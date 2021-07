Samsung HW-Q800A: Když se Atmos soundbar kamarádí s televizorem [test]

Plusy Zřetelné dialogy

Možnost dokoupení zadních reproduktorů

Provázání s televizory Samsung QLED

Umí Dolby Atmos i DTS:X Minusy Hůř dostupný noční režim

Pro prostor potřebujete zadní reproduktory

Ostřejší podání dialogů 7 /10 Hodnocení

Soundbar HW-Q800A se v nabídce Samsungu pohybuje v horní části cenového spektra. Podporuje Dolby Atmos a DTS:X a úzce spolupracuje s televizory Samsung QLED. Především se ale snaží vyřešit hlavní výtky vůči běžnému zvuku z televizorů – špatně zřetelné dialogy a nedostatek prostoru a basů. Protože nemá v základu zadní reproduktory, které si můžete případně přikoupit za šest tisíc, nemá ani velké ambice vás obklopit prostorovým zvukem.

Jeho základní charakteristika kanálů 3.1.2 tedy říká, že dostanete stereo, centrální kanál a pak dva kanály mířící ke stropu, které se starají o pocit zvuku z horní strany. Soundbar pak doplňuje bezdrátový subwoofer.

Odolný povrch

Zatímco u vrcholného modelu řady 950 používá Samsung látkový kryt, který naplňuje úzkostí všechny majitele koček, osmistovka kombinuje odolnou kovovou síťku s tenkou vrstvou průzvučné látky. Kov se postará o výbornou odolnost povrchu, látka pod ním zabrání usazování prachu v hlubinách soundbaru.



Praktický kovový povrch, trochu zbytečná tlačítka na soundbaru a užitečný stavový displej

Podobně má osmistovka oproti mnohem dražší 950 lépe umístěný stavový displej. Čtyřznakový LED displej na pravé straně je zřetelný při nastavování z několikametrové vzdálenosti, přitom sám při poslechu pohasne, aby nerušil.



Soundbar s rozměry 980 × 60 × 115 mm zapadne k většině televizorů. Pod mřížkou zahlédnete průzvučnou tkaninu. Loga podporovaných standardů

Snadná instalace

Soundbar je už předem spárovaný s přibaleným bezdrátovým subwooferem, takže stačí jen připojit napájení, propojit soundbar s televizorem a můžete poslouchat. Součástí balení jsou i konzole pro případné zavěšení soundbaru na stěnu.

Zvuk do soundbaru dostanete přes HDMI-eARC nebo přímo z vnějšího HDMI zdroje. Díky tomu dokážete přehrávat nekomprimovaný Dolby Atmos a DTS:X i když váš televizor umí jen HDMI-ARC. Je tu případně i optický vstup, ten ale pro prostorový filmový zvuk nepoužívejte, dnes už je překonaný.



Připojíte i optický zvuk, ale raději využijte HDMI vstup nebo HDMI-eARC z televizoru

Pro nastavení parametrů zvuku vám poslouží přibalené dálkové ovládání ve tvaru ovladače pro televizory Samsung, další nastavení najdete v mobilní aplikaci SmartThings a pokud máte novější televizor Samsung, můžete parametry Soundbaru ovládat přímo z nastavení zvuku na televizoru.



Dálkové ovládání připomíná ty od televizorů

Hlavně zřetelné dialogy a slyšitelné basy

Zvukově se vám snaží soundbar Q800A splnit především to, proč jste si jej koupili - poskytnout srozumitelnější dialogy s větším pocitem prostoru a slyšitelnými basy.

Osobně mi ale na ostrosti dialogů posunutých do vyšších frekvencí chybí právě pocit objemu ze střední frekvencí. Podobný zvuk bych čekal od ručně zapínané funkce pro zvýraznění dialogů, ale takto se soundbar chová v základu. Dodatečně zapnuté zvýraznění dialogů je skutečně ještě dále zvýrazní, základní podání má na mne ale přece jen více ostrosti. Chápu, že tak více vynikne rozdíl od spíše zahuhlaného projevu televizoru, ale soundbar tu sází více na efekt než na věrné podání.



Bezdrátový subwoofer s rozměry 40×40×21 cm

Přibalený subwoofer přebírá basový projev ze soundbaru mezi 110 a 90 Hz, přičemž basy dokáže protáhnout kousek pod 40 Hz. Není ale takový, abyste kvůli sousedům snižovali jeho hlasitost. Působí spíše krotším dojmem a filmovému zvuku přidává hlavně základ, který byste z běžného televizoru nikdy neslyšeli.

Co se týče podání prostoru, tak soundbaru hlavně chybí zadní reproduktory případně reproduktory, které by se vepředu snažily o nějaký odražený zvuk. Pocit prostoru tak sice přesahuje rozměry soundbaru, ale pro plnohodnotný filmový zážitek si musíte dokoupit zadní bezdrátové efektové reproduktory.

Dvojice zabudovaných reproduktorů pro odraz horního zvuku od stropu pak rozšíří vodorovně vnímaný zvuk trochu více nahoru. Možná kvůli chybějící kalibraci mikrofonem z poslechového místa ale není dojem horních efektů tak výrazný. Rozhodně je potřebujete pro Dolby Atmos nebo DTS:X, ale zadní reproduktory pro filmový zvuk oceníte víc.

Soundbar podporuje SpaceFit Sound, což by měla být kalibrace zvuku televizorem Samsung řady QLED podle tvaru místnosti, ale upřímně se to nevyrovná kalibraci mikrofonem z místa, odkud sledujete obraz.

Star Trek najdete na Prime Video a skočte na 46:55

Stačil krátký test – film Star Trek (2009), čas 46:55, Enterprise vstupuje mezi trosky v okolí Vulkánu. Se zvukem z televizoru máte pocit, že se někdo ve vedlejší místnosti dívá na Star Trek. S tímto soundbarem máte pocit, že se vy díváte na Star Trek. S výrazně dražší sestavou Sonosu Arc se subwooferem a zadními reproduktory se stanete členy posádky Enterprise a právě jste vletěli mezi trosky v okolí Vulkánu, které vám drásají trup ze všech stran. V zahraničních testech zvuku přitom dvakrát dražší Samsung HW-Q950A často poráží tuto mou sestavu Sonosu. Takže Samsung dokáže zahrát lépe.

Pokud tento soundbar připojíte k televizoru Samsung QLED z loňského nebo letošního roku, můžete navíc hrát zvuk současně ze soundbaru i televizoru pro plnější a prostorovější dojem. Soundbar spolu s televizorem hrají jen v režimech Adaptive Sound nebo Hry, které se snaží o efektní prostorový dojem i z obyčejného zvuku. Samsung si touto funkcí velmi dobře zajistí, abyste k jeho televizoru pořídili i jeho soundbar. Nejen že TV a soundbar umí hrát společně, ale propojí se i nastavení hlasitosti soundbaru, kdy uvidíte číselnou hodnotu nastavené hlasitosti a můžete přepínat zvukové režimy soundbaru přímo v nastavení televizoru.

Při poslechu běžné stereo hudby netrpí soundbar problémy levných soundbarů s mizerným podáním vybraných frekvencí a zvukovou dírou mezi soundbarem a subwooferem. Ve standardním režimu je jen zvukový prostor poněkud komprimovaný a stereo efekt zásadně nepřesahuje rozměry soundbaru. Nejspíš tedy zapnete dodatečné přepočítání zvuku do prostoru, které vyplní prostor přece jen o něco efektněji. Akustické nástroje či vokály znějí přirozeně, u elektronické hudby by ale neuškodil razantnější subwoofer, který se i na hlasitost +6 zapojuje spíše decentně.

Něco navíc

Kromě zdroje zvuku z televizoru nebo k HDMI připojeného zařízení můžete využít i Bluetooth (jen SBC) případně AirPlay 2 u Applu. Soundbar po připojení k domácí WiFi nabídne i hlasovou asistentku Alexa. Můžete si tak nechat přeříkat předpověď počasí nebo povelem rozsvítit žárovku, soundbar ale nepodporuje u Alexy Spotify, takže hlasovým povelem snadno hudbu nespustíte, soundbar ale umí Spotify Connect.

Soundbar podporuje funkci AVA, která má zvednout hlasitost dialogů, pokud zachytí zvýšený hluk v místnosti. Zapnutá bublající rychlovarka, vrnící mikrovlnka nebo diskuze omladiny, co bude k večeři, ale pro soundbar nebyly výrazným apelem pro zvýšení hlasitosti. Pokud se něco zesílilo, zásadně to nepomohlo a stejně jsem musel sahat po dálkovém ovládání.

Pro nastavení soundbaru použijete přibalené dálkové ovládání – tvarem připomíná běžné kompaktní dálkové ovládání televizorů Samsung – mobilní telefon s aplikací SmartThings, nebo ovládání televizoru Samsung.

Bohužel pro nastavení všech možností budete potřebovat všechny způsoby. Jen přes dálkové ovládání soundbaru nastavíte hlasitost středového a horních kanálů, jen přes aplikaci na telefonu zapnete zvýraznění dialogů nebo noční režim a dálkové ovládání televizoru Samsung budete potřebovat, aby společně hrál televizor i soundbar.

Upřímně nejhorší je dostupnost zvýraznění dialogu a nočního režimu soundbaru. Pokládám je za klíčové vlastnosti soundbarů, zejména noční režim dynamiky, kdy se hlasité zvuky utlumí a ty tiché zvýrazní. Díky tomu nebudete nikoho rušit se zachováním zřetelného podání dialogů a stále slyšitelnými ambientními zvuky.

Musíte totiž na mobilu spustit aplikaci SmartThings, v přehledu zařízení vybrat soundbar, posunout obrazovku, abyste vybrali Rozšířená nastavení zvuku, a teprve tam vybrat Vylepšení hlasu, Vylepšení hloubek nebo Noční režim. Je sice úžasné, že takto můžu na svém domácím soundbaru nastavit noční režim, i když zrovna sedím s mobilem v práci, ale raději bych to měl rychleji dostupné na dálkovém ovládání než utopené v aplikaci.

Kamarád pro televizor Samsung

Soundbar HW-Q800A bych doporučil hlavně majitelům nových televizorů Samsung QLED, kteří jsou připraveni na dokoupení zadních efektových repráků (SWA-9500S, 5990 Kč). Ty přidají kromě zadních i další dva horní kanály pro konfiguraci 5.1.4, takže filmový dojem bude určitě intenzivnější a plně vynikne zvuk v Dolby Atmos nebo DTS:X.

V základu hlavně soundbar povýší obyčejný zvuk televizoru na prostorovější zážitek a díky subwooferu uslyšíte i zvuk, který by vám na televizoru zcela unikl.

I bez dalšího zvýrazňování dialogů klade soundbar zřetelnost a srozumitelnost dialogů před jejich věrné a hřejivé podání. Pokud si vybíráte soundbar kvůli zřetelnějším dialogům, které se vám jinak ztrácejí v prostorových efektech, tady budete spokojení. Stejně tak subwoofer vám do filmového zážitku přidá zvuky, které by vám jen s televizorem chyběly. Možná je dobře, že subwoofer nerozvibruje skleničky ve vitríně a sousedé si nebudou stěžovat. Aspoň se nepouští do hlasitostí, na které by nestačila jeho konstrukce a výsledkem by byly jen chraplavé pazvuky.

Relativně vyšší cena je tady právě zdůvodněná možnostmi rozšíření. Můžete připojit zadní reproduktory, můžete zapojit do zvukového podání i samotný televizor a využít tak i reproduktory, které by jinak zbytečně zahálely. V nabídce Samsungu najdete i levnější soundbar HW-Q700A se stejnou funkční výbavou, liší se hlavně slabším subwooferem.

Soundbar Samsung HW-Q800A