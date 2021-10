Recenze QLED TV Samsung QE65QN95A. Nejvyšší 4K model s MiniLED podsvícením je výborný

Do redakce připlul kapitální kousek. Vlajková loď Samsungu v rámci 4K/UHD LCD televizorů vylepšená o mini LED podsvícení. O tomto modelu sám výrobce píše jako o jeho „nejvýkonnějším 4K televizoru“. A co napíšeme my?