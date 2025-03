Samsung letos výrazně zvýší počet matných modelů a pustí se do obřích úhlopříček televizorů. Ceny přitom nezvedne

Máme za sebou Samsung World 2025 – akci, na které Samsung odhaluje kompletní portfolio produktů pro evropský trh a současně technologie pro další roky.

Samozřejmě ve svých materiálech klade velký důraz na AI funkce pro úpravu obrazu a zvuku nebo AI novinky v uživatelském rozhraní. Hlavně jsme ale mohli získat informace o hlavním směru vývoje a na koho bude Samsung cílit jak na svého hlavního konkurenta.

Vše* je QLED

V rámci televizorů se už kompletně, s výjimkou jediného základního modelu U8000F, přechází na quantum dot panely pro větší rozsah zobrazitelných barev. Ty jen v nejlevnějších řadách QN7F a QN8F nebudou spojené s přímým zadním podsvícením ani miniLED diodami. Tyto základní modely si budou obrazově velmi blízké, osmička má jen lepší AI zpracování obrazu.



Nová levná řada U8000F zaujme hlavně novým stylem zadního panelu a tenčími rámečky

Nad nimi jsou už QN70F a QN80F, kde už dostanete miniLED podsvícení, v případě sedmdesátkové řady ale jen hranové u dolní strany. Televizor sice umí lokální stmívání, ale jednotlivé zóny připomínají spíš svislé sloupce než obdélníkové zóny.

Sedmdesátka by přitom měla cenou začínat okolo 20 tisíc, tedy níž než předchozí základní model QN60, který z nabídky mizí. To až QN80F má opravdu přímé zadní miniLED podsvícení s tradičními zónami. Nově se osmdesátka bude nabízet až v úhlopříčce 100" a měla by tedy hrát hlavního konkurenta vůči levným obrům od TCL a Hisense.

Co se týče 4K LCD televizorů je nad nimi už jen model QN90F. Ten navíc dostane matný povrch odstraňující odrazy z okolí. Největší matný displej dostane 98" verze QN90F, v nabídce bude ještě 115" verze, tak ale nabídne ještě normální lesklý panel.



Nový dálkový ovladač s AI tlačítkem nahoře uprostřed u nás nebude, AI funkce, které spouští, totiž u nás nefungují

QD OLED ještě matnější

Dříve měly LCD modely ještě variantu s označením 95, toto číslo ale nově už patří jen QD OLED televizorům. U nich je nejlevnější verze S85F téměř až na pár softwarových úprav identická s loňským modelem, S90F dostává vylepšený jasnější panel a stále 83" varianta používá místo QD OLED konkurenční WRGB panely. QD OLED končí na 77".



Matný QD OLED nabídne jen vrcholný model S95F

Nejvyšší model S95F má opět matnou povrchovou úpravu, letos ale kromě jasnějšího panelu i povrch s vylepšenou o 40 % nižší odrazivostí. Samsung nám ukázal na měřicím přístroji, že běžný lesklý OLED třeba od LG má díky klasické antireflexní úpravě hodnotu 48. Loňský matný model S95D to srazil na hodnotu 15, nový model S95F na tomto přístroji ukázal hodnotu 9. Panel se přitom stále opticky chová jako starší matný.



Hlavní vylepšení nové generace OLEDů od Samsungu

Světelné zdroje rozbíjí do větších ploch, které tolik neruší a při pohledu z ostrého úhlu jsou ostré odrazy přece jen vidět. Hlavně se ale k účinnějšímu potlačení odrazů nepřidaly nějaké artefakty a panel jen působí matnějším světlo lépe pohlcujícím dojmem. S95F je potom posledním klasickým televizorem, který je dodávaný s drátovým One Connect boxem. Jen řada designových televizorů The Frame má stále One Connect box.

8K jen v matné verzi

Samsung nadále dělá i 8K televizory, u nich ale budou už matné všechny resp. oba modely. První model QN900F dostane k matnému povrchu i výrazný rámeček ve stylu televizorů The Frame. Tady ale bez možnosti výměny, ale zato v prémiovém tmavě kovovém provedení.



V 8K řadě nyní bude vše matné a design nižšího modelu se přiblíží The Frame

Nejvyšší model QN990F zachovává zcela minimální rámečky, kde obraz zasahuje až do stran, matná povrchová úprava ale sluší i tady tomuto vrcholnému modelu. Navíc ale televizor umí i bezdrátový One Connect box. Krabička s konektory leží někde jinde v místnosti a obraz se zvukem se přenáší do televizoru pomocí Wi-Fi 7.



Bezdrátový One Connect box vyžaduje u 8K modelu další box u televizoru

Reálně má ale tady tenký televizor na sobě kabelem připojenou ještě větší krabičku velikosti staršího One Connect boxu, která se stará o příjem obrazu. Ve skutečnosti se tak příliš nezmění montáž televizoru, kromě napájení potřebuje stále i datové spojení s tímto přijímačem, takže jde jen o bezdrátové připojení externích konektorů.

The Frame Pro bez drátů i s lepším obrazem

Bezdrátový One Connect Box potom obsahuje i lepší model obraz připomínajícího televizoru The Frame Pro. Tady je ale naštěstí všechno potřebné už přímo v televizoru, takže stačí na stěně jen připojit napájení třeba do skryté krabice ve stěně za televizorem.



The Frame Pro nabídne náznak lokálního podsvícení a bezdrátově připojené konektory

Televizor The Frame Pro pak nabídne 4K rozlišení a obrazové parametry QN70F, tedy hranové miniLED podsvícení, jen pochopitelně s matnou povrchovou úpravou. V nabídce bude od 65" výš. Základní The Frame potom nabídne maximálně úhlopříčku 65" a vychází z loňského modelu QN70D ovšem s vylepšeným procesorem pro vyšší snímkovou frekvenci. Obrazově dokáže The Frame Pro rozhodně oproti základnímu The Frame zaujmout, lepší kontrast a barvy můžeme potvrdit na vlastní oči, jen stále nejde o ten nejlepší panel v nabídce Samsungu.

Ale i ty běžné klasické televizory dostanou Art Store z televizorů The Frame. Tedy i na nich si místo černé plochy můžete zobrazit umělecká díla z předních galerií včetně té naší Národní. Jen na běžných televizorech nedostanete tak nízký jas připomínající papír nebo senzory přítomnosti a barevné teploty okolního světla, díky kterým se The Frame na pohled chová jako běžný obraz s minimální spotřebou.

Konvertibilní soundbar a menší subwoofer

Slovo konvertibilní se zrovna ve spojení se soundbary neobjevuje, ale Samsung začne prodávat soundbar HW-QS710GF/ZG, který můžete naplocho postavit na stůl, nebo pověsit na zeď spodní širší stranou směrem ke zdi. Vnitřní polohové čidlo pochopí, v jaké poloze soundbar je a podle toho upraví, kterými reproduktory budou hrát které kanály. Horní výškové se tak promění na levé a pravé a jejich roli převezmou ty původně pro levý a pravý přímý směr. Středový kanál míří mírně šikmo vzhůru, takže ani v jedné poloze nehraje přímo na posluchače ale to by nemuselo zásadně vadit.



Nový soundbar se vyrovná s tím, když ho pověsíte na výšku

Nový vylepšený subwoofer potom letos přechází na menší uzavřenou konstrukci se dvěma protiběžnými 8" měniči. Díky tomu se zlepší a zpřesní podání dolních frekvencí, chybějící výdech bassreflexu nahradí přidaný aktivní měnič.



Meziročně se subwoofery zmenší o polovinu, ale o hutný zvuk nepřijdete

No a nakonec budete moci k novým soundbarům připojit až dva reproduktory Samsungu připomínající obraz v rámečku. Zatím šel jen jeden, se dvěma z nich už uděláte použitelné zadní efektové reproduktory, které přitom v místnosti nijak neruší a vypadají jako normální jen trochu tlustší obrázek na stěně.

Ceny brzy

Zatím neznáme konkrétní ceny novinek ani konkrétní u nás dostupné úhlopříčky jednotlivých modelových řad. Podle předběžných informací by nemělo docházet k nějakému navyšování cen a meziročně by měly ceny udržovat hladinu či ji mírně snižovat. Zvědaví jsme hlavně na ceny nejvyšších úhlopříček u základních modelů, které nyní nabírají na popularitě. Samsungu také určitě pomůže matná povrchová úprava, kterou konkurence prakticky nenabízí. No a kdo matnou nechce, stále o lesklé modely nepřijde.