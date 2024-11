Samsung příští rok přijde s OLEDy ve velikosti 83", budou však dvě verze s různými panely

Jihokorejský výrobce televizorů, společnost Samsung, plánuje na příští rok další posun u svých špičkových OLED televizorů. Podle nejnovějších informací se připravuje na uvedení první 83palcové televize s technologií QD-OLED, která by měla spatřit světlo světa v roce 2025.

V současné době Samsung nabízí své prémiové QD-OLED televizory pouze ve třech velikostech - 55, 65 a 77 palců. Tyto modely, známé pod označením S95D, konkurují WOLED televizorům od LG. Rozšíření nabídky o 83palcový model by znamenalo další posun v konkurenčním boji o první pozici v prémiovém segmentu OLED TV, kde v posledních třech letech Samsung získal velký tržní podíl.

Informace se objevily v databázi Samsungu, kde byly uvedeny modelová čísla TV pro rok 2025. Nový vlajkový model ponese označení S95F, přičemž výrobce přeskočí písmeno "E" v označení řady. Překvapivým zjištěním však je, že Samsung pravděpodobně nabídne 83palcový model S95F ve dvou variantách:

S panelem QD-OLED

S panelem WOLED

Toto rozhodnutí rozšiřuje takzvanou "panelovou loterii", kdy zákazníci mohou dostat televizor se dvěma různými typy obrazovek v rámci stejného modelu. Existence dvou různých technologií v rámci jednoho modelu může být pro zákazníky matoucí. Použitý panel však půjde poznat podle koncového označení:

FAE označuje panel WOLED

FAT označuje panel QD-OLED

Ve výpisu verzí jsou u označení E/T rovnou uvedeny země, z toho by například vyplývalo, že QD OLED verzi dostane Německo a Anglie, zatím co WOLED připadne na Maďarsko, Itálii, či Nizozemí. Další země ve výpisu nejsou.



Letos Samsung u řady S95D nabídl unikátní matnou povrchovou úpravu odstraňující nežádoucí odlesky. Jsme zvědaví, s čím přijde v roce 2025

Ze seznamu také vyplývá, že model S95F se bude prodávat ve velikostech 83", 77", 65" a 55", zatím co nižší model S90F bude ve velikostech 83", 77", 65", 55" a 48". Z podrobného označení modelové řady S90F také vyplývá, že pouze 65" úhlopříčka dostane i QD OLED panel, zbytek bude pouze s WOLED panely.

Příchod 83" velikosti ale není zas tak velkým překvapením, Samsung Display již v lednu 2024 naznačil možnost uvedení nových velikostí QD-OLED panelů v roce 2025. Očekává se, že příští rok přijde s novými OLEDy také Sony, které v roce 2024 neaktualizovalo svou řadu A95.

