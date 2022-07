Recenze televizoru Samsung NeoQLED 55QN95B. NeoQLED LCD s automatikou pro náročný dav

Po pauze v testech televizorů, která nebyla způsobena výpadkem aktivity v redakci, přinášíme v rychlém sledu další recenzi, totiž test LCD televizoru Samsung Neo QLED QN95B.

Nemá Dolby Vision

Bixby s ovládáním a vyhledáváním přes mikrofon v ovladači neumí česky 8 /10 Hodnocení Základním stavebním prvkem a pro nejednoho čtenáře takříkajíc zajímavostí, jest využití Quantum miniLED podsvícení s navazujícím Quantum Matrix a Ultimate UHD Dimming Pro pro přesné řízení diod. 4K UHD HDR obrazu, a nejen mu, šéfuje Neural Quantum Processor 4K, který údajně používá 20 neuronových sítí k analýze vizuálních dat. Samsung QE55QN95B Koupit za 46 789 Kč Koupit za 54 990 Kč Koupit za 46 990 Kč Koupit za 46 789 Kč Koupit za 58 540 Kč Porovnat ceny dalších 33 obchodů VA panel (10bits) s antireflexní úpravou a 100/120 Hz technologií s doplňkem Quantum HDR 2000 chce nabídnout velkolepý kontrast a maximální oslnění při každých pozorovacích podmínkách. Real Depth Enhancer napodobuje způsob, jakým lidské oko zpracovává hloubku zvýšením kontrastu na objektu v popředí. Samsung standardně nabízí podporu HDR 10+ (Adaptivní HDR10+ a HDR10+ Gaming) a HLG (Hybrid Log Gamma). Příznivci Dolby Vision budou zklamáni. Oproti tomuto kupující obdrží „otevřená dvířka“ pro případnou pokročilou kalibraci, respektive kalibraci přes mobilní telefon a filmovým maniakům zalichotí přítomnost Filmmaker Mode. Zvukový doprovod se systémem 4. 2. 2 (70W s basovým reproduktorem) se sledováním pohybu (OTS+) a alternativou Adaptive Sound+ vyzáří taktéž formát Dolby Atmos a Dolby Digital Plus (5.1). Hráči ocení FreeSync Premium Pro (HGiG). Ze zajímavostí vyjmenuji MultiView aneb různé alternativy PiP a PaP, tj. obrazu v obraze a obrazu vedle obrazu. Že se jedná o Smart TV je snad v dnešní době každému jasné. Samsung stále využívá služeb operačního systému Tizen (verze 6.5). Double tunerovou kartu (DVB-T2/C/S2) nedoprovodí zdvojení šachty pro CI+ modul s kartou. Hybridní teletext HbbTV nacházíme ve verzi 2.0.3. Spotřeba elektřiny zaškatulkovala zkoumaný produkt do kategorie „G“ se spotřebou 93 kWh/1000h a 193 kWh/1000h při, na štítku vyznačeném, HDR provozu. Design, základní popis Infinity One Design s 15mm profilem potěší oko milovníků všeho štíhlého. Pololesklý VA panel s antireflexní úpravou sedí na plastovo-kovovém podstavci. Spodní velmi těžký dílec svým stříbrno-šedým výrazem mírně vzdáleněji navazuje na stříbřitou barvu kovového rámečku. Tento byl ještě překartáčován a jeho odstín míří k jednoznačnější stříbrné. Marně přemýšlím, proč ona návaznost není ještě provázanější a plocha podstavce nenese naprosto shodné znaky právě s rámečkem. Stojan nelze natočit, avšak využijete jeho černou zadní, výrazně nakloněnou „desku“ k položení One Connect boxu s konektorovým terminálem. Na pravou spodní hranu (čelní pohled) dosedá skutečně miniaturní nápis SAMSUNG. Neboť se spojovník obou partií oděl do černé, ztrácí se a panel se pomyslně „vznáší“. Dá se říci, pohledová záda pokrývá černý výrazně perforovaný plast. Již při vybalování nebylo možné si nevšimnout jeho tenkosti a pohybu při středu. Později se toto ukázalo jako problém u testovaného kusu, ale o tom až v další kapitole. Blízko středu se zasunuje kabel vedoucí k One Connect Boxu. V balení máme dva – delší a kratší, dle využití. Kratší se osadí ve chvíli, kdy obsluha používá konektorový box s položením na stojan.

Konektorová výbava Celá konektorová grupa se přesunula na samostatný velký One Connect Box, který svým tvarem a velikostí připomíná přehrávač. Do televizoru zasunujete pouze jeden specifický káblík, spojující obě součásti. Box zahrnuje čtveřici HDMI 4K 144 Hz (pro HDMI 1/2/3/4). HDMI 3 nese navíc přívlastek eARC (pokročilý zpětný audio kanál). Všechny HDMI by měly umět starší ARC a HDMI-CEC. Technik neopomenul osadit trojici USB 2.0, jedno USB-C s přívlastkem Camera Only, LAN zásuvku k připojení kabelu PC sítě (Ethernet), dvě šroubovice k přikurtování na satelitní parabolu (Main a Sub) a hladkou klasiku pro DVB-T2 anténu a kabel od DVB-C poskytovatele. Bezdrátové spojení jedoucí na Wi-Fi 5 a BT5.2 nechybí. Modul s kartou placené TV zasunujete zase do One Connect Boxu. Dálkový ovladač Nepodsvícený, plastový Smart Control ovladač s minimalistickým množstvím tlačítek a drobnou velikostí nenapájí žádné tužkové baterie. Eko ovladač se nabíjí sám skrze solární panýlek na jeho zádech. Proto není od věci tento ponechat vždy nahoru. Jinak napsáno, odkládat kontroler tlačítky směrem k podložce/stolu. Doplňkově ho lze našlapat energií přes USB port ve spodní hraně. Údajně má umět pochytat energii taktéž z Wi-Fi vln ve svém velmi blízkém okolí. Kus jeho černého povrchu je efektně přebroušen. Navýšení krásy s sebou přináší vedlejší efekt se sníženým ulpíváním otisků rukou a prstů. Ovladač nabijete přes USB kabel a solární panel. Něco málo si je schopen vzít sám z Wi-Fi vln v blízkém okolí. Napočítal jsem patnáct tlačítek, kdy směrový prstenec počítám za jedno. Od horní hrany využijete čudlík vypnutí/zapnutí do pohotovostního režimu, kombinovanou klávesu k zavolání číselné a barevné teletextové klaviatury. Dále spustíte mikrofon, Multi View button pro práci s vícero obrazy na jedné ploše (pokročilý PiP). Pod nimi nahmatávám směrový prstenec se středovým potvrzovacím tlačítkem. Nepřehlédnu trojici k posunu zpět, k přístupu na domovskou obrazovku a Play/Pause. No a směrem dolů ještě kolébkovými klávesami skokově přehazuji naladěné kanály a ovlivňuji jejich hlasitost. Zbytek tvoří kvartet na aktivaci webového prohlížeče a „reklamních“ aplikací Netflix, Disney+ a prime video. Kdo Samsungův mini ovladač nezná, budiž si zapamatuje, že pár tlačítek má v systému přiřazeno vícero funkcí. Tyto jsou volány různou délkou stlačení. Typicky kolébkově se pohupující regulaci hlasitosti a skokové přepínání programů, lze ještě stlačit dolů, směrem k tělu dálky. Krátký stisk skokově umlčí hlasitost, respektive vyvolá EPG/Guide (elektronického programového průvodce). Dlouhý pak zvukové submenu. U druhé klávesy spustí seznam naladěných stanic s možnou filtrací a přehozením na další tuner. Poslední informaci si rozhodně doporučuji zapamatovat! Tápající právě tu a takto jednoduše přechází z pozemního na satelitní televizní vysílání. Jak dobře vybrat televizor. Stanovte si cenu a kupte ten největší s dobrým ovladačem Výběr nového televizoru není složitý. Nabídka je sice obrovská a cenové rozpětí široké, ale při dodržení jednoduchých pravidel dokáže svůj ideální televizor vybrat každý. Malý, navíc po stranách zaoblený dálkový ovladač skvěle sedne do ruky. Rozměr a tvar přispívají k mimořádně jednoduchému úchopu a ovládání jednou rukou. Nezapomínejte. Samsung udělal aplikaci pro provázání s LCDčkem a přes ni ho v pohodě uřídíte. Komu tak nesedí příliš minimalisticky vypadající ovladač, vyzkouší alternativní velení přes apku. S radostí přináším zprávu... spárování proběhlo naprosto čistě, klidně a rychle, bez jakéhokoliv negativa. A to jsem prubnul instalaci a párování na neSamsung telefonu (Apple iPhone) a ještě s iOS.

Počáteční nastavení a ladění Počátek procesu s textovo-obrazovým průvodcem standardně startuje u výběru jazyka prostředí, které se volí výběrem pozdravu v požadované jazykové mutaci. Jestliže se necháte zlákat viditelným „Pozdrav!“, věřte – chybujete. Našinec volá po češtině. Hledá „Ahoj! (Čeština)“. První fotka představuje několik z mnoha aplikací. Pro českého diváka jich má Neo QLED dostatek Nastavení ovlivníte skrze mobilní telefon a příslušnou aplikaci, anebo ovladač. Volím druhou alternativu. Vybírám zemi určení (ČR), zadám rodičovský PIN. Pakliže zapojíte externí zařízení do One Connect Boxu, tak v této chvíli se systém bude snažit o jejich identifikaci. Další část obsahuje hledání kanálů s výběrem antény – Anténa/Kabel/Telly CZ/Freesat/T-Mobile Czech Republic/Skylink/Satelit. Typ kanálů následně filtrujeme na Digitální a analogové/Pouze digitální/Pouze analogové. Chci ladit Skylink přes satelitní parabolu. Nastavení LNB si schválně nevšímám a operátora preferuji ČR. Na výsledek si ale ještě musím počkat. Stvrzuji DALŠÍ a automaticky se mně připojí PC síť provozovaná přes kabel. Přichází smluvní podmínky a oznámení o ochraně soukromí. V několika položkách, které citlivým doporučuji důkladně nastudovat, vyberte, co uznáte za vhodné. Odsouhlasuji natažení nového softwaru, který systém doporučuje instalovat. Akci jde odložit. Vše má zabrat něco kolem pěti minut. Nakonec se ručička časoměru zastavuje na hodnotě pěti minut a dvaceti vteřin. Software se stahuje a hláška upozorní na nutnost následného automatického restartu TV. Chytrý televizor = aktualizujte Samsung účet z minulosti mám. Přihlašuji se. Nemáte-li účet, vytvořte si ho. Jako výše vybírám naťukání přihlašovacích údajů na virtuální klávesnici za pomoci dálky. Samozřejmostí jest sken QR kódu a aktivace touto jednodušší cestou. Nechci, aby se účet samovolně odhlašoval a tak stvrzuji rozhodnutí v dalším kroku. Pro identitu jde vytvořit šestiznakový PIN. Nechci, děkuji. Později se lze vrátit. Můj účet-Nastavení-PIN kód. Chcete-li registrovat produkt, učiňte tak. Slib hlásá informace o propagačních akcích a speciálních nabídkách. Vidíme i sériové číslo našeho zařízení. Protože se jedná o zápůjčku, televizor neregistruji. Povolte systému zachovat/zálohovat položky a nastavení, včetně domovské obrazovky s následným jednoduchým obnovením po resetu, anebo dokonce po zakoupení nového modelu. Vybírám zdroj signálu pro televizor – Anténa/Kabelový satelitní settopbox/Žádný signál vysílání. Prubnu anténu, tj. některý z integrovaných tunerů. V této chvíli si konečně ověřuji, že Tizen neumí AutoDiSEqC, naštěstí FastScan ano. Proto přiřazuji v nastavení LNB jednotlivé družice na jejich regulérní pořadí v DiSEqC nabídce. Změnu jsem v počátku ladění schválně ignoroval, právě pro prověření přítomnosti AutoDiSEqC funkcionality. Stačilo Astru 19,2 přehodit na pozici dvě, Astru 23,5 na jedničku. Vyhledávání bylo dokončeno s 363 nalezenými stanicemi. Přidávám další „anténu“, tedy tuner pro DVB-T2. Systém v rychlosti proladí pásmo a vyplivne 99 digitálních stanic. Satelitní tuner uřídí motoricky natáčenou parabolu. V tomto směru Samsung vládne Proces počátečního nastavení pokračuje korekcí času, neřeším a označuji automatiku. Přichází přehled nastavených parametrů, výsledek ladění a výčet obsazených vstupů. Hotovo. Máme ještě objevit způsob propojování aplikací a vybrat své oblíbené služby a pak se jednoduše zaregistrovat/přihlásit. Mně se v nabídce zobrazuje prime video od Amazonu. Službu momentálně nevyužívám, zkoušet nebudu, krok přeskakuji. Umělá inteligence vstupuje do hry. Průvodce zve k optimalizaci obrazu a zvuku na základě analýzy okolního prostředí a aktuálně přehrávaného obsahu (adaptivní obraz a adaptivní zvuk). U zvuku má senzor provést analýzu akustiky prostředí. Shromážděná data budou prý okamžitě zlikvidována. Menu a nastavení – systém Tizen 6.5 proudí v žilách Neo QLED QN95B a ne ve všem navazuje na své předchůdce. Svůj oblíbený obsah a služby rychle a snadno najdete v novém pojetí domovské obrazovky, která opustila jednoduchý režim lišty s kartami. Karty sice máme, ovšem rozložení blízké mřížce dovolí více vyvěrat ukázkám z obsahu jednotlivých nainstalovaných aplikací. Stejně tak v samostatném okně zažehnete poslední sledovaný tuner, vstup. Z druhé strany k dispozici zůstává, dá se napsat, původní řádkový vzhled kompletního nastavení, ke kterému se probojujete přes ikonu ozubeného kola. Obdobně vidíme rychlá nastavení. První snímek ukazuje nový styl domovské obrazovky. Kompletní setting v klasickém rozložení se rozpadá do šesti hlavních záložek Obraz/Zvuk/Připojení/Vysílání/Všeobecné informace a ochrana osobních údajů/Podpora. Ty se dále větví, kdy typicky u obrazových a zvukových korekcí mají dvě hlavní pole. Základní a pokročilé. U druhého připomínáme – Samsung má svůj styl a využívá v míře nadlimitní umělou inteligenci. Proto pokročilé úpravy mnohdy značí pouhou aktivaci automatiky, nebo naopak její vypnutí. Logika systému nesnese kritiku. Možná bych ještě někde lépe vypíchnul ikonu s nabídkou vstupů. Nicméně chod systému z mého pohledu potřebuje doštelovat. Občas přestává reagovat na povely z dostatečně nabitého ovladače, aby se po několika nepříjemných vteřinách probral zpět k životu. Jednou dokonce došlo na samovolné přehození nastavení obrazu, včetně zvláštního utlumení jasu. Předpokládám, že mám na stole opět předprodukční vzorek, což je – bohužel – u Samsungu běžné. U testovaného kusu nepomohla ani aktualizace na nejnovější dostupný software, který jsem ručně stáhl z webu výrobce a naládoval do stroje, včetně následné totální obnovy, novým nastavením a laděním. Inteligentní režim se věnuje jak obrazu tak i zvuku Integrovaný elektronický návod ocení noví majitelé, obdobně na několika místech dostupné lokální resetování profilů. Uložte obrazové preference do jednoho ze čtyř profilů Dynamický/Standardní/Film/FilmMaker Mode a interaktivně se zjevujícího režimu pro hry. Krom toho určete, zda ono preferované nastavení se naváže na konkrétní vstup/tuner, anebo všechny. Skromnou studnici zvukových profilů Standardní/Zesílení posiluje několik přepínačů v sekci umělé inteligence a z druhé strany i klasika v podobě sedmipásmového (individuálně volitelného) ekvalizéru. Jeho dostupnost samozřejmě mizí u aktivovaného A.I. robota. Pětadevadesátka se pyšní rychlým startem. Z pohotovostního režimu předloží domovskou obrazovku za méně než dvě sekundy. Po úplném odpojení od napájení za něco lehce přes sekundy tři. Přepnutí satelitních stanic zabere od 2,75 až po 4,5 sekundy. Vždy záleží na využívané kartě s modulem a samozřejmě z jakého kanálu na další přehazuji. Spuštěním nabídek se propojujeme k piktogramu ozubeného kola, kde se usídlily veškeré předvolby.

Obraz Pozorovací úhly jsou na VA LCD panel skvělé a obraz bude s drobným omezením sledovatelný i z širších úhlů. Při čelním pohledu vnímám snahu o regulaci odlesků. Antireflexní filtr má ale jednu negativní vlastnost. Co na panel přistane, to rozmazává. Člověk si řekne… „no a co?“. Jenže takový dopad světla z boku přetahuje povrch jakýmsi závojem, který omezí výraz všeho dění pod ním. Následně divák stav piluje přihozením polénka do ohně jasu a podsvícení. Tím světlo přetlačuje jiným světlem. Slušná svítivost panelu umí zářit tak, aby ve sluncem prozářené místnosti obraz neskomíral. No a pak je tu pověstná lampička, aneb světlo umělého, jasně definovaného, lokálního zdroje. Tam antireflex nakreslí po panelu duhu, což konkrétně mým očím nevyhovuje. To už raději vidět v jednom místě odraz zmíněné lampičky. Obrazová radost od renomovaného výrobce potěší dav. Tento oslní šťavnatější barevností a jasovou střelbou, snahou o pomyslnou čistotu obrazu, hladkou plynulostí a zaměřením na konkrétní detail ve scéně, který chce „kreslit“ co nejlépe. Kdo zapojí umělou inteligenci dočká se právě výše zmíněného pojetí, pro oko puritána pojetí až příliš opulentního a přirozenost, v její nahotě, degradujícího. Nejste-li spokojeni se svým nastavením, resetujte jen obrazový profil Náročný filmový fajnšmekr vidí nadbytečnou barevnost, sklon ke vysvěcování obrazu v prostředí a scénách, kde takový počin spíše škodí. Vypne automatiku a vynucuje si vlastní preference tam, kde systém povolí. Vypnutí robota uklidní barevnost a chuť oslňovat. Zklidní se pohyb a detail se objevuje ve větší míře. Pleťová volá po krapet větším jemnocitu. Bílá září. Při černém podkladu panel potemní. Sem tam jsem u části tónů zelené, oranžové a červené chtěl ubrat na jejich zvláštní agresivitě. Bohužel i tak zaznamenávám ve tmavých scénách nedokonalou práci s podsvícením. Šedý, středově orientovaný objekt vyvolá v jeho okolí nevzhlednou světlou záři, která v obraze nemá co dělat. Pokud po panelu pošlete kruhový prvek, jehož velikost se mění… typicky rotující kruh, podsvícení chybuje, a dokonce chvilkově problikává v okrajích a rozích panelu. U postupně se rozsvěcujících hvězd tyto ne vždy zazáří v plné síle. Automatika se soustředí na černotu černé a jejich projev oseká. Samsung Neo QLED QN95B v 55“ provedení má rozhodně navíc. Domnívám se, že výše zmíněné stojí za pozornost a technici by měli v rámci firmwarového experimentování dojít k výrazně klidnějšímu výsledku. Obrazová radost roste s vyšším a ultravysokým rozlišením. Obraz více bodově sedí, uklidní se, prokreslí a v příslušně tvořených scénách nese mimořádně příjemnou jiskrnou příchuť. HDR umí píchnout. Zlý jazykové však napíší, že píchnout by mohlo ještě více. Osobně nejsem příznivce nošení slunečních brýlí u sledování televizoru, tudíž za mě rozhodně míra svítivosti více než postačuje. Samsung dovoluje pokročilou kalibraci obrazu. Sondou, anebo nově mobilem Pohybující se objekty předkládá pětadevadesátka s příchutí mírného klokotání. Po zapnutí dopočtů tyto nadávkujete až do vyššího telenovelového provedení. Napsal bych… každý si rozhodně vybere. Zásadnější míra dopočtů s sebou v čárově náročných scénách občasně přinese vznik nechtěných artefaktů. Bohužel s dopočty je spojena vyšší dávka PWM (pulzní řízení podsvícení), která zatíží citlivější zrak. Dojde-li na snížení jasu a celkově necháte obraz potemnět, a ještě navíc chcete zavolat více dopočtů pro lepší plynulost, pulzace svitu přejde do radikálnějšího útoku. Škoda. Škoda a škoda. Klasický clouding, tedy nesoulad v podsvícení, nebyl v běžných filmových scénách viditelný. „Špinavý efekt“ u švenku kamerou na světlém pozadí jest neviditelný. Mezi funkcemi experimentujte s Eye Comfort, kdy tato v nastaveném časovém rozmezí pozmění parametry obrazu pro uklidnění zraku. Typicky při nočním sledování. Osobně jsem si ji zkusil u denního a byl trochu v rozpacích. Ovšem firemní fajnovůstka s domácí kalibrací přes fotoaparát vybraného mobilního telefonu umí obraz posunout. Zde se tak ještě více podtrhuje mnou určené poslání televizoru, který sice řadím „pro dav“, avšak pro dav náročnější, techniku vybíravější. Kupujícího, který přeci jen chce cítit jakési možnosti si moderně s novou technikou pohrát a dodat ji ještě více šťávy. Kalibraci mobilním telefonem, jestliže vlastníte podporovaný, rozhodně doporučuji vyzkoušet. Výsledek dokáže překvapit. Mě překvapil zvláště v tom, že minimálně po několik desítek minut následujících po kalibraci, jsem najednou pociťoval daleko menší zatížení očí, a to při stejném dávkování podsvícení. Nakonec jsem si jednoduše ověřil své pocity. Frekvence PWM se změnila. Obraz kmital v jiné frekvenci, a to frekvenci, která konkrétně mým očím tolik nevadila. V jednom ze starších článků, kde jsem testoval taktéž televizor z produkce společnosti Samsung, jsem psal o zvláštním chování. Divák má pocit, a evidentně to nebude jen pocit, že se obraz drobně mění, byť veškerá umělá inteligence byla deaktivována. Shodně s tím je vhodné dát televizoru pár dnů na rozehrání. Jednak oko přivykne jinému stylu zobrazení a dále pak se obraz lehce může proměnit. Sáhnete-li po výše naznačené kalibraci telefonem, proměnu přivodíte skokově a přesněji. Osobně jsem si novou pětadevadesátku více užíval po kalibraci telefonem, a navíc při denním sledování. Běžné světlo pro mě nekoliduje tolik se světlem panelu, jako světlo umělé. Navíc běžné světlo a denní sledování potlačí řadu mnou jmenovaných nedostatků a divák má z prezentace lepší až výrazně lepší pocit. Přes den obraz získá více přirozenosti, zajímavé plastičnosti a barvy nemají tolik chuti nadbytečně vyvěrat.

Zvuk Tenké tělo různých strojů, které jsem v minulosti již v testu měl, zvládalo přes svoje anorektické proporce vyprodukovat plnohodnotný zvukový zážitek, kterému nechyběl efektní dunivější basový základ. QN95B se, mám ten dojem, buď etabluje do pozice zvukových specialistů, ladících jejich projev do „roviny“, ultimativní až velmi skromné neutrálnosti, anebo autor zvukového vzorce dopředu předpokládá povinné zařazení do firemního řetězce s posílením v podobě soundbaru. Bohužel podobný krok s sebou přinesl snížení radostné bujarosti a basové objemnosti. U testovaného modelu ještě s přídavkem, když už nějaký ten hodně upevněný hlubší tón (blup, blup, blup) přijde, nechtěné rezonance. Středy jsou zvučné, mluvené slovo zřetelné. Výšky občasně sklouzávají do mírného cinknutí. Avšak obojí se sem tam potýká s jakousi přílišnou neochotou vzlétnout. Projev testovaného borce však není zahalen typickou „dekou“, nicméně v něm postrádám více objemu, proporcí, detailů a nuancí. Jen dva uživatelské profily pro zvuk. Zbytek zařídí ekvalizér anebo umělá inteligence. Kdo sáhne k automatickému vylepšovátku v rámci firemní A.I., dosáhne na pocitově lepší, občas výrazně lepší výsledek. Bohužel i tak jsem si neužil ani hudbu od Madonny, ani od Petra Hapky. Jeho filmovým hitům chyběl radostný výraz, plastičnost. Vytrácela se mně, pro jeho skladby typická, tónová „anarchie“ a rej. Porce z mnou jmenovaného ovšem až tolik nechybí, pakliže filmová hudba zní přímo z filmu a doplňuje ho. Zde pocitově naplňuje prostor více, byť ve zvláštním jevištním pojetí, které jakoby pomyslně „nasvěcovalo“ jen určitého zpěváka/nástroj, zatímco zbytku si tolik nevšímá. Nu což. Jestliže by se jednalo o sólový projev vytažený více do popředí, může podobný přednes řadě posluchačů vyhovět. Jenže obdobný výjev jsem slyšel i u skupinových vystoupení. Jedna skladba ve vysoké kvalitě od Johnyho Cache ještě lépe odhalila zákulisní práci zvukového výstupu QN95. Zatímco zpěvákův hlas šel směrem k posluchači, doprovodná hudba směřovala v počátku přehrávání hodně dozadu. Tím se sice jakoby navýšil prostor v předozadním směru, avšak tato diverzifikace pro mé ucho působí nepřirozeně. Přednes je až příliš oddělený. Postupně však s přibývajícím časem, hlasitostí a mohutností doprovodu, umělá inteligence asi pochopila, že by nebylo od věci pustit hudbu blíže ke zpěvákovi, ale hlavně nasměrovat ji dopředu k posluchači. Tím se celý projev stal více běžným a očekávaným. Má velmi kritická slova sdílím s čistým svědomím, neboť zvuk Neo QLED QN95B jsem nevyhodnotil sám, avšak přizval jsem si ještě další čtveřici osob, z nichž dvě lze zařadit do skupiny velmi pokročilých hudebních „sluchařů“. Navíc jsem ještě plynule přecházel u poslechu stejných děl mezi dvěma různými moderními televizory a srovnával jejich výkon v naprosto stejném místě skladeb. Jestliže by se jednalo o televizor střední třídy, můj názor by mohl být méně „křičící“. U top modelu ale nemohu jinak. V každém případě zvuk je nadprůměrný, avšak mohl být o jednu a půl koňské délky dál. Samsung ho rozhodně umí sestavit. V tomto směru a duchu jsem trochu zklamán. Slušně se prezentuje prostorový zvuk. Zvláště v pravo-levém směru si létá volností dravce a užívá si svobody. U předo-zadního zůstává spíše v rovině panelu a za ním. Výpadů vpřed se koná výrazně méně. Samozřejmě stále i zde chybí hutný basový příděl.

Multimediální funkce Nejeden kupující zajásá. Nový model, shodně s předchůdci, se neubránil hrátkám s všemožným PiP a PaP. Obraz v obraze a obraz a obraz má několikeré zastoupení a uživatelstvo ho ocení. Funkce má vyhrazené místo na dálkovém ovladači. Vyvoláte ji stisknutím klávesy s příslušným piktogramem. Stejně, jakožto u minulého modelu „obrazoPiPohrátky“ chválím. Ambient+ Mode se dále rozvíjí a nabídka pozadí, animací a možností bobtná. Sam pracuje na SmartThinks, aneb chytrá domácnost, kam se podíváš. Majitele Apple zařízení, typicky „jablečných“ telefonů rozhodně příjemně překvapí podpora jejich zařízení. Spojení fungovalo bezchybně. Sdíleli jsme obrazovku, ale také streamovali fotky a videa. Integrovaný přehrávač standardně pro Samsung neakceptuje DivX a zvuk DTS. U starších formátů déle hledáte, které systém vezme na milost. Novější omezeny tolik nejsou. Z těch chybí Dolby Vision, a to pro nemálo budoucích majitelů nemusí být zcela bezvýznamné. Titulky s českou diakritikou vidíme. Nastavte velikost, kódování, barvu a další parametry. Nečeská Bixby touží po doladění. Ono – telka umí vyhledávat v češtině, avšak pro řízení nebyla naše mateřština přizvána. Záznam pořadu, tj. nahrávání jsem nenašel, nespustil. Upozornění na očekávaný pořad funguje u zapnutého TV. Jakmile dojde k vypnutí do pohotovostního režimu, pořad zmeškáte. Škoda. HbbTV, ale také teletext. Ten navíc s alternativou zobrazení PaT (Picture and Text) HbbTV verze 2.0.3 nebylo třeba instalovat. Hybridní teletext s přístupem k populárním archivům televizních společností pracuje bezchybně. Testovaná videa, filmy a seriály se přehrály. Stařičký teletext přivoláte s několika alternativními vzhledy. Mimořádně přehledné EPG/Guide posouvá obraz do malého výřezu v levém horním prostoru panelu a zvuk sledované stanice plynule pokračuje. Přehledný elektronický programový průvodce Tizen dodává balík pro našince využitelných aplikací. Za všechny jmenujme Kuki v novějším „fialovém“ rozhraní, Youtube, Netflix, Apple Music, Plex, Filmbox Live, VOYO, stream.cz, skylink.cz, Spotify, Apple TV, Tidal, Plex, Disney+, prime video, HBO Max a další. Nainstalujte drobné hry. Tahákem z nudy zavání aplikace Xbox pro cloudové hraní. Několik z nich jsem otestoval po delší dobu. Takové Kuki dostalo velký prostor. Obdobně Youtube, Spotify, Apple Music a skylink.cz. Aplikace: Kuki, Disney+ a skylink.cz Hráči preferující LCD s vyšší odolností vůči vypálení obrazu, s nadšením vidí podporu technologií pro navýšení herního zážitku. VRR (variabilní obnovovací frekvencí), ALLM (režimem automatické nízké latence), přehrávání 4K/120Hz a v neposlední řadě formou podpory AMD Freesync Pro. Třešinkou na dortu budiž podpora pro možnost hraní v ultra širokém poměru stran. Bohužel proběhla kritika příliš agresivní práce s barvami a podsvícením, které hernímu zážitku nepřispívá. Běžný divák zajásá nad subjektivně viděnou krásou obrazu, jeho bujarou barevností, čistotou a všudypřítomnou chutí zářit. Náročný kinofil postrádá preciznější práci s podsvícením v náročnějších scénách a přirozenější pleťové odstíny s preciznějším stupňováním. Citlivý zrak více namáhá přítomnost PWM regulace podsvícení. Obecně obraz touží být efektním v moderním hábitu. Kdo ale nechce volat kalibrátora, překontroluje seznam podporovaných telefonů pro provedení domácí kalibrace obrazu. Výsledek takového počinu dokáže v pozitivním směru zaskočit. Multimediálnost rozhodně není špatná a z hlediska aplikací dostáváte vlastně vše, co dostat chcete. Horší stav panuje s přehráváním starších formátů a obdobně u moderního Dolby Vision. Vyšší kvalitativní nadhodnota leží ladem. Zvuk DTS, podobně jako je tomu i jinde, neuslyšíte. Navázání do systému moderní domácnosti šlape výborně. Rychlé spojení s chytrým telefonem a streamování fotek/videí, včetně zrcadlení obrazovky jsem opakovaně odzkoušel. Celkově je LCD Samsung Neo QLED 55QN95B dobrý a moderní přítel pro ty, kdo preferují jasný televizor a nechtějí nic nastavovat. Poměrně vysoká cena však televizor posouvá mezi velmi silnou konkurenci OLEDů, a to nově od Samsungu. Záleží tedy na vašich preferencích.

