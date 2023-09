Samsung na IFA předvedl svůj 98" Neo QLED televizor s rozlišením 8K, ukazoval v čem je lepší, než 4K. A nechyběl ani 76" 4K MikroLED

Není tomu tak dávno, co v ČR začal Samsung prodávat svůj nový 4K QLED televizor s úhlopříčkou 98" (199 990 Kč ). Na IFA oficiálně přestavil v Evropě svůj nový 98" MiniLED QLED televizor s rozlišením 8K, který nese označení QNC990.

Samozřejmě v expozici rovnou odpověděl na otázku, co vám 8K vlastně přinese, když zde není 8K obsah. Na televizoru si každý mohl vyzkoušet nejen reálný rozdíl mezi velikostí obrazu 55", 65", 75", 85" a největších 98". K tomu si člověk může ověřit, jak firemní procesor Neo Quantum Processor 8K přepočítá 4K obraz na 8K – získáte zejména výraznější detaily a výrazně ostřejší obraz. U této velikosti je třeba si uvědomit, že reálná velikost obrazových bodů u 98" 8K odpovídá vlastně tomu, co znáte z 50" 4K televizoru. V Evropě by nový 98" 8K MiniLED televizor Samsung měl stát necelý 1 milion Kč.



Další novinkou, kterou jste mohli na IFA vidět, byl nový 76" MikroLED televizor

Samsung QNC990 podporuje HRD formáty HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming a HLG. Samozřejmostí je 144Hz/120Hz VA pane, LED diody Quantum Mini pracují na 16 384 úrovní (14 bitů) a mají tak zajistit špičkový kontrast a vynikající detaily. Velmi nároční hráči ocení variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz s podporou AMD FreeSync Premium Pro a antireflexní povrchovou úpravu pro snížení odlesků od zdrojů světla. Samsung uvádí, že panel je kalibrován podle Pantone, což znamená mimořádně přesnou reprodukci barev.

O zvuk se stará 6.4.4 kanálová sestavu reproduktorů o celkovém výkonu 120W, který nese označení Cinema Moving Sound (Cinema OTS). Funkce Dolby Atmos Wireless, Q-Symphony 3.0, Object Tracking Sound, Adaptive Sound+ a Active Voice Amplifier se postarají o další vylepšení zvuku.



85" verze špičkového 8K QLEDu Samsung se už prodává a je sice dražší, ale s cenou 247 990 Kč až 278 606 Kč je stále podstatně dostupnější než největší 98" bratříček.

Jak jsme zmínili výše, tak o obraz se stará Neo Quantum Processor 8K, TV využívá firemní systém Tizen 7.0. Ten kromě kompletní podpory stramovacích platforem a IPTV nabízí Samsung Gaming Hub, Game Bar 3.0, Super Ultrawide Game View, nebo Samsung TV Plus.

Pro další zdroje AV signálu můžete využít čtyři plné HDMI 2.1 vstupy, tři USB konektory, optický digitální výstup, vše je samozřejmě v externím One Connect Boxu, který lze umístit kamkoliv mimo televizor, s kterým se kvůli váze 68 kg přeci jen bude hůře manipulovat. Stejně jako ostatní Samsungy i tento je plně kompatibilní s osvětlením Philips Hue.



4K MikroLED televizory Samsung se mohou pochlubit velmi vysokým jasem

Nový 98palcový televizor Neo QLED 8K bude osazený Quantum Dot LCD panelem s rozlišním 8K, o podsvícení se postará MiniLED podsvícení. O maximální kvalitu obrazu se má postarat technologie řízení obrazu Samsung Neo Quantum Matrix Pro.



MikroLED televizory Samsung nemají prakticky žádný rámeček

Kromě této novinky Samsung samozřejmě ukázal své MikroLED, QLED a OLED televizory, včetně nového 77" QD OLEDu, jehož menšího (a excelentního) bratříčka jsme už letos testovali.