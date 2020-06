Samsung QE65Q80T: prémiový 4K HDR QLED televizor s podmanivým hlasem [test]

Dálka se výborně drží a ovládá. Ovládání po krátkém odzkoušení se postupně dostává do krve a je zcela intuitivní. Tradičně negativně se vyjádřím ke trojici tlačítek pro služby, které nemusí každý využít. Více volnosti by určitě neškodilo. Nezapomínejte – celá řada tlačítek zavolá po různé délce stisku, různé funkce.

Počáteční nastavení a ladění

Zaběhnutá procedura se vlastně nikterak neliší od starších modelů. V prvním kroku začnete stanovením jazyka prostředí a dál doporučujeme číst informace na panelu. Podle nich vybírejte. Velká skupina uživatelstva pokračuje v linii… Doporučení ke stáhnutí SmartThings aplikace do telefonu pro lepší nastavení->Země určení->Průvodce připojením všech zařízení (s autodetekcí)->Hledat kanály s výběrem typu „antény“ (Anténa/Kabel/Skylink/Satelit) a případným typem kanálu (Digitál/Analog).

Home obrazovka s kartami aplikace Netflix. Druhý snímek zachytil virtuální číselnou klávesnici ovladače a třetí e-Manuál.

Primárně chceme naladit pozemní digitál a hledáme pouze digitální stanice. V této chvíli jako by nic neproběhlo, ale systém si stanice dohledá – nemusíte mít strach.

Kdo, stejně jako my, připojil zařízení k internetu kabelem, nebude muset v dalším kroku cokoliv řešit. Na řadu se dostává potvrzení smluvních podmínek. Jejich načtení však v našem případě neproběhne. Hláška píše - údržba serveru. Proces nastavení tímto není pozastaven, pokračujete dál. Zadejte zdroj TV kanálů (Anténa/STB/Nepřijímám kanály). Dostáváme přehled naladěných programů. V našem případě se tak stalo, ovšem výsledek, který jsme obdrželi byl překvapující. Naladily se zvláště programy z nového DVB-T2 vysílání. Zbytek nikoliv.

Ano, k ladění se později dokážete propracovat přímo z menu a výsledek ovlivníte. Přidáváme další „anténu“ (Anténa/Skylink/Kabel/Satelit), což jinak napsáno znamená – budeme ladit další tuner. Tentokráte satelitní. Vzhledem k nepřítomnosti Auto DiSEqC vstupte do nabídky a hlavně v Režimu DiSEqC překontrolujte, případně změňte pořadí družic na čtveřici pozic. Samsung QE65Q80T, stejně jakožto jeho předchůdci neodmítne ani pokročilé lovce vybavené motorově natáčenou parabolou.

My pracujeme s jedním připojeným „talířem“ a chceme na pozici jedna přiřadit Astru 23,5°E, na pozici 2 Astru 19,2°E. Pozici tři a čtyři vypínáme. Sice na čtyřce visí další z Aster, ale systém ji v této chvíli přiřadit nedovolí, což souvisí s dříve preferovanou volbou Skylink, která tuto družici prostě nezná/nevyužívá. Povolení dalších satelitů se děje při ručním nastavení v rámci příslušné podnabídky. Skylink provolba znamená FastScan, tj. automatické naladění všech Skylink programů do předem určeného pořadí, a to ve velkém tempu.

První foto prezentuje seznam naladěných stanic s alternativní filtrací a změnou tuneru. Druhý obrázek ukazuje korektní navolení hlavního a vedlejšího jazyka.

Kontinuálně navážeme určením automatiky pro čas a datum. Přichází chvíle, kdy se rozhodnete pro/proti zařazení Inteligentního režimu. Kdo vyzkouší, ale strojová inteligence nevyhoví požadavkům, zařízne ji jednoduše v settingu. S Tizenem vyzkoušíte styl ovládání a jdete sledovat TV. Nám ještě nyní systém znovu vyhodí hlášku o potřebě se popasovat se smluvními podmínkami a ochranou osobních údajů. Projdeme, nechtěné nezatrhneme a uložíme. Při zatím okrajovém procházení hlavní obrazovky je evidentní, jak televizor ještě samovolně pokračuje v instalaci na pozadí.

Jestliže toužíte využívat nadstandardní aplikace, které nejsou součástí přímé dodávky v Tizenu, neobejdete se bez Samsung účtu s registrací. Hotovo.

Menu a nastavení

Tizen pokročil v evoluci kousíček dál. Zaběhnutý systém s odladěným chodem navazuje na One Remote ovladače, který jedni milují a další zatracují. Kdo nezačne okamžitě bláznit s vyhledáváním a složitějšími úkony hned po startu TV, dočká se disciplinovaného chodu s rychlou odezvou. Zpomalení si lze všimnout hlavně po startu televizoru, zvláště ve chvíli startu po úplném odpojení od napájení. Další drobné zpomalení se dostaví při výběru tapet pro Ambient+ Mode.

Rychlé volby na druhém snímku. Aktivace podpory přes vzdálenou správu na třetím.

Pro odpovědi na otázky prubněte implementovaný elektronický návod. Obrazový styl volíte a následně ukládáte do kvarteta profilů obrazových (Dynamický/Standardní/Přirozené/Film) a páru u zvukových preferencí (Standardní/Zesílený). Obojímu nadřadíte inteligentní formu řízení s umělou inteligencí.

V rámci procházení nabídek a funkcí si nelze nevšimnout chybějících korekcí pro podsvícení panelu a digitální vyčištění signálu, které postupně ztrácelo své proporce, až se dostalo do prostého přepnutí Vypnuto/Automaticky. No a dnes už první jmenovanou nenajdete a druhá byla navázána na dopočtovou technologii se svérázným názvem - Snížení hluku. Ufff.

Zde mohu zopakovat větu vyřčenou v jednom ze starších článků… Samsung pokračuje v implementaci inteligentních, chcete-li automatických řešení, která občasně nedovolí uživateli více zasáhnout do projevu stroje. Byť má automatiku výrobce na vysoké úrovni, hnidopich si přeci jen posteskne. Musím přiznat – nyní si posteskne už možná nejen hnidopich. Stačí horší signál a budete řešit více kompromisů, anebo složitěji hledat požadovaný výsledek.

Snaha o vynulování vlivu uživatele na výsledek dostává v některých chvílích až příliš hraniční příchuť. Dokážu si představit jakousi kompromisní symbiózu, která v rámci umělé inteligence přeci jen trochu více zapojí obsluhu do konečného vzezření. Znamenalo by to vytvořit více šablon, postupů, algoritmů pro jednotlivé profily, a to v návaznosti na divákem předvolený styl.

Na závěr kapitoly si dovolím vše shrnout slovy – nejnovější verze operačního systému Tizen spadá mezi stabilní, velmi svižné, s povětšinou rychlou odezvou na pokyn z ovladače.