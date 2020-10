Samsung Galaxy Buds Plus nebo Buds Live? Která jsou lepší sluchátka?

Samsung Galaxy Buds Plus

Plusy Příjemný zvuk

Rozumná výdrž

Pevné držení v uchu Minusy Pro někoho obyčejný zvuk 9 /10 Hodnocení

Samsung Galaxy Buds Live

Plusy Netlačí v uchu

Propouští zvuk z okolí

Kvalitní mikrofony Minusy Neúčinné potlačení hluku

Přebasovaný výchozí zvuk 7 /10 Hodnocení

Dnes tu máme bratrovražedný souboj mez dvěma letošními sluchátky Samsungu: vylepšenou generaci známých Galaxy Buds s přídomkem Plus a zcela nový design sluchátek Galaxy Buds Live ve tvaru fazolí.

Galaxy Buds Plus – klasika s delší výdrží

Sluchátka Galaxy Buds už od loňského uvedení doporučujeme jako základní pohodová nekonfliktní sluchátka s pohodlným držením v uchu. Jejich letošní druhá generace Galaxy Buds Plus zlepšila výdrž, upravila vnitřní strukturu měničů, ale design nijak nezměnila.



Galaxy Buds Plus a Live. Silikonový nástavec u Buds Plus má stupňovitý okraj, který lépe brání pronikání ušního mazu dovnitř sluchátek

Stále jde konstrukcí o špuntová sluchátka, která silikonovým špuntem utěsní zvukovod. Na rozdíl od ostatních podobných true wireless sluchátek ale toto utěsnění není jediným způsobem jak sluchátka drží v uchu. Pomáhá i malá silikonová ploutvička (s volitelnou velikostí), která zapadne do vnitřního záhybu ucha a brání vypadnutí. Díky tomu nemusí být tlak na zvukovod tak vysoký, což zlepšuje výsledný komfort nošení.

Samsung Galaxy Buds: špunty bez drátů plné pohody [test] Bezdrátové špunty Samsungu kladou na první místo příjemné používání a pohodový zvuk. V uchu netlačí a přitom se nebojíte, že vypadnou.

Dotykové plošky na sluchátkách reagují jen na klepnutí či podržení prstu, tahy se nerozeznávají, což se u tak malých snímačů dá pochopit. Dotykové ovládání případně můžete vypnout, nebo nastavit, co se má dít při delším podržení prstu. Lze také zapnout rozpoznání poklepání na hranu dotykové plošky pro nastavení hlasitosti. Přišlo mi to užitečnější než delší podržení prstu pro změnu hlasitosti.

Sluchátka nemají aktivní potlačení hluku, ale i pasivní útlum díky silikonovému utěsnění základní funkci plní. Vnější mikrofony nechybí, takže si můžete alespoň zapnout zvýraznění okolního zvuku. Vytáhne to hlavně výšky a středy z okolí, takže se zvýší srozumitelnost řeči. Díky tomuto zvýraznění slyšíte okolí lépe než bez sluchátek.

Zvukově se sluchátka Galaxy Buds Plus řadí k lepšímu průměru. Nečekejte od nich audiofilský zážitek, který vás dojme k slzám, stejně tak ale nehrozí nějaký zvukový průšvih z deformovaného unaveného zvuku na slabé hlasitosti. Vše je tu takové nekonfliktní, hlavní roli hraje pohoda při nošení, poslechu i ovládání.

Zásadně jsem výdrž neřešil ani u první generace, druhá protahuje výdrž k osmi hodinám bez schování do krabičky, kde se rychle dobíjejí na další kolo poslechu. Díky bezdrátovému dobíjení krabičky ji prostě jednou za pár dní položím na dobíjecí podložku a nestalo se mi, že by mne zaskočilo hlášení o končícím nabití.

Galaxy Buds Plus nyní můžete sehnat za cenu pod tři tisíce korun, což je na nabízené vlastnosti skvělá cena. Jasně, seženete i levnější zcela bezdrátová sluchátka, ale Galaxy Buds Plus jsou normální spolehlivá sluchátka bez skrytých průšvihů.

Samsung Galaxy Buds+ (stránka produktu)

Připojení: Bluetooth 5.0 (LE)

Reproduktor: dvoupásmový, tweeter a woofer

Počet mikrofonů: 6

Akumulátor: 85 mAh ve sluchátku, výdrž až 11 hodin

Rozměry sluchátek: 22,5 × 17,5 × 19,2 mm, 6,3 g

Rozměry pouzdra: 26,5 × 70 × 38,8 mm, 39,6 g

Doporučená cena: 4 690 Kč

Galaxy Buds Live – netradiční konstrukce dává smysl

Letos se Samsungu podařil v true wireless sluchátkách mistrovský kousek – přišel se zcela novou ergonomickou konstrukcí, která zlepšuje komfort a přitom nevypadá jako nic jiného od konkurence.

Buď máme špunty držící utěsněním ve zvukovodu nebo pecky ve stylu Apple AirPods, která samy tvarem kopírují staré drátové Apple EarPods. Galaxy Buds Live to mění.



Fazolkový tvar Galaxy Buds Live je překvapivě pohodlný. Doplňkový měkký kroužek zlepšuje jistotu umístění v uchu

Charakteristický tvar připomínající fazoli vypadá na pohled hodně nezvykle, ale do ucha vklouzne pohodlně a netlačí zbytečně na vnitřní stěny ucha. Aby sluchátka přímo nevypadla, mají také malou vyměnitelnou silikonovou ploutvičku, pro pevnější držení v uchu. Ne tak výraznou, jako Galaxy Buds Plus, ale rozhodně užitečnou. Ač sluchátka vypadají jen jako volně položená v uchu, při běhání a třepání hlavou nevypadávají. Snad jen když uděláte stojku a začnete třepat hlavou, umí vypadnout.

Jejich volnější položení v uchu svádí k většímu zasunutí do ucha pro větší pocit jistoty, zvukově to je ale chyba. Na boku umístěná mřížka reproduktoru totiž při větším zasunutí dolehne na vnitřní stěnu zvukovodu a tak utlumí zvuk. Pokud dostanete pocit, že jedno sluchátko vůbec nehraje, zkuste jej povytáhnout z ucha - vždy to pomůže.

Propagovanou vlastností sluchátek Galaxy Buds Live je aktivní potlačení hluku, upřímně ale nemá zásadní vliv. Spíše volnější netěsnící konstrukce sluchátek propouští z okolí většinu zvuků a aktivní potlačení hluku na tom málo co změní. Když se na rozdíl s a bez potlačení zaměříte, zjistíte nepatrnou změnu na úplně spodních frekvencích, ale hluk z okolí vnímáte pořád. Navíc základní sluchátka Galaxy Buds Plus s těsnícím špuntem tlumí okolní zvuk rozhodně lépe jak Buds Live s aktivním potlačením.

Dotyková ploška pro ovládání sluchátek není na Galaxy Buds Live definovaná jasným zřetelným okrajem. Prostě jeden konec sluchátek je trochu citlivější na dotyky. Můžete nastavit podobné funkce jako u Buds Plus, jen nelze zapnout rozeznání klepání na okraj sluchátek.

Zvukově se tady Samsung snažil co nejvíce vykompenzovat přirozený zvuk volných peckových sluchátek. Ty běžně charakterizuje horší dynamika a nedostatek basů. Proto Samsung výrazně nabasoval výchozí zvukový projev. Přemíra basů tady už dokáže rušit, v ovládací aplikaci jsem tak raději nastavil EQ profil na Jasný, který basy utlumí a projasní zvuk. S ním už byl zvukový projev vyrovnaný bez nějakých extrémů a deformací.

Díky volnějšímu umístění v uchu sluchátka netlačí ani po několika hodinách nošení a určitě je ocení ti, kterým vadí zasunuté silikonové špunty do uší. Propouští také hodně zvuku z okolí, takže je nemusíte hned sundávat, když třeba chcete mluvit s obsluhou v restauraci.

Výdrž opět dosahuje kolem osmi hodin, přičemž s aktivním potlačením hluku to odpovídá zhruba šesti hodinám. Popravdě ale aktivní potlačení tady nedává smysl, takže počítejte s těmi osmi hodinami bez schování do krabičky. Nejlevněji Galaxy Buds Live seženete za cenu mírně pod čtyři tisíce, vždy tedy budou dražší jak Galaxy Buds Plus.

Samsung Galaxy Buds Live (stránka produktu)

Připojení: Bluetooth 5.0

Reproduktor: 12mm

Počet mikrofonů: 6

Akumulátor: 60 mAh ve sluchátku, výdrž až 6 hodin

Rozměry sluchátek: 27,3 × 16,5 × 14,9 mm, 5,6 g

Rozměry pouzdra: 50,2 × 50,0 × 27,8 mm, 42,2 g

Doporučená cena: 5 490 Kč

Souboj mikrofonů

Z dosavadního textu můžete nabýt dojmu, že Galaxy Buds Live jsou sice zajímavá, ale v podstatě zbytečná sluchátka. Zbývá tu ale jedno podstatné vylepšení. Samsung totiž tvrdí, že Buds Live mají propracované mikrofony pro zřetelnější zvuk při telefonování a tak jsme to vyzkoušeli.

Tady jsou tři zvukové ukázky. V tiché místnosti jsem pustil tekoucí vodu (šum na vyšších frekvencích) a zapnul kávovar (vrnící na nižších frekvencích). Nahrál jsem zvuk ze sluchátek Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live a samotného telefonu Galaxy S10e. Právě na zvuku z telefonu poznáte nejlépe, s čím se musí sluchátka vyrovnávat. Do mikrofonu telefonu jsem přitom mluvil z blízka jako při telefonování, sluchátka si musí vystačit s mikrofony okolo uší, navíc zpětný Bluetooth kanál podporuje jen 8 kHz.

Toto je zvuk z Galaxy Buds Plus

Takto si z rušením poradila Galaxy Buds Live

Zvuk nahraný přímo telefonem (převedený na 8 kHz):

Už z náhledů videí je poznat výrazně větší podíl vyšších frekvencí na zvuku z telefonu. Oboje sluchátka dokázala velmi rychle rozeznat šum a utlumit jej. V případě sluchátek Galaxy Buds Live je ale výsledek zřetelnější s lepším potlačením rušivých hluků.

Pro můj druhý pokus jsem chtěl otestovat odolnost v rámci videokonference. Přes Google Meet jsem propojil zvuk z telefonu do počítače a nahrával výsledek na počítači. Tady byl rozdíl ještě propastnější. Galaxy Buds Live i se zdroji šumu dokázala přenést srozumitelný zvuk, Galaxy Buds Plus ale po puštění vody stáhla zvuk úplně a nebylo často slyšet vůbec nic, ani náznak hovoru. Po vypnutí vody a kávovaru se zvuk hovoru vrátil. Roli tu ale může hrát také odrušování v rámci samotné aplikace pro videokonferenci, takže to nemusí přímo vyjadřovat vlastnost sluchátek.

Hlavním závěrem ale je, že sluchátka Galaxy Buds Live mají opravdu lepší odrušení při hovoru a dokáží se lépe vyrovnat s náhlým hlasitým vnějším hlukem. V tiché místnosti nejsou rozdíly nějak zásadní, ale úplný výpadek zvuku v hovoru po spuštění rušení mne u Galaxy Buds Plus nepříjemně překvapil.

Takže které?

Pokud vám nevadí špunty v uších, jděte do Galaxy Buds Plus - jsou levnější, se zvukem bez větší kritiky a tlumí nepříjemné zvuky z okolí lépe jak aktivní potlačení na Galaxy Buds Live.



Krabičky sluchátek se sice liší tvarem, ale obě se nabíjejí buď přes USB-C nebo bezdrátově a vejdou se do malé kapsičky na riflích

Fazolky Galaxy Buds Live ale také mají svůj smysl. Zvuk se dá upravit z výchozí přebasované charakteristiky, otevřený charakter sluchátek snižuje stísněný pocit z ucpaných uší a v uších vás nic nepříjemně netlačí. Lepší je také zřetelnost hovorů v zarušeném prostředí. Aktivní potlačení hluku tu upřímně nedává smysl, spíše oceníte opačné menší utlumení okolních zvuků, které zlepšuje vnímání a komunikaci s okolím. Popravdě žádné špunty s ANC se nevyrovnají velkým klasickým sluchátkám s výraznými tlumícími náušníky a přesnějším oddělením od okolního hluku.