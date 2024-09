Samsung na veletrhu IFA slibuje, že jeho AI televizory budou minimálně sedm let aktuální

Veletrh IFA slaví stoleté výročí a Samsung na něm představil své nejnovější inovace a možnosti, přitom sází na svůj přístup zvaný „AI For All, tedy Umělá inteligence pro každého“. Ukázal zde nejen propojení všech svých produktů, u televizorů předvedl AI vylepšení obrazu i zvuku.

Během tiskové konference ukázal přes devadesát let starý černobílý záznam řeči Alberta Einsteina, který měl při otevření veletrhu IFA v roce 1930. Ten byl za pomoci AI technologií z TV Samsung nejen upscalovaný na vysoké rozlišení, ale také samotný hlas byl vyčištěný a výborně srozumitelný. V rozsáhlé expozici ukázal všechny své letošní novinky. Nechyběla ukázka AI Upscalingu na 8K rozlišení, či zcela nové projekční televizory Premiére 9 a 7, které představil krátce před veletrhem IFA. A Music Frame dostane limitovanou edici.



Nové laserové projektory Premiere 9 a 7 mají vyšší jas, vestavěný Smart TV systém Tizen i reproduktory. Promítají obraz z minimální vzdálenosti, takže můžete stát u plátna a přitom ho nestíníte. Obraz 4K může mít úhlopříčku až 130 palců (3,3 m)

V rámci své vize AI for All nabízí Samsung už celou řadu produktů s umělou inteligencí – mobilní zařízení, domácí spotřebiče, systémy domácí zábavy apod. V závěru letošního roku by dle odhadů firmy měli lidé používat už 200 milionů přístrojů Galaxy s umělou inteligencí.



AI funkce využívají TV s Samsung jak pro upscaling na 8K/4K, ale také pro vylepšení srozumitelnosti u dialogů

Samsung zde ukázal své Neo QLED 8K TV s procesory NQ 8 AI Gen 3 a umělou inteligencí. Tyto procesory obsahují 512 neuronových sítí – osmkrát více než dříve – a v kombinaci s výkonem umělé inteligence mají zajistit vysoce kvalitní zvuk a obraz. Tato technologie přepočítává obsah tak, aby TV poskytovala nejostřejší a nejplynulejší obraz.



Samsung slibuje, že bude OS Tizen udržovat aktuální sedm let. A to u TV 2024 a dále, tedy i u letošního matného OLEDu S95D

Operační system Tizen už od roku 2015 běží ve stovkách milionů chytrých televizorů, ale protože vývoj se nedá zastavit, tak jihokorejský výrobce slíbil, že od letošní roku (2024) budou televizory Samsung s umělou inteligencí dostávat aktualizace operačního systému Tizen po dobu sedmi let (samozřejmě s ohledem na specifikaci hardwaru). To zajišťuje, že spotřebitelé mohou i nadále využívat nejnovější inovace a vylepšenou konektivitu na všech svých zařízeních Samsung.

Nechybí také ukázky oblíbených designových televizorů The Frame. Samsung na IFA oznámil několika nových partnerství. Kromě spolupráce s finským designovým domem Marimekko a zařazení děl Jean-Michela Basquiata představil Samsung exkluzivní kolekci od belgického surrealisty René Magritte.



Bezdrátový The Music Frame lze postavit na poličku, nebo pověsit na stěnu. Pokud jich máte více, tak lze vytvořit i nenápadné ozvučení domácího kina

Standardní verze The Music Frame je na trhu již několik měsíců, díky vestavěným subwooferům a inteligentní technologii Dolby Atmos se zvuk z reproduktoru chytře přizpůsobí uspořádání v místnosti.



Nový The Music Frame v limitované verzi Wicke

Na IFA představil Samsung i novu verzi bezdrátového reproduktoru The Music Frame, vyvinutého ve spolupráci s tvůrci očekávaného filmového hitu Wicked. Limitovaná série Wicked Music Frame se bude prodávat se dvěma obrázky ze zmíněného filmu a s jedním exkluzivním obrazem oblíbených postav Glindy a Elphaby. Součástí budou i autogramy některých postav a certifikát o jejich pravosti. Jaká bude cena této exkluzivní edice zatím není známé.