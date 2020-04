Samsung nyní umožňuje vrátit televizory či soundbary do 90 dnů

Zavřené obchody, propouštění z práce, místo vydělávání peněz učení dětí a každodenní vaření – i to přinesla současná pandeme nového typu koronaviru. A tak Samsung a prodejci v rámci akce „90denní garance vrácení zboží“ přistoupili k tomu, že prodlužují možnost vrácení zboží bez udání důvodu z obvyklých 14 dní na celkem 90 dnů. Dle svých slov tak chtějí pomoci lidem v nejistém období.

Akce se vztahuje na:

televizory

soundbary

chladničky

pračky

sušičky

kombinované pračky se sušičkami

vysavače

vestavěné produkty

mikrovlnné trouby

Seznam zapojených prodejců

Samsung.cz (SETOS spol. s r.o.)

Značkové prodejny Samsung

Mall.cz

Datart

Planeo Elektro

CZC.cz

ELVIA-PRO

Sedláček

Seznam není konečný, s dalšími prodejci elektroniky Samsung jedná a očekává jejich zapojení v blízké budoucnosti. Akce platí na zboží, které si zákazník zakoupí u těchto prodejců do 30. června tohoto roku. Zakoupené zboží může vrátit do 90 dnů od jeho zakoupení, nejpozději však do 28. září 2020.

"Zákazníci tak mohou potřebné zboží nakoupit bez obav z budoucnosti, při vrácení v uvedené lhůtě prodejce bez dalších dotazů vrátí plnou kupní cenu." uvedl Michal Forejt, ředitel divize spotřební elektroniky ze společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Zdroj: Samsung