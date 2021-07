Samsung Neo QLED QN90A: 4K Mini-LED televizor je jasnou alternativou proti OLED [test]

Plusy Výborný obraz z čelního směru

Příjemný i pro noční sledování

Oslňující maximální jas

Atraktivní, ale ne přesné podání barev (pro někoho)

Nabídka doplňujících funkcí Minusy Atraktivní, ale ne přesné podání barev (pro někoho)

Jen jeden HDMI 2.1

Upscaling SD signálu 9 /10 Hodnocení

Na novou devadesátkovou řadu Samsungu jsme byli hodně zvědaví. Hlavně kvůli přímému zadnímu podsvícení pomocí miniLED slibujícímu vysoký kontrast se stovkami individuálních zón pro přesné lokální podsvícení, které Samsung označuje jako Quantum Matrix Technology a nabízí ho v televizorech označených Neo QLED.

Aktuálně existují tři modelové řady s touto technologií a rozlišením 4K. Nejvyšší (a nejdražší) řada QN95A obsahuje navíc samostatný One Connect Box s více konektory HDMI 2.1 a lepší antireflexní úpravu panelu. Nižší řada QN85A sice také nabídne lokálně řízené podsvícení, ale s panelem odpovídajícím technologii IPS, takže s horší černou a viditelným pronikáním podsvícení už při malých pozorovacích úhlech. Střední řada QN90A nám tak připadá jako nejuniverzálnější a nejvhodnější. V evropské verzi sice nemá pokročilou antireflexní úpravu, ale VA panel dovoluje přece jen lepší pozorovací úhly bez rychlé degradace obrazu.



Srovnání tří 4K řad Neo QLED

Pro Samsung tvoří tato technologie hlavní odpověď na OLED televizory ostatních výrobců. Není to ale odpověď plošná a přímočará, spíše Samsung cílí přesně na konkrétní oblíbené vlastnosti OLED a snaží se nabídnout alternativu k tradičním výhradám vůči OLED.

OLED vs. Neo QLED

Černá je černá. Lidé si na OLED pochvalují zejména absolutní černou, díky čemuž vyniknou jen důležité prvky obrazu. Samsung toto dokáže splnit, na rozdíl od OLED ale jen při běžném čelním pohledu. Usazeni přímo před televizorem si nevšimnete rušivých světlých fleků okolo bílých titulků na černém pozadí, nebude vás viditelně rušit pulzující podsvícení, tedy tradiční chyby označované jako blooming.

Jakmile se posunete víc vedle televizoru a zejména nad či pod jeho vodorovnou osu, okamžitě pracně budovaná iluze padá a můžete si pohodlně na viditelném bloomingu prohlédnout, jak inženýři Samsungu vymysleli celé podsvícení. Uvidíte to níže na videu.

Pokud tedy chcete Neo QLED zkritizovat a obhájit svou investici do OLED, nemusíte chodit daleko. Ale po dlouhém nočním sledování musím Samsung pochválit za kvalitu černé z předního pohledu, kdy mne nic výrazně netáhlo zpět k OLED.

Intenzivní barvy díky kontrastu. Opravdová černá na OLED pomáhá také kontrastu a intenzitě barev. Protože ale Neo QLED pracuje s podsvícením na sice malé ale přece jen výrazné ploše, nedokáže poskytnout tak intenzivní barevný kontrast a i přesnost jeho reprodukce barev se mění podle požadavků na světlost scény. Při přímém srovnání s OLED poznáte rozdíly v barevném podání, ale popravdě při sledování jen televizoru QN90A bez možnosti srovnání, jsem neměl subjektivně pocit zásadních nedostatků. Obraz působil příjemně, dostatečně věrně a dokázal mne vtáhnout za jasného dne i při nočním sledování.

Absurdně vysoký jas Neo QLED. Pokud něco v očích běžných uživatelů trápí OLED, je to nízký maximální jas. OLED je nepřekonatelný pro večerní sledování, ale přes den může jeho obraz působit mdlým dojmem. Tady se ukrývá jasná příležitost pro Samsung, který panel Neo QLED dokáže rozsvítit do oslňujícího vysokého jasu přes 1500 nitů.

I při běžném sledování SDR obsahu se dokáže jas pohybovat vysoko nad limity OLED a pro denní sledování poskytne komfortní zážitek. Při přepnutí vnějšího zdroje do herního režimu a HDR se ale rozsvítí panel do absurdních výšin. I za dne vás dokáže panel jasem a intenzitou barev přimět k mhouření očí a ucítíte, jak vám obraz naplno řve do zorniček maximální silou.

Samsung tedy od zákazníků zjistil, že se jim na OLED líbí podání černé, ale trápí je průměrný jas. A přesně na tyto dva body se zaměřil a využil i dlouhodobých, byť dnes už poměrně zbytečných obav z vypalování obrazu na OLED. Už tolik nebazíroval na širokých pozorovacích úhlech nebo detailní přesnosti barev, protože to většinu zas tolik netrápí. Z Neo QLED tak mám pocit kalkulované odpovědi na OLED, která řeší výborně, co je důležité, a dělá kompromisy tam, kde to ještě projde.

Jak pracuje unikátní Neo QLED podsvícení

Díky miniaturním miniLED mohl Samsung rozdělit plochu do stovek individuálně řízených zón zhruba o velikosti 4×4 cm. Na testované 55" úhlopříčce jsem napočítal 576 zón. Ač se samozřejmě dokáže požadovaná zóna rozsvítit či zhasnout okamžitě, můžete si všimnout spíše konzervativního řízení podsvícení. Náhlé zobrazení titulků zapne požadované zóny, které ale během několika dalších sekund opatrně zvedají jas. Stejně tak miniaturní jasně bílý bod si nerozsvítí podsvícení na maximální úroveň, aby diváka z čelního pohledu nerušil případný blooming.

Je tu vidět, jak se Samsung soustředí na reálné filmové nebo herní scény, aby v nich vypadalo vše co nejlépe v rámci možností. I v tmavých scénách přitom dobře rozeznáte dílčí detaily, tmavé odstíny nejsou automaticky utopené kvůli obavám z bloomingu.

Testovacími záběry dokážete odhalit slabá místa, ale při běžném sledování to už tak neruší jako u dřívějších technologií podsvícení.

Při čelním pozorování vypadá obraz skvěle v širokém vodorovném rozpětí, pár desítek stupňů nad či pod vodorovnou osou už ale kvalitu obrazu zhorší. Televizor bych tedy doporučil umístit do úrovně očí diváků. Americký styl televizoru vysoko nad krbem tady není nejvhodnější.