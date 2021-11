Samsung: prodeje lifestylových televizorů The Frame do konce roku překročí 2 miliony

Televizor, který se umí proměnit v obraz, to je The Frame. Tuto řadu lifestylových Smart TV, které vypadají na stěně jako běžný obraz, vyrábí do roku 2017. A postupně získává toto řešení na popularitě – jestliže od roku 2017, do konce roku 2020 prodalo necelý milion kusů, tak jen za rok 2021 už jich Samsung prodal přes jeden milion. A dokonce tohoto roku dosáhnou celkové prodeje už více než 2 miliónů kusů.

Stane se tak především díky velké poptávce po těchto modelech na severoamerických a evropských trzích. „The Frame není jen televizní přijímač, je to lifestylový produkt, který svým designem vylepšuje interiér a obohacuje život spotřebitelů rozsáhlou sbírkou umění,“ řekl Simon Sung, výkonný viceprezident a vedoucí týmu prodeje a marketingu divize Visual Display Business ve společnosti Samsung Electronics.

Televizor The Frame v modelové řadě pro rok 2021 má Quantum Dot panel s 4K rozlišením a stranové LED podsvícení. Televizor také obsahuje senzor jasu, který upravuje jeho úroveň v závislosti na jasu okolí. V červenci 2021 Samsung představil aktuálně největší model řady The Frame – úhlopříčku 85“. Nyní je tak TV k dispozici v pěti různých velikostech – 32", 55", 65", 75", 85".

Letošní modelová řada The Frame má tenčí rámeček – má šířku 24,9 mm, je tak téměř o polovinu užší než loňské modely. Tradičně nechybí ani systém několika barevných variant vyměnitelných rámečků.

Majitel si rám přizpůsobit – může být bílý, teakový nebo hnědý plochý rámeček a bílý nebo cihlově červený rám se zkosením. Jak jsme zmínili, tak televizor lze samozřejmě připevnit na stěnu, aby vypadal jako skutečný obraz. Ale lze postavit na stojan, který evokuje stojan na malířské plátno.

Stovky více i méně známých uměleckých děl

Pouze moderního design ale samozřejmě nestačí – klíčovou součástí televizorů The Frame obchod Art Store, což je platforma Samsungu pro předplácení uměleckých děl. V režimu Ambient Mode zde zobrazovat umělecká díla z rozsáhlé knihovny obrazů a fotografií Art Store. Právě fakt, že na stěně není pouze velký černá plocha, je klíčem popularity – televizor se promění v obraz nebo fotografii, která doplní design interiéru místnosti, kde se televizor nachází.

Aplikace Obchod s uměním pro televizory The Frame nabízí přes 1500 uměleckých děl ze světově proluslých muzeí a galerií, jako jsou Ermitáž v Rusku, Louvre ve Francii a Prado Museum ve Španělsku. Nechybí ale umělecká díla od začínajících tvůrců, jako jsou snímky od Magnum Photos, skupiny fotoreportérů a nejnověji od přední umělecké fotografické společnosti YellowKorner.Na základě umělé inteligence TV navíc analyzuje vzorce a vkus majitele a podle dřívějšího výběru mu doporučuje nová umělecká díla.

Letošní televizory The Frame také nabízí proti přechůdci výrazně vyšší kapacitu úložiště pro obrázky – 6 GB, dřívější modely měly pouze 0,5 GB. Nově lze uložit do televizoru The Frame uložit až 1200 obrázků v rozlišení 4K.

Zdroj: TS, Samsung