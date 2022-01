Samsung The Frame – co umí a jak se ovládá unikátní řada televizorů

Vyzkoušeli jsme si The Frame (2021), který má stále co nabídnout. Chlubí se sice hlavně režimem uměleckých děl, ale rozhodně je více důvodů, proč jej zvolit místo klasiky.

Televizor ze série Samsung The Frame si upřímně nekoupíte jenom kvůli jeho obrazovce na přehrávání Netflixů nebo televizního vysílání. Zláká vás určitě něčím jiným. Přibaleným držákem, díky kterému tenký televizor visí na stěně jako obraz, přibaleným One Connect boxem, díky čemuž do televizoru na stěně vede jen jeden tenký téměř průhledný kabel, nebo schopností zobrazovat vybraná umělecká díla nebo vaše fotky, jako by to byl běžný obraz na stěně.

Aby iluze pověšeného obrazu byla dokonalá, čidlo snímá intenzitu a barvu okolního osvětlení a přizpůsobuje tomu podání na televizoru. A nakonec si můžete dokoupit i rám, který z nudně černých okrajů televizoru vyrobí téměř obrazový rám padnoucí do vašeho interiéru.

The Frame existuje v nabídce Samsungu už několik let, modelový rok 2021 především výrazně ztenčil provedení, takže včetně držáku na stěně televizor měří na tloušťku pod 3 cm a působí jako běžný obraz. Samotný televizor má jen 2,4 cm.



Vypadá jak obraz, ale umí moderní funkce. Láká hlavně na malou tloušťku včetně držáku

Letos na CESu představená generace, která ještě není v prodeji, pak výrazně snížila odlesky, takže obraz vypadá jako bez ochranného skla. Pokud vám ale nevadí mít obrazy zarámované pod sklem, bohatě vám bude stačit i modelový rok 2021.



Přibalené základní plastové nožky umí dvě výšky televizoru

Vše, co čekáte od moderního televizoru

Dostanete všechny moderní funkce, jako HDMI 2.1 s herním režimem a podporou 4K/120 nebo eARC pro lepší soundbar. Obrazově jde pak o standardní QLED Samsungu, není tu miniLED podsvícení natož OLED. Oproti klasickému QLED série 60 či 70 jsme si všimli hlavně rozdílu ve svislých pozorovacích úhlech. The Frame počítá s umístěním výš než na nízký televizní stolek, proto je u něj lepší obraz z přímého nebo mírně dolního pohledu. Při umístění na stěně nebo po americku nad krbem tak obraz bude lepší než na 40cm vysokém televizním stolku.

Umístění na stěnu ostatně svědčí přibalené jen základní plastové nožičky, které sice můžete nastavit do dvou výšek, ale nevypadají nějak extra. Především dostanete tenký držák na zeď, který je u naší 55" verze ze dvou samostatných kusů. Držák zabere méně místa než i ty nejtenčí univerzální držáky a televizor s ním téměř splyne se stěnou.



Držák na stěnu téměř splyne s televizorem

Díky připojení tenkým 5m kabelem do One Connect Box vede z televizoru jen nenápadný kabel. Vyvést jej můžete do stran nebo spodem, při vedení stěnou jen musíte počítat s průměrem 2,7 cm na protažení konektoru.



One Connect Box uklidí ošklivé konektory a kabely z dohledu

Doplňkové ozdobné rámečky si asi nejspíš dokoupíte, ale cena 1 990 Kč za čtyři kusy plastu s magnety nadšení nebudí. Díky ním ale televizor vypadá víc jako obraz než nudně černá elektronika. Vybrat si můžete ze dvou stylů a několika barev: bílá, hnědá a tmavě hnědá u plochého a bílá a cihlová u zkoseného stylu. V našem případě máme zkosený bílý rámeček. Malý 32" The Frame potom nabízí barevnější rámečky jako růžový či žlutý.

Na stěně visí obraz

Jako obraz si můžete nastavit libovolnou vlastní fotografii nebo si vybrat z nabízených uměleckých děl. V ceně televizoru dostanete dvacet tři obrazů a fotografií, další si můžete dokoupit jednotlivě za 495 Kč nebo všechny za měsíční předplatné 123 Kč měsíčně (1230 Kč ročně).



Zdarma dostupné obrazy a fotografie

Bohužel nemůžete nijak změnit kompozici obrazu. Třeba Mona Lisu si koupíte jen v poměru 16:9, tedy s ořezem na obličej, což brutálně rozbourá původní trojúhelníkovou kompozici a přijdete o ruce či další detaily na spodu obrazu. Lépe tedy fungují fotografie nebo více abstraktní díla. (32" The Frame podporuje režim na výšku, umí stát na výšku nebo jej lze na výšku pověsit).



Zobrazovat Mona Lisu ořezanou do poměru 16:9 hraničí s rouháním

U vlastních fotografií můžete skládat více snímků do jednoho rámu, nemůžete si ale doladit tvar složeného rámu, jen umístění fotek. Fotky přidáte jen z mobilního telefonu, kde se vám vnutí barevný rámeček, naštěstí přímo na televizoru můžete tento rámeček zrušit a fotku zobrazit přes celou plochu displeje.

Televizor sice snímá barvu okolního světla a dokáže sám upravit vyvážení bílé, ale bílá na obrazovce nebude nikdy tak stejně bílá jako vedlejší stěna. Proto bych doporučil nastavovat obrazy přes celou plochu bez bílých rámečků a takové, kde vám případná odchylka nebude tolik vadit. Dodatečně můžete doladit automatiku jasu a barvy světla, ale jedno univerzální nastavení pro den i noc nejspíš nenajdete.

Obraz je zbytečný, když jej nikdo nevidí

I při nízkém jasu, kdy večer televizor nenápadně ukazuje vybrané dílo, musíte počítat se spotřebou energie. I v nejnižším jasu stále 55" televizor odebíral těsně přes 40 W. Po zapnutí do plného režimu vzrostla spotřeba televizoru na 65 W (a výš podle obsahu a obrazového režimu).

Pokud zapnutý televizor vypnete stiskem vypínače na dálkovém ovládání, automaticky přejde do režimu uměleckého díla. Další stisk vypínače jej vrátí do plného režimu televizoru. Teprve delším podržením vypínače se televizor opravdu vypne do černé obrazovky.

Při používání tedy budete určitě zapínat automatiku. Televizor umí nejen sledovat okolní světlo, umí také detekovat pohyb před televizorem. Pokud se po nastavenou dobu nic před obrazovkou nebude hýbat, televizor se vypne do minimální spotřeby pod 1 W. Jakmile ale zase zaznamená pohyb, probudí se do režimu uměleckého díla. Kromě pohybu můžete nastavit i vypnutí při tmě v místnosti. Večer tedy při odchodu stačí vypnout světlo a televizor pochopí, že v místnosti nikdo není a je tam tma, takže se vypne.

Televizor do místnosti, kde nechcete televizor

The Frame bude ideální pro místnosti, které nechcete rušit dominantní černou plochou vypnutého televizoru. Díky promyšlenému zavěšení na stěnu a přibaleným One Connect Boxem přímo volá po tom, abyste jej zavěsili na stěnu jako obraz. A podle nás právě One Connect Box je pro tento typ instalace dokonalé řešení.

Předplatné na obrazy mi připadá poněkud vyšší, ale za 495 Kč bych si klidně konkrétní obrázek koupil. Sice nefandím pevnému ořezu na 16:9, ale nabídnuté obrazy se mohou chlubit výborným rozlišením a doladěním barev. Nejsou to prostě jen fotky obrazů a za to se sluší zaplatit. Vždy případně můžete použít vlastní fotku zdarma. Režim uměleckých děl pak bude vypadat nejlépe s obrazy, u kterých můžete volněji pracovat s vyvážením bílé.

Samsung The Frame (2021) se v naší testované 55" úhlopříčce QE55LS03A nyní prodává za 25 tisíc korun, startoval přitom s cenou přes 30 tisíc. I tak je o pět tisíc dražší jak QE55Q70A, který nabízí podobné obrazové parametry. Popravdě ale příplatek pět tisíc za externí box s konektory, výborný tenký držák na stěnu a nakonec i to ukazování obrazů může dávat smysl.