Samsung je největším a nejúspěšnějším výrobcem televizorů už 15 let v řadě

Rok 2020 byl pro Samsung opět úspěšný. Jeho podíl na světovém prodeji televizorů byl 31,9 %, což je ještě více, než v roce 2019 – to byl 30,9 % (zdroj Omdia). Celkové počty prodaných kusů jednotlivých značek zveřejněny nebyly.

Co se týká dalších výrobců TV, tak v roce 2020 bylo druhé LG s 16,5 % podílem a třetí Sony s 9,1 % podílem. Pokud tedy sečtete tržní podíl Samsungu a LG, zjistíte, že tyto jihokorejské firmy dohromady prodají téměř 50 % všech televizorů.

15 let novinek

Jihokorejský výrobce se na první příčku celosvětových prodejů dostal už v roce 2006, když představil svoji prémiovou řadu Bordeaux s částečně barevným (modrým nebo červeným) rámečkem – prodejní úspěch byl okamžitý, prodalo se přes 1 milion kusů. V roce 2008 pak následoval dvoubarevný, kdy se černá měnila na červenou. V roce 2009 pak následoval velký marketingový úspěch s LCD televizory s LED podsvícením, pro které tehdy začal používat Samsung sice technicky nesprávný název "LED TV", ale z obchodního hlediska šlo o fenomenální úspěch – po několika letech se tento název vžil jako standard.

V roce 2010 pak následoval první Full HD 3D televizor. A to v aktivní variantě (a LG přišlo s pasivním 3D). O rok později, roce 2012, Samsung představil svůj první Smart TV, aby opět tento termín se vžil jako standardní označení televizorů s připojením k internetu a aplikacemi. V roce 2014 Samsung začal vyrábět zahnutý televizor "Curved UHD TV" (což byla reakce na první prohnutý OLED od LG).

A rok 2015? Ten odstartoval Samsung éru Lifestylových televizorů modem The Serif. Stejný rok také Samsung představil svůj SUHD televizor, tedy Quantum Dot technologií (tedy LCD s větším barevným prostorem). V roce 2017 pak následoval nejen první QLED model s 100 % barevným prostorem DCI-P3 a podporou HDR, ale také nový designový The Frame, televizor, který se umí tvářit jako obraz na stěně (aby v následujících letech podobnou funkci nabídli i ostatní výrobci). V roce 2018 přišel první 8K QLED a profesionální MicroLED The Wall. Roky 2019 přinesl vertikální The Sero, v konečně rok 2020/2012 první MicroLED TV pro běžné spotřebitele.

Pro zajímavost – QLED televizorů (zdroj Omdia) se v roce 2020 prodalo 7,79 milionů, zatím co OLEDů od LG 2,04 milionu. Zpráva také praví, že Samsung prodal celkem 49 miliónů TV, nicméně QLEDy znamenaly 35,5 % příjmů. Velký podíl (50,8 %) má Samsung u velkých televizorů, tedy úhlopříček 80" a větších.

Zdroj: Samsung, FlatpanelsHD