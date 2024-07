Samsung Galaxy Buds 3 Pro jdou přímo proti Apple AirPods. Sází na kvalitní zvuk, AI tlumočníka a velmi podobný design

Samsung představil novu generaci sluchátek Galaxy Buds. Ty nesou označení Galaxy Buds 3 a Galaxy Buds Pro. Radikální změna mezigenerační změna designu kvůli průběžným únikům informací není nijak šokující, nicméně je mírně s podivem, že Samsung se po několika letech prakticky vzdává svého vlastního vzhledu a sází na vzhled, kterým jsou známá spíše sluchátka Apple AirPods. Můžete se ostatně podívat na vývoj vzhledu, kterým Galaxy Buds postupně prošly.

Společnost Samsung hodně sází na umělou inteligenci, kterou má nejen ve všech aktuálních smartphonech, ale zavádí ji samozřejmě do všech svých novinek. Velmi lákavá může být funkce tlumočníka, která využívá umělou inteligenci. Sluchátka Galaxy Buds 3 tak mají v reálném čase překládat cizí jazyky.

Důležité je, že sluchátka Galaxy Buds 3 a Galaxy Buds 3 Pro mají zcela přepracovaný design, přidávají „nožičku“, kterou se vyznačují právě sluchátka Apple. Zásadní rozdíl bude nejen v ceně, ale i konstrukci, model 3 Pro bude uzavřený a vkládá se do sluchovodu, zatímco normální „trojky“ jsou otevřené.



Galaxy Buds 3 Pro

Oba modely ale mají spoustu společného. Předně mají ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Nabídnu také podporu bezdrátového přenosu Hi-Res zvuku (až 24 bitů/96 kHz), a to prostřednictvím nového kodeku SSC UHQ společnosti Samsung (předchozí generace podporuje 24 bitů/48 kHz). Háček je ale v tom, že kompatibilní jsou pouze smartphony Samsung S23 a novější, či prémiové Z Fold5 a Z Flip5 a novější. A ještě Tab S9. To je vše. „Trojky" podporují také 360 Audio a Direct Multi-Channel.

Bluetooth je zde ve verzi 5.4, mezi podporované kodeky patří zmiňovaný SSC UHQ, dále SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, AAC a SBC, nebude chybět Auracast. Oba modely mají vždy po třech mikrofonech pro přenos hlasu. Shodná je také odolnost proti vodě a prachu dle IP57.

Rozdíly ale samozřejmě budou. Vlajková loď Galaxy 3 Pro má hybridní dvoupásmovu konstrukci s 10,5mm dynamickým a 6,1mm planárním výškovým měničem. Každý z nich je napájen vlastním zesilovačem. To má zajistit vyvážený a bohatý zvuk. Cenově dostupnější otevřená sluchátka Buds 3 budou osazena jedním 11mm dynamickým měničem.

Přestože oba mají ANC, tak Galaxy 3 Pro nabídnou inteligentní optimalizaci zvuku, která automaticky upravuje úroveň potlačení šumu v závislosti na prostředí a konkrétních potřebách v danou chvíli. Režim příposlechu okolního zvuku budete mít k dispozici pouze u modelu 3 Pro.

Co se výdrže týče, tak Galaxy Buds 3 s aktivním NAC nabídnou 5 hodin na jedno nabití, s pouzdrem to bude 24 hodin, bez ANC to bude 6 hodin/30 hodin. Galaxy 3 Pro se zapnutým ANC nabídnou 6 hodin a 26 hodin celkem, s vypnutým ANC pak 7/30 hodin.

„Nožička“ u Galaxy Buds 3 Pro přidává tzv."Blade Lights". LED diodami mají indikovat stav baterie a připojení, a dokonce mají blikat, pokud budete odložená sluchátka hledat někde v šeru.

Co se ceny týče, tak Samsung rozhodně neplánuje se nějak podbízet, oznámené ceny jsou 4 499 Kč za Galaxy 3, verze Galaxy 3 Pro pak má oficiálně stát 6 199 Kč.

Zdroj: Samsung