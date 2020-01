Samsung na CESu ukázal MicroLED, QLED 8K TV a otočný Lifestyle televizor

Samsung na veletrhu CES 2020 představil své novinky, které můžeme čekat v obchodech.

MicroLED

Modulární řada Samsung MicroLED nabízí obrazovky nové generace. MicroLED televizory budou mít úhlopříčku 75, 88, 93 a 110 palců (190, 223, 236 a 280 cm), Samsung míří na domácnosti i komerční využití.

Novinky s 88 a 150“ (223 a 381 cm) se vyznačují ultratenkým provedením bez rámečků – televize tak splývá se zdí pokoje. Lze spojit několik MicroLED panelů dohromady a vytvořit tak televizní stěnu podle vlastního přání.

Novinka slibuje větší barevnou hloubku, lepší rozlišení a jasnější obraz s maximální jasovou hodnotou 5000 nitů. Samsung slibuje také mimořádně kvalitní upscaling do nejvyššího rozlišení, bez ohledu na původní zdroj.

Řada 8K QLED – silnější obrazový procesor Quantum 8K s umělou inteligencí a vylepšený design

Vlajkovou lodí má být Samsungu Q950TS QLED 8K – kombinuje ultratenké provedení, kvalitní obraz, rozlišení 8K a slibuje impozantní prostorový zvuku. Kromě vylepšené obrazové kvality bude mít novinka podporu streaming obrazu v rozlišení 8K z internetových zdrojů typu YouTube a také podporu kodeku AV1.

Řada QLED 8K slibuje dynamické, prostorové zvukové podání, které k velké obrazovce patří, v kombinaci se soundbarem HQ-Q800T, který získal cenu CTA pro nejlepší inovaci, lze navíc reproduktory v televizi využít jako další audiokanál a prostorový zvuk tak ještě vylepšit. Více v samostatném článku.

Otočný televizor Lifestyle TV s modelem „The Sero“

Do řady Lifestyle TV přibyl model The Sero. Korejsky to znamená „vertikální“ a název hovoří za vše – televizi lze na kloubu libovolně otáčet na šířku i na výšku, podobně jako telefon nebo tablet. V Koreji se Sero prodává již od loňska, v roce 2020 se ho Samsung chce začít prodávat po celém světě.



Model Sero je určený zejména mileniálům a příslušníkům generace Z.

Na veletrhu CES obdržel cenu CTA pro nejlepší inovaci.

Sero lze propojit s mobilními zařízeními a zobrazit na ní obsah naširoko, tak i vertikální formáty známé z chytrých telefonů. Lze tak užívat obsah všeho druhu od sociálních sítí přes YouTube či domácí video ve formátu, v jakém jim to nejlépe vyhovuje.