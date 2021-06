Samsung Galaxy Buds Pro: opravdu chytrá sluchátka [test]

Slůvko Pro v názvu neznamená cílení na profesionály, sluchátka chtějí poskytnout co nejlepší zážitek a nejen zvuk při každodenním používání.

Plusy Automatické přepínání mezi potlačením/zesílením hluku

Pohodový zvuk

Chytře řešené špunty Minusy 360° zvuk je trochu zbytečný

Ekvalizér jen obecný bez pásem

chybí AptX 9 /10 Hodnocení

Přídavné jméno chytrý ztratilo lety původní význam. Už nejsou chytré jen telefony, ale i vysavače nebo utěrky. Označovat tedy sluchátka jako chytrá nepůsobí jako nějaké terno. Sluchátka Galaxy Buds Pro ale vrací slovu chytrý jeho původní význam. Jsou totiž vážně chytře vymyšlená.

Prostě typický Samsung

Galaxy Buds Pro představují typický produkt Samsungu. Jsou nejlepší tam, kde je to potřeba, a tak akorát dobrá, kde to stačí. Najdete sluchátka s lepším zvukem nebo třeba s lepší výdrží, ale Galaxy Buds Pro oceníte v naprosté většině situací, kdy budete se sluchátky prostě žít.



Tvar pouzdra odpovídá Galaxy Buds Live



Ve stříbrné verzi kryje vnější stranu zrcadlový povrch

Chytrost začíná už u designu. Sluchátka oproti základním Galaxy Buds přišla o ploutvičku pomáhající držení v uchu, ale zachraňuje to tvar těla, který přece jen v záhybu ucha dokáže sluchátka zajistit proti vypadnutí. Především sluchátka v uších nijak netlačí. Nemusíte si vybírat mezi bolestivým tlakem nebo nejistotou uchycení, sluchátka dobře drží i bez nepříjemných pocitů. Komfortu pomáhá také anatomicky věrnější oválný tvar silikonového náušníku, který ergonomicky vklouzne do ucha.



Oválný průřez lépe zapadne do ucha

Se špínou se počítá

Počítá se také s přirozeným ušním mazem, který je nedílnou součástí života se špuntovými sluchátky. Silikonový náušník má na vnitřní straně vystouplý okraj, aby maz neklesal do sluchátek. To ostatně už známe z Galaxy Buds. V případě Galaxy Buds Pro je ale součástí silikonového odlitku náušníku navíc i mřížka u sluchátek. Díky tomu můžete náušníky bezpečně odpojit, opláchnout v teplé vodě a žádný maz se nedostane na kovovou mřížku samotných sluchátek.

Stačí pozdravit a slyšíte

Sluchátka podporují aktivní potlačení hluku - ANC. Účinnost odpovídá řekněme úměrně špuntovým sluchátkům. Zlepší tedy komfort poslechu, ale traktoristická sluchátka nenahradí. Mnohem víc se mi líbí chytrost jeho používání. Když nasadíte jen jedno sluchátko (třeba pro jízdu na kole, kdy chcete mít volné ucho), sluchátka jedou v režimu bez ANC. Když nasadíte obě, automaticky se aktivuje ANC. A když promluvíte, automaticky se vypne ANC a zapne se zvýraznění okolního zvuku.

Právě na automatické zapínání okolních zvuků jsem byl nejvíc zvědavý. Díky mikrofonům přímo v uchu dokáží sluchátka poznat, zda mluvíte opravdu vy a svižně zareagují, když vyslovíte jediné slovo. V obchodě tedy stačí pozdravit a sluchátka automaticky ztlumí přehrávanou hudbu a zvýrazní dialogy okolí. Nemusíte vyndávat sluchátka z ucha, ani na ně sahat. Vše funguje zcela automaticky. Pochopitelně tuto funkci můžete vypnout, pokud si třeba rádi při poslechu zpíváte, můžete také nastavit 5, 10 nebo 15 sekund pro návrat zpět k utlumení od okolí. V praxi jsem si na tuto chytrost zvykl velmi rychle, a byť nedávná aktualizace firmwaru zvedla citlivost rozpoznávání, klidně bych uvítal nižší citlivost.

Fajnový poslech

Zvukově sluchátka zcela spadají do cílení Samsungu na co největší skupinu zájemců. Nejsou líbivě přebasovaná, nebo audiofilsky sterilní. Z jejich zvuku ani nemáte pocit, že o něco zásadního přicházíte. To spíš oceníte příjemný neunavující zvukový projev pro dlouhodobý poslech. Tradiční véčková charakteristika dodatečně ještě zvýrazňuje střední frekvence v pásmu hlasu pro zřetelný příjemný zvuk podcastů. Zatímco u levnějších Galaxy Buds+ občas uslyšíte jejich nižší cenu, Buds Pro zaujmou ledabylou samozřejmostí s jakou dokáží hrát příjemně v celém rozsahu frekvencí a hlasitostí. Jsou dostatečně rychlá, ale ne nepříjemně agresivní, s basy to nepřehání, ale sebejistě je dokáží měkce podat. Zvuk zní stejně bez ohledu na stav aktivního potlačení hluku, mají tedy dostatečnou rezervu pro kompenzaci okolí i na maximální hlasitost přehrávané hudby.

Stejně jako nová lepší sluchátka Applu podporují i Samsung Galaxy Buds Pro prostorový zvuk snímající polohu vaší hlavy. Kromě těchto sluchátek ale musíte mít i mobilní telefon nebo tablet Samsungu s prostředím OneUI 3.1. Při běžném poslechu hudby to nepoznáte, smysl to má při přehrávání videa. Zvuk totiž vychází ze směru, kde máte mobilní telefon. Potom třeba při otočení hlavy doleva začne zvuk víc hrát do pravého ucha, podporuje se i směr nahoru či dolů. Přechod zvuku není okamžitý, plynulý přesun zabere zhruba sekundu, takže si u rychlých pohybů hlavy všimnete menšího zpoždění. Stejně tak se zvuk sám od sebe vrátí zhruba po osmi sekundách doprostřed, pokud otočenou hlavu nenarovnáte zpět.

Protože se při snímání polohy používají gyroskopická čidla jen ve sluchátkách, nedává smysl tento zvuk používat třeba v městské dopravě. Každá zatáčka vám posune zvuk bez ohledu na natočení vaší hlavy a vy budete čekat na automatickou rekalibraci nebo kompenzovat otáčením hlavy. Popravdě jsem tedy 360 zvuk po krátkém otestování vypnul a dál už nepoužíval. A po ověření na Airpods Pro to vypadá, že to Samsung obšlehl i s uvedenými problémy. Ani na Applu se nesnímá poloha telefonu, ale jen sluchátek a také se zvuk po několika sekundách vrací zpět do středu.

Výdrž řešit nebudete

Popravdě se mi za mnoho týdnů testování nikdy nestalo, že by se mi sluchátka v uchu vybila. S průběžným odkládáním do krabičky, když jsem je nepotřeboval, byla vždy dostatečně nabitá. To krabičku se mi podařilo několikrát vybít, ale vždy se ochotně obětovala a z prázdné krabičky jsem vyndával plně nabitá sluchátka. Díky bezdrátovému dobíjení pak stačilo odložit krabičku na nabíječku a neřešil jsem nikdy problémy s chybějící energií pro poslech. Pokud by to bylo nezbytné, sluchátka umí navíc fungovat samostatně s odloženým druhým sluchátkem v krabičce.



Krabičku můžete nabíjet přes USB-C nebo bezdrátově

Kvalita mikrofonů pro hovory tady odpovídá ceně sluchátek. Dostanete tedy srozumitelný zvuk s rozumným potlačením okolního hluku. Bezdrátový přenos zpětným kanálem přes Bluetooth samozřejmě omezí přenášené frekvence, ale druhá strana si stěžovat nebude.

Ukázka záznamu mikrofony ve sluchátkách:

Jako všechna další sluchátka Samsungu je ovládáte v aplikaci Galaxy Wear. Nastavíte ve dvou stupních potlačení hluku nebo čtyři stupně zvýraznění okolních zvuků. Po nedávné aktualizaci můžete měnit hlasitost i poklepáním na hranu sluchátek. Samsung pochopil, že na malé dotykové plošce je zbytečné rozpoznávat pohyby, stačí dotyky. Nastavit také můžete probuzení asistenta Bixby jen hlasovým povelem nebo aktivovat zmiňovaný 360 zvuk.

Zatím ale tato aplikační podpora chybí na platformě Apple iOS. Starší sluchátka Galaxy Buds v aplikaci na iPhonu nastavíte, Galaxy Buds Pro jen připojíte a přehráváte zvuk. Chápu, že většina applistů raději sáhne po Airpodech, ale pro těch pár fandů Applu a Samsungu zároveň to může být dealbreaker.

Buds Plus nebo Buds Pro?

Hlavním konkurentem pro tato sluchátka bude jejich starší a levnější sourozenec Galaxy Buds+. Pro běžný poslech hudby a podcastů bude zvukově velmi podobný a osobně mi ploutvička na Galaxy Buds+ připadá jako lepší a jistější řešení uchycení v uchu. Naopak díky aktivnímu potlačení hluku a automatickému zapínání zvýraznění okolního hluku při mluvení si mne Galaxy Buds Pro rozhodně získaly. Líbí se mi chytré řešení náušníků, chytré potlačení hluku, příjemný zvuk a spolehlivá výdrž. Nemusím mít chytrý 360 zvuk, ale dá se vypnout a nebudete o něm vědět.

Především oceňuji pohodový zvuk a pohodlné nošení bez nějakých ale. Nemusím dělat kompromisy, abych měl jedno či druhé. Sluchátka prostě splňují, co od nich potřebuji. Znám sluchátka s lepším potlačením hluku? Ovšem. Znám sluchátka s intenzivnějším zvukem? Bezpochyby. Ale v celkovém poměru ceny a vlastností mi Galaxy Buds Pro vycházejí jako spolehlivá volba pro každodenní poslech.

Samsung Galaxy Buds Pro

Cena: 3 990 Kč

Zapůjčil: Samsung

Technické parametry