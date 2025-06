Samsung poprvé v USA prodal více OLED TV než LG. Přitom používá její panely a nemá Dolby Vision

Letos čtvrtým rokem Samsung prodává své OLED televizory, i když dlouhé roky se proti této technologii aktivně vymezoval, neboť je vyráběla pouze jiná jihokorejská společnost – LG. Samsung se do světa OLED TV vrátil teprve nedávno, v roce 2022, po letech spoléhání na LCD a své „Neo QLED“ modely s podsvícením miniLED. Teď se mu ale tento krok začíná bohatě vyplácet.

Se svými QD OLED panely díky vyššímu jasu i sytosti barev si získal první zákazníky, ovšem Samsung nemá pouze jednu modelovou řadu, ale rovnou tři. A protože nemá dostatečné výrobní kapacity ani levné QD OLED panely, tak začal nakupovat od LG – její WOLED panely. Řada S85 má výhradně WOLED panely od LG, řada S90 je kombinuje, až řada S95 má QD OLED panel (až na letošní největší model). Poměrně překvapivě začal Samsung rychle získávat podíl na trhu, a to i díky agresivní cenové politice. Samozřejmě také na úkor LG, která OLED televizorům dominuje. Nebo spíše – dominovala?

Letos na trhu OLED televizorů totiž došlo k historickému zlomu. Po dlouhých 12 letech kralování značky LG přichází změna. V prvním čtvrtletí roku 2025 totiž v Severní Americe prodal více OLED televizorů Samsung než jeho úhlavní konkurent z Koreje. Upozornila na to analytická společnost Omdia, která zveřejnila čerstvá čísla.

Evropa zatím patří LG

Samsung letos vsadil na širší nabídku OLED modelů. Letos trh poslal opět nové řady S95F, S90F a S85F, které kombinují panely typu QD-OLED i klasické WOLED. Všechny navíc mají letos dostat i variantu s úhlopříčkou 83 palců – přímo proti LG B5, C5 a G5. Výsledek? V prvním čtvrtletí 2025 držel Samsung 50,3 % podílu na tržbách z OLED TV v Severní Americe. LG padlo na 34,5 %. A nejde jen o tržby samotné, ale dle dat Omdie předběhl Samsung LG i v počtu prodaných kusů – 45,2 % versus 42 %.

Severní Amerika ale není všechno. Největší OLED trh na světě je stále Evropa – a tady má LG pořád navrch. S přehledem. V prvním čtvrtletí 2025 tu značka ovládla 56,4 % trhu. Cílem Samsungu je ale určitě sesazení LG i na domácím korejském trhu, ale i tom celosvětovém. A pokud bude tempo růstu pokračovat stejným směrem, LG se bude muset začít pořádně něco vymyslet.

Jak je vidět, tak po neúspěšném pokusu o vlastní RGB OLED televizory v letech 2012–2013 a letech odmítání této technologie se Samsung v roce 2022 vrátil s QD-OLED modely. Nyní má QD-OLED a WOLED varianty – a zákazníci na to slyší. Realita je tedy taková, že Samsung poráží LG v USA s OLED televizory, které často používají právě LG panely. A navíc Samsung na rozdíl od LG ani nepodporuje HDR formát Dolby Vision.

Tím to ale nekončí. Přes rostoucí nabídku MiniLED televizorů nároční zákazníci zjevně stále preferují OLED. Samsung vůbec poprvé prodal více OLED TV než svých vlastních „Neo QLED“ miniLED LCD modelů. Podle dat Omdia se celosvětově prodalo v roce 2024 celkem 6,8 milionu OLED televizorů, zatímco miniLED LCD TV jen 4,7 milionu. A to včetně všech značek, včetně čínských Hisense a TCL.

Podle The Elec Samsung v roce 2024 prodal 1,44 milionu OLED televizí, oproti 1,4 milionu miniLED modelů. Přitom ještě v roce 2022 prodával miniLED TV v dvojnásobném množství. Oproti tomu jeho miniLED řady jako QN85, QN90 a další ztrácí půdu pod nohama – částečně kvůli levnějším QLEDům od TCL a Hisense.

Samsung, který měl být tahounem miniLED technologie, nakonec sáhl po druhé straně barikády, po OLEDu – a očividně mu to vyšlo.

Dle odhadů v roce 2025 miniLED televize OLED překonají (9,2 vs. 7,1 milionu prodaných kusů), ale je tu háček. Samsung chce do miniLED kategorie započítat i modely s edge LED podsvícením – tedy s technologií, která má k plnohodnotnému miniLED daleko. Jak už jsme ale psali, tak podobné hrátky se dějí s „prémiovou“ kategorií televizorů, kam se započítávají všechny QLED, tj. i ty levné, které do prémiových modelů mají daleko.

Ceny dolů, kvalita nahoru

Trh se rychle mění. Konkurence mezi OLED a miniLED televizory tlačí ceny dolů a zároveň žene kvalitu nahoru. Zákazníci na tom mohou jen vydělat – větší obrazovky, lepší HDR a dostupnější high-end technologie. Samsung ukazuje, že změna postoje k technologii může přinést úspěch. Ostatně TCL vyvíjí svoje vlastní OLED panely také.

Konkurence mezi OLED výrobci se pořádně rozhořela, k tomu se přidává boj v kategorii největších LCD úhlopříček, 98" a větších. Pro zákazníka to znamená jediné – větší výběr, nižší ceny a rychlejší inovace.

The Elec Zdroje a další informace: E Tnews