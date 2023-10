Samsung Galaxy Buds FE budou dostupná sluchátka s ANC, dobrým zvukem a vylepšenou ergonomií

Nová sluchátka Samsung Galaxy Buds FE rozšíří nabídku True wireless modelů tohoto výrobce. Galaxy Buds FE mají bodovat především poměrem cena/výkon, ohlášená cena je 2 690 Kč.

Sluchátka budou mít aktivního tlumení okolních ruchů (ANC), který doplní Ambient Sound, tedy příposlech okolních zvuků s možností zvolení pouze propouštění hlasu. Pro ANC i telefonní hovory mají sluchátka vestavěné tři mikrofony, o oddělení hlasu od okolních ruchů se postará umělá inteligence.

Samotná ergonomie má být proti stávajícím modelům mírně odlišná, nové Buds FE dostaly gumové opěrky do ucha, které by měly zajistit lepší stabilitu a usazení v uchu, než mají stávající modely. Výrobce k sluchátkům dodávat tři velikosti silikonových nástavců a dvě velikosti opěrek do ucha.

O zvuk se postarají dynamické měniče, přičemž Samsung slibuje „vynikající zvuk s mohutnými basy“. O připojení se postará Bluetooth 5.2, kodeky budou podporovány Scalable (proprietární Samsung s datovým tokem 88kbps až 512kbps s podporou Hi-Res Audio 24bit/96kHz), AAC a SBC.

Ze všech sluchátek Galaxy Buds má model FE mít nejdelší výdrž baterie. Bez ANC sluchátka zvládnou až 8,5 hodiny přehrávání, v kombinaci s pouzdrem až 30 hodin. Při zapnutém aktivním tlumení hluku se uživatelé dostanou na 6 h poslechu a 21 h s pouzdrem.

Nová sluchátka Galaxy Buds FE mají sice oznámenou podobnou cenu, za jakou se prodávají stávající Galaxy Buds2, ale přinesou delší výdrž a o něco stabilnější ergonomii. Dá se předpokládat, že cenově půjdou proti oznámené částce relativně rychle níž, hlavním cílem Samsungu tak u této novinky bude nabídnout pohodlná ANC sluchátka za nižší cenu a znepříjemnit tak život konkurenci.

Zdroj: Samusung