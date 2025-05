Samsung rozšiřuje své audio impérium: kupuje značky Bowers & Wilkins, Denon, Marantz i Polk Audio

Samsung dává jasně najevo, že to se zvukem myslí vážně. Jeho dceřiná firma Harman oznámila dohodu o koupi audio divize společnosti Masimo, pod kterou spadají známé značky jako Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Classé nebo Polk Audio. Cena akvizice má činit 350 milionů dolarů. Přechod značek pod Harman by měl proběhnout do konce roku 2025, pokud vše schválí regulační úřady.

Tímto krokem se rozšíří už tak bohaté portfolio Harmanu, které aktuálně zahrnuje například JBL, Harman Kardon, AKG, Arcam, ale také High-End značku Mark Levinson nebo Revel. Tyto značky Samsung získal už v roce 2016 za 8 miliard dolarů.

Značky aktuálně patřící pod Harman (získané v roce 2016) JBL – jedna z nejznámějších značek přenosných reproduktorů, sluchátek a profesionálního ozvučení

– jedna z nejznámějších značek přenosných reproduktorů, sluchátek a profesionálního ozvučení Harman Kardon – stylové domácí audio: reproduktory, soundbary, zesilovače

– stylové domácí audio: reproduktory, soundbary, zesilovače AKG – mikrofony a sluchátka pro studiové i domácí použití

– mikrofony a sluchátka pro studiové i domácí použití Arcam – britská značka zaměřená na náročné posluchače, specialista na AV receivery a hi-fi zesilovače

– britská značka zaměřená na náročné posluchače, specialista na AV receivery a hi-fi zesilovače Mark Levinson – ultra High-End značka, kterou využívá například Lexus

– ultra High-End značka, kterou využívá například Lexus Revel – prémiové domácí reproduktory pro náročné uživatele

Samsung v tiskové zprávě uvádí, že chce spojením Harmanu a značek Masima posílit svou pozici světové jedničky ve spotřebním audiu. Prezident divize Lifestyle Audio společnosti Harman, Dave Rogers, dodává: „Harman se za 75 let stal špičkou v audiu a věříme, že akvizice Bowers & Wilkins naši pozici ještě upevní.“



High-End reprosoustavy Bowers & Wilkins 801 D4 Signature stojí 1,3 milionu korun

Samsung plánuje využít profesionální know-how značek jako Bowers & Wilkins, Denon a Marantz i ve svých telefonech, bezdrátových sluchátkách, televizích a soundbarech. A nejen to – důležitou roli má hrát i automobilový audio segment, kde už dnes Harman spolupracuje s řadou výrobců vozidel, včetně BMW, Mercedesu nebo Volvo.

Značky získané od Masimo (v roce 2025): Bowers & Wilkins (B&W) – britská ikona špičkového zvuku, známá svými reproduktory, ale i spoluprací s automobilkami jako BMW a Volvo.

– britská ikona špičkového zvuku, známá svými reproduktory, ale i spoluprací s automobilkami jako BMW a Volvo. Denon – japonská značka s dlouhou tradicí v AV receiverech, zesilovačích a audio přehrávačích.

– japonská značka s dlouhou tradicí v AV receiverech, zesilovačích a audio přehrávačích. Marantz – japonská audio legenda, tradičně zaměřená na audiofily

– japonská audio legenda, tradičně zaměřená na audiofily Polk Audio – americká značka známá dostupnějšími reproduktory a soundbary s důrazem na poměr cena/výkon.

– americká značka známá dostupnějšími reproduktory a soundbary s důrazem na poměr cena/výkon. Classé Audio – specializuje se na referenční zesilovače a Hi-Fi pro audiofily

Co z toho plyne?

Samsung se očividně nechce spokojit jen s tím, že prodává soundbary a sluchátka. Sází na špičkové značky s historií, renomé i technologickým zázemím – a evidentně má v plánu je začlenit do svých vlastních produktů. Zatím není jasné, kde všude Samsung plánuje značky využije využít. Samozřejmě může nabídnout prémiový zvuk Denonu či Marantze ve svých běžných zařízení, jako jsou třeba Galaxy Buds nebo soundbary k Neo QLED televizím (zde nyní využívá značku AKG). Je také možné, že se dočkáme prémiových sluchátek od Galaxy Buds s nápisem „tuned by Bowers & Wilkins“.

Otázkou zůstává, zda po převzetí britské značky Bowers & Wilkins bude dále pokračovat její spolupráce s výrobcem televizorů Philips (TP Vision), který má ozvučení od B&W ve svých prémiových televizorech.

Už teď je ale jisté, že Samsung tímto krokem získává přístup k audio technologiím napříč celým trhem – od přenosných zařízení přes domácí hi-fi a automobilový zvuk až po profesionální ozvučení.

Zdroj: www.businesswire.com