Samsung na CESu představí svůj první 77" QD OLED

Letos, v roce 2022, začal Samsung prodávat svoje vlastní OLED televizory ve velikostech 55" a 65". Model S95B je osazen QD OLED panelem, který používá RGB strukturu, na rozdíl od WRGB OLED panelů vyráběných LG Display. Ve výsledku tak při vyšším jasu dokáže poskytnout intenzivnější podání barev. Samsung svůj QD OLED panel dodává i společnosti Sony, ta jej používá ve svých OLED televizorech řady A95K.

Už v průběhu roku se z více zdrojů ozývaly zvěsti, že v roce 2023 rozšíří nabídku svých OLEDů o velikost 77". Podle korejského deníku ETNews představí tento model na CESu 2023, což se ostatně předpokládalo. Po oficiální oznámení 77" DQ OLEDu by měla novinka přijít na trh v Evropě na jaře 2023, a to spolu s dalšími novými řadami televizorů pro rok 2023.

Co se vlastností týče, tak bude mít rozlišní 4K, HDR (že by došlo k rozšíření o Dolby Vision?), nebudou chybět HDMI 2.1 vstupy a Gaming Hub pro hráče, systém bude tradičně firemní Tizen. Nové QD OLED panely by měly mít vylepšené podání tmavých šedých odstínů, kdy jasném prostředí dochází rozptylu okolního světla a tmavé odstíny se mohou jevit světlejšími.

Vzhledem k rostoucí popularitě velkých televizorů (nad 65") jde o zcela logický a očekávaný krok Samsungu.

