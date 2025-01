Samsung přidává matný povrch i na QLED televizory. Nová OLED řada S95F se pak dokáže rozsvítit víc než konkurence

Ještě před hlavní tiskovou prezentací odhalil Samsung hlavní novinky v televizorech pro rok 2025. Televizory QLED, OLED nebo The Frame získaly pro letošní rok další vylepšení.

Nová letošní řada televizorů dostává koncovku F (písmeno E jsme tedy přeskočili). Vrcholem mezi OLEDy zůstává S95F v úhlopříčkách 55" až 77" s obrazovkou QD OLED, největší úhlopříčka 83" má potom WOLED panel. Mezi OLEDy Samsungu je stále S95F jediným modelem s matnou povrchovou úpravou.



OLED bude maximálně ve velikosti 83". QLED bude ve velikosti až 115"

Pro letošní rok by mělo jít už o druhou generaci s lepším pohlcováním dopadajícího světla pro intezivnější tmavé odstíny. Matný povrch skvěle rozbije ostré zdroje světla do větší plochy, kde je tolik nevnímáte, ale S95D se vytýkalo, že je sice dobře rozmělní do plochy, ale nepohltí tak dobře jako kvalitní antireflexní povrchy.



S95F zásadně nemění design, obraz by měl být ale lepší a jasnější. 83" WOLED verze je samozřejmě matná také

S95F také slibuje vyšší jas, zejména v celoplošné bílé, kde OLED televizory bez ohledu na technologii zatím zaostávají. Samsung by měl v celoplošné bílé dosáhnout 390 nitů a i bodový dosahovaný jas 2000 nitů má být o 30% lepší ve srovnání s předchozím modelem S95D. Nový procesor NQ4 AI Gen 3 potom zvyšuje počet neuronových sítí z 20 na 128 pro ještě lepší průběžnou analýzu obrazu. Nově třeba televizory dostanou AI Upscaling Pro, který jste mohli najít jen u 8K modelů. Pro letošní rok nemůže chybět ani podpora 165 Hz na vstupu s podporou proměnné snímkové frekvence.

AI nově můžete sami doladit. Pokud máte rádi přirozenější obraz, za pomoci několika kroků lze upravit intenzitu barev i jejich teplotou. AI pak bude respektovat vaše preference

Střední model S90F potom nabídne běžný lesklý povrch panelu a větší nabídku úhlopříček od 42 po 83 palců. Velikosti 42, 48 a 83 palců ale používají panely WOLED od LG. Jen 55, 65 a 77 palců mají QD OLED. Nový model nabídne jas až 1300 nitů a obsahuje stejný chytrý procesor jako dražší S95F. Maximální frekvence je tady „jen“ 144 Hz, ale vypadá to na velmi dobrou alternativu k dražšímu S95F, když nechcete matný povrch a nevadí vám připojovat konektory přímo do televizoru. S95F si totiž zachovává One Connect Box.

Nejnižší model S85F v úhlopříčkách 55 až 83 palců pak bude v celé nabídce využívat 120Hz WOLED panely a starší procesor NQ4 AI Gen 2.



Nové 8K Neo QLED televizory dostaly nejen výkonnější procesor, ale také matnou úpravu

Matný povrch nové generace potom dostanou i vrcholné modely 4K a 8K MiniLED televizorů Samsung QN990F a QN90F. Právě ten by měl pomoci viditelně odlišit televizory Samsung od agresivní konkurence TCL a Hisense. Další odlišující prémiovou výbavou bude Wireless One Connect. Samsung řadu nabízí One Connect Box kdy je televizor propojený tenkým kabelem s externí krabičkou, která obsahuje všechny konektory. LG před lety nabídlo jako první bezdrátové řešení s názvem Zero Connect Box v jasné narážce na Samsung.



Wireless One Connect přenese obraz do TV bez drátů. Napájení elektřinou se ale nezbavíte

Nyní Samsung u vrcholného 8K modelu nabídne vlastní bezdrátový přenos obrazu a když mu to LG vyfouklo, musel upravit název. Samsung tedy své bezdrátové řešení nazývá Wireless One Connect Box. Televizor je ale stále připojený kabelem k elektrické síti pro napájení. Bezdrátově proudí jen obrazová data.

Novinkou je potom řada The Frame Pro, která vylepšuje oblíbený koncept televizorů The Frame. Stále by nemělo jít o televizor s přímým zadním podsvícením, ale Samsung použil hustější řadu diod z MiniLED televizorů. Obraz by tedy měl být jasnější s lepším podáním barev, byť technicky půjde stále o televizor s hranovým podsvícením. Navíc Frame Pro získá i bezdrátový Wireless One Connect. Na stěně tak bude opravdu působit jak obraz.