kvůli dostupnější ceně je ale o ni zájem

Dle zdroje má Samsung zájem právě o tu nejlevnější řadu, tedy M, důvodem má být maximální zvýšení profitability. Cena panelu činí zhruba třetinu ceny televizoru. Zdroj webu uvádí, že Samsung se spoléhá na to, že jako nejprodávanější značka na trhu dokáže díky své pozici prodat velké množství televizorů i přes použití nejlevnějšího panelu.

Z technického hlediska by tak nový vlastní OLED RGB (tedy QD-OLED) nabízel nejvyšší třídu, jas i kvalitu, zatím co modely s OLED WRGB by byly osazovány do levnější tzv. „ekonomické řady“. Je třeba říci, že samotný výrobce OLED televizorů LG Electronics do svých modelů také používá OLED panely všech tří kvalitativních tříd, nejde tedy o nic neobvyklého.

Dle informací webu Samsung jedná také o dodávkách levnější verze prémiového R panelu (tedy s jasem 200 nitů), to však společnost LG Display zatím odmítá, protože dle současných kontraktů si panely nejvyšší R třídy kupují za plnou cenu společnosti Sony a LG Electronic.

Samsung minulé roky prodával především své prémiové QLED modely, které se vyznačují daleko vyšším celoplošným panelem, který OLEDy nejsou schopny nabídnout. Jak jsme zmínil, tak letos přidá prémiové QD-OLEDy s RGB, které se proti OLEDům s WRGB od LG vyznačují sytějším podáním zelené a červené, a to díky tomu, že pro dosažení vysokého jasu nepotřebují bílý bod. Levnější řada OLEDů s WRGB panely tak je pouze logickým doplněním nabídky, což by mohlo vyhovovat méně náročným zájemcům o OLED.

Zdroj: The Elec