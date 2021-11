Samsung chce svůj dynamický formát HDR10+ nabídnout i hráčům

Nedávno LG ve svých OLED televizorech přes update firmwaru přidalo podporu Dolby Vision v režimu 4K120P pro herní konzole. Nicméně dynamický HDR formát Dolby Vision má být na dva roky exkluzivní pouze pro konzole Microsoft Xbox Series X a S.

Samsung chce nabídnou alternativu v podobě formátu HDR10+, stejně jako u filmů. Zde je třeba připomenout, že Dolby Vision a HDR10+ jsou dynamické HDR formáty, které umožňují měnit nastavení HDR průběžně dle potřeby dané scény. To statický formát HDR10 neumožňuje, ten má stejné nastavení rozsahu pro světlé i tmavé scény. HDR10+ by tak měl být alternativní herní formát k Dolby Vision, ovšem na rozdíl od Dolby je formát Samsungu volný, neplatí se licenční poplatky.

Samsung nabídne HDR10+ Gaming, který má mít dle Bonggila Baka ze Samsungu tři základní pilíře:

VVR – variabilní obnovovací frekvenci

Automatickou HDR kalibraci

Tone Mapping s nízkým zpožděním (Low Latency Source Tone Mappings/LLSTM​)

HDR10+ Gaming nabídne tak VVR v rozsahu od 48 Hz do 120 Hz, první displeje s podporující mají být představeny příští rok.



HDR10+ Gaming nabídne VVR do 120 Hz

Druhá položka seznamu, automatická HDR kalibrace, má základ v HGiG (HDR Gaming Interest Group). V podstatě si displej a konzole vymění informace o vlastnostech, které jsou pak použité ve hře při zpracování HDR10+. Podle vlastností displeje tak hra automaticky provede optimalizaci výstupu, hráč tak nemusí nastavovat vůbec nic. A tvůrcům her automatická kalibrace HDR poskytne kontrolu nad výsledkem, tj. na tím, co hráč reálně uvidí na obrazovce. HGiG aktuálně podporuje u svých televizorů Sony, funkci má přidávat do své PS5.



Při automatické HDR kalibraci si displej a konzole vymění informace o vlastnostech,

které jsou pak použité ve hře při zpracování HDR10+

Poslední bod má být pro hráče také velmi důležitý. Tone Mapping (mapování tonality, odstínů) s nízkým zpožděním (v originále Low Latency Source Tone Mapping) se zjednodušeně stará o korektní zobrazení odstínů barev a šedé, přičemž v praxi mají televizory několik přepínatelných HDR režimů s odlišným tone mappingem. Herní LLSTM má zajistit, že při procesu nebude docházet k nežádoucímu zpoždění, cílem při vývoji HDR10+ Gaming bylo právě nulové zpoždění, a to jak při hraní přímo na připojené herní konzoli, tak při streamovaném hraní (hraní v cloudu, cloud gaming).



Low Latency Source Tone Mapping má zajistit nulové zpoždění jak při hraní na herní konzoli, tak při streamovaném hraní

HDR hraní v současné době je trendem a obecně herní průmysl má velkou budoucnost. Hráči totiž neváhají utrácet poměrně značné částky jak za techniku, tak za hry. Navíc počet hráčů v posledních letech stále roste.

Otázkou ale je, kam Samsung s novým formátem HDR10+ Gaming míří. Microsoft u svých konzolí chce exkluzivně využívat Dolby Vision a Sony nenabízí HDR formát HDR10+ ani u svých televizorů (HDR10+ mají TV Samsung, Philips, TCL a Panasonic). Nedá se tedy předpokládat, že Sony nyní po HDR10+ skočí. Samsung tak s formátem HDR10+ Gaming může chtít oslovit služby Google Stadia a Nvidia GeForce Now, které právě streamované hraní nabízejí. Ambici nabídnout vlastní streamované hraní bude mít ale také přímo Samsung.

Zdroj: FlatpanelsHD