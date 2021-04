Samsung The Premiere SP-LSP9T: 4K/UHD HDR laserový projekční televizor [test]

Na test jsme si dnes vzali něco méně tradičního, méně obvyklého. Vyzkoušíme a detailněji představíme ultra-short throw 4K Tripple Laser projektor Samsung The Premiere SP-LSP9T.

Plusy OS Tizen s kompletní nabídkou funkcí skoro jako v televizoru

Byť kompromisní, ale přeci jen možný provoz ve světlé místnosti

Obří úhlopříčka

Nezavazející projektor „nalepený na plátno“

Slušný zvuk s výraznější basovou složkou

Celkově skvělá výbava s dávkou využitelných aplikací

Satelitní tuner uřídí motorově natáčenou parabolu (USALS, DiSEqC 1.2)

Intuitivní ovládání s One Remote Minusy Menší možnosti práce se základními proporcemi obrazu

Chybí CI slot

Bixby s ovládáním a vyhledáváním přes mikrofon v ovladači neumí česky 8 /10 Hodnocení Představte si tu náhodu – před dvěma týdny jsme měl telefonát s pánem a paní, kteří hodlají zakoupit nový, další televizor. Snažil jsem se vyzvědět, co je pro ně důležité. Protože slova muže byla příliš obecná, zkusil jsem jeho přítelkyni. Ta sdělila, že s původním televizorem byla vlastně spokojená (pro úplnost, mají jeden z pokročilejších modelů QLED TV Samsung) – jen ji vadí ona velká plocha panelu v obýváku. Naznačil jsem možnost využít ambientní mód. Ten zná, ví o něm. Ona by nejraději celý panel „uklidila“. Právě pro takovou hospodyni by možná přicházel do úvahy stroj, který dnes v článku rozebereme. Co to umí Anglická „cizomluva“ v pojmu ultra-short throw neznamená nic jiného než že, lidově napsáno, přisunete projektor do těsné blízkosti plátna. Jednoduše a česky... ultra krátká projekční vzdálenost. Krátká vzdálenost v tomto konkrétním případě znamená vzdálenost mezi 113 až 238 mm. Posunem si zajistíte změnu velikosti úhlopříčky obrazu, na domácí poměry v monstrózním rozměru od 100 do 130 palců. Pro našince přeloženo od 254 do 330 cm. Projekční plocha musí být od základny promítačky ve vztyčené kolmici odsazena v závislosti na požadovaném rozměru obrazu od 351 do 426 mm. LSP9T připevníte taktéž na zeď. Svítivost 2800 lumen by měla, dle výrobce, dostačovat na sledování i ve světlé místnosti. Světlo dodává trojice RGB LED. Výrobce v popisku doplňuje, že „The Premiere je první projektor s certifikátem HDR10+ (podpora HDR, HLG) na světě pro realistické a živé sledování“. Na celém projektoru je velmi zajímavá koncepce, kdy se nejedná jen o projekční nástroj, ale o jakousi formu plnohodnotného „přijímače“ ve stylu televizorů Samsung. V žilách mu koluje operační systém Tizen s běžnou nabídkou aplikací a funkcí. Ba co víc. Odzadu připojíte dvojici antén, jednu od pozemního a druhou od satelitního příjmu. Sateliťáky ovšem brutálně zamrzí nepřítomnost CI slotu pro modul s kartou placené televize. V této podobě si můžete dopřát pouze zážitky z naladěných FTA stanic, anebo musíte konzervativně připojit externí satelitní receiver. Alespoň my žádnou škvíru vhodnou pro zasunutí modulu nenašli. Stejně tak o ní nebyla zmínka v technickém listu výrobku. Velká škoda. Oproti tomu The Premiere poskytuje slušný zvukový přednes. Díky vestavěnému 4,2kanálovému zvuku s výkonem 40 W spadá hudební zážitek s The Premiere do vyšší kategorie. O posílení audio zážitku se stará technologie Acoustic Beam, kterážto využívá 22 otvorů k šíření hlubokého a bohatšího zvuku. Využijete i adaptivní zvukový profil. Pro snadnější připojení k internetu umí Wi-Fi (Wi-Fi 5), nebojí se Bluetooth (v 4.2), DLNA spojení a nezaskočí ho zrcadlení obsahu směrem k projektoru, včetně jablíčkářského AirPlay 2. Hráče potěší herní režim a filmové příznivce FilmMaker Mode. HbbTV 2.0.1 (CZ ,SK) i teletext hlásí přítomnost. Zkrátka funkce z klasické telky. Design Bílá nevěsta s jemně šedivým závojem. Tak by básník nadneseně popsal základní vzhled zařízení. Oproti tomu sportovní fanda s půllitrem v ruce by jednoznačně hovořil o pevné bílé pěně. Ano, projektor je celý vyveden v bílé barvě. Jeho přední průzvučná tkanina kryjící (nejen) reproduktory nese jemně šedivý nádech. Rohy jsou zaoblené a vše podepírá trojice podnožek. Přední dvě jsou šroubovatelné, aby šlo jednoduše přizpůsobit předozadní náklon. Zadní noha je delší, pevná, bez možnosti regulace. Pohotovostní režim naznačuje stavová červeně svítící LED, umístěná v pravé části a překrytá průzvučnou tkaninou.

Konektorová výbava Levá pozice (přední pohled) na zádech nese konektorový portál. Zasunete anténní konektor, zašroubujete koncovku od kabelu vedoucího k satelitní parabole (bez CI slotu!). Zapojíte kabel počítačové sítě (LAN). Využijete trojici HDMI (ARC – zpětný audio kanál, eARC a HDMI-CEC), jeden USB port a digitální audio výstup (optika). Posledním místem bude vlastně místo nejdůležitější. Prostor k zasunutí napájecího kabelu. Kousek od konektorů směrem ke středu nacházíme zapuštěný hlavní vypínač, který nese poslání základního řídícího prvku. Do hlavy se mně vkradla myšlenka, zda je vhodné, u takovéhoto typu zařízení, osadit vypínač se sdruženým ovládáním na jeho záda, a ještě ke středu. Neboť obsluha by se měla vyhnout pohledu do zdroje světla, což v případě pohybu v těsné blízkosti projektoru s potřebou stisknout tlačítko umístěného ve směru světla, nebude vždy jednoduché. Máte pravdu. Valná většina lidí k řízení automaticky využije služby dálkového ovladače. Dálkový ovladač Dnes již standardní dálkový ovladač z dílny Samsungu, tj. ovladač menších rozměrů s minimem ovládacích prvků, navazuje na vzhled The Premiere SP-LSP9T bílou barvou. Jemné prohnutí se zaoblením spodní partie dodává ovladači mimořádně příjemný tvar pro jistý úchop. Bílé provedení narušují černé a zčásti barevné popisky tlačítek a dvojice stříbrných kolébkových přepínačů s alternativním stisknutím pro další funkce. Jejich hlavním posláním je regulace hlasitosti a skokové přepínání stanic se sekundárním skokovým umlčením hlasitosti, respektive zavoláním EPG, popřípadě (při delším stisku) zavoláním zástupce usnadnění, anebo u druhého seznam kanálů. Středobod ovládacích prvků představuje směrový prstenec s osazeným vnitřním potvrzovacím kolečkem. Kolem nich jsou rozesety tlačítka skoku zpět, zavolání domovské obrazovky s kartami, čudlík přehrávače (Play/Pause). Nahoře vidíme knoflík s číselnou předvolbou, aktivací mikrofonu a třetí s barevnými tečkami pro HbbTV a teletext. Při horním okraji sídlí vypnutí/zapnutí do pohotovostního režimu. Hned vedle něj červeně problikává signalizační dioda. Ovladač není podsvícen, nicméně minimum tlačítek a jejich rozmístění, dodává pomyslnou jistotu bezproblémového řízení po slepu. Počáteční nastavení a ladění Známý a mnohokráte opakovaný proces základního ladění a nastavení zařízení s operačním systémem Tizen nebudeme opisovat. S textovým průvodcem ho zvládne každý. U tohoto méně tradičního zařízení se ale zaměříme na možnosti nastavení obrazu po montáži. „Samova“ základní obrazovka s kartami a rychlým nastavením. Základem pro správné poziční postavení projektoru bude jeho korektní posunutí do výrobcem udávané vzdálenosti, při vámi preferované velikosti úhlopříčky. Následuje úprava v pravo-levém postavení a natočení k projekční ploše. Jak bylo napsáno, tělo má na spodním krytu trojici podpěr, kdy dvě přední jsou šroubovací. Tím si poupravíte náklon. Kdo tápe, využije buď nápovědu v televizoru s testovacím obrazcem, anebo si do ruky vezme k výrobku přibalený letáček s jednoduchými nákresy, obrázky. Precizní doštelování učiníte z menu. Nabídka přináší alternativní posun v rámci základního obdélníku ve čtyřech bodech, nebo pokročilejší s patnácti korekčními body. Základem je správné umístění projektoru a jeho natočení vůči plátnu. Drobnější úpravy provádíte z menu. Chod chlazení u běžného sledování neruší. Frekvence vycházejícího zvuku byla spíše hučivě-šustící. Proč toto zmiňuji? Někdy nemusí jít jen o hlučnost, ale také o frekvenci rušivého kvílení. Rozhodně více zatěžující by byl písklavější, vyšší svist. Chlazení zaznamenáte v případě tichých scén, anebo u nočního sledování se staženou hlasitostí. Ventilátory se hlasově probudí v režimu „vysokohorského“ použití. Tam hlučnost narůstá zásadněji. Příznivci promítací techniky dokážou dlouze vysvětlovat důležitost správně vybraného plátna, se správnou barvou, odstínem, povrchem. Ale také s nutností výběru takového, které se ani po delším čase nezačne vlnit. Pro náš účel testu jsme měli k dispozici plátno přenosné, teleskopicky vysunutelné ze samostojící základny. U něho horní část vykazovala určité zvlnění (což lze také zaznamenat na přiložených fotografiích). To není kritika. Podobné plátno samozřejmě slouží k určitému účelu. Filmový fajnšmekr si pro pevné osazení u sebe doma zvolí adekvátní produkt. Jen naznačujeme, že vlnky na plátně významně ovlivní filmový zážitek. A za ně projektor rozhodně nemůže.

Menu a nastavení Menu nese naprosto shodnou strukturu, kterou jsme v minulosti nespočetněkrát představovali. Dnes ji tedy v podrobném popisu vynecháme. Do nabídek byl zapracován navíc obsah směřující ke specifickým funkcím a nastavení zobrazovadla. Typicky funkce pro srovnání obrazu, jeho otestování, doladění ostrosti a v neposlední řadě ochraně zraku. Základní korekční obrazec a obrazec pro srovnání ostrosti. Třetí snímek s položkou ochrany zraku. Pohyb v menu patří k těm svižným, mimořádně s nepatrným časovým posunem. Škoda chuti výrobce potlačovat osobní preference uživatelstva, kdy nemálo korekcí se řeší formou Vypnuto/Automaticky. Něco dokonce chybí zcela. Samsung vždy uměl svoji umělou inteligenci zasadit do díla vhodně, a tak mnoho kupujících jeho snahu přijme bez výhrad. Pro náročnějšího provozovatele televizní techniky, však podobný čin znamená omezení. Nabídka ladícího procesu, včetně ladění satelitního tuneru. Bohužel CI slot chybí. Start stroje po totálním odpojení od napájení a novém připojení trval něco kolem 25 vteřin. Start z pohotovostního režimu pak zhruba vteřin 14. Měření se trochu liší, záleží i na aktuálně připojených externích zařízeních atp. Obraz Obrazovou krásu musíme hodnotit v návaznosti na podobný typ produktů. Začnu otázkou. Vzpomínáte si někdo na setkání s projektorem pro jakési „domáčtější“ využití před pár lety? Já ano. Poměrně vybledlý obraz, nízkého jasu a kontrastu se při světle v místnosti dokázal vytratit. Koupíte-li si Samsung SP-LSP9T, tak při vzpomínce na starší strojovou nabídku zůstanete příjemně naladěni a leckdo až zaskočen. Kdo však očekává stejný výkon, světlem neovlivněný, jakožto vykouzlí například firemní TV s technologií QLED, tak tam jsme ještě nedorazili. LSP9T, při porovnání s běžnými televizory, tyto drtí velikostí úhlopříčky. Zcela nekompromisně a jednoznačně. Rozdělal jsem plátno v místnosti velikosti něco kolem 6x4 metry a při spuštění projekce měl trochu strach z výsledného gigantismu. Před obrazem jsem, přehnaně napsáno, utekl až na její protilehlý konec. Biatlon jsem měl na talíři a z padajícího sněhu začala být zima. Puk při hokeji rozhodně nešlo přehlédnout, stejně tak drobné zákroky na hranici (a za hranicí) pravidel. Přestřelka ve westernu toužila po tom, abych skočil za sedací soupravu a dovybavil se střelnou zbraní, kdyby padouch náhodou vešel až ke mně do obýváku. Velikost, v tomto směru a smyslu, nelze ničím nahradit. Výhodné, mimořádně těsné postavení vůči projekční ploše přispívá k jednoduchosti instalace a jakési menší ztrátě světelnosti. Ale i LSP9T ukáže svoji lepší tvář při večerním sledování filmu při zhasnutém světle. Nicméně denní sledování možné rozhodně bylo. Jen si ho prostě tolik nevychutnáte. Obraz není tak razantní, prokreslený, kontrastní. Zašedne, odbarví se. Kdo chce, vypomůže mu z nabídky navýšením kontrastu, ovlivní prokreslení scén, navýší barevnost. Ovšem stačí zhasnout, či zatáhnout žaluzie a zatemňovací závěsy a jste jinde. Jiný svět. Jste v kině. Samozřejmě komplexní přednes vyzařuje odlišnou charakteristiku, než známe z LCD a OLED televizorů. Nutno nechat oči přivyknout. Samsung v obrazových uživatelských profilech nabízí Filmmaker Mode. Musím přiznat, že mně nevyhovovalo šťavnatější, barevné postavení, které se zřejmě snaží o lepší, plnohodnotnější přednes při světlem prokreslené místnosti, kam sedne. Osobně bych si projektor nechal zkalibrovat a následně užíval filmy. Tóny plošné červené byly tak rudé, že jsem málem přivíral oči. Stejně tak zářily tóny oranžové. Jejich výraz pro mé oko přehlušoval barevný zbytek. Měl jsem trošičku obavu z horšího podání v celkové ostrosti u méně kvalitních děl z IPTV aplikací. Zde typicky Kuki a Skylink Live TV, které jsem prubnul. Obavy potvrzeny nebyly. Vysílání se prezentovalo v dostatečné kvalitě bez zásadních, napsal bych provokujících, nedostatků. U vyššího rozlišení, tj. 4K/UHD samozřejmě dochází k pomyslnému zpřesnění předávané „bodové“ informace. Komu by přeci jen obraz ostrostí neseděl, nemusí zoufat. V korekcích si doladí, kromě výše naznačeného posazení obrazu, taktéž jeho základní ostrost. No, a navíc si následně ostrost ještě vyšperkuje v obrazovém submenu, ve stejnojmenné položce. Hlavně u aplikací, včetně některých děl přehrávaných z Youtube, se nedalo přehlédnout pro mé oko až příliš znatelné klokotání pohybujících se částí. Velmi výrazně pak při švenkování kamerou s pohybem celé scény. Samsung The Premiere SP-LSP9T však obsluze dovolí zasáhnout a upravit ve dvou rovinách pohybovou plynulost a ostrost. Kdo nerad řeší detaily, aktivuje automatiku, druhý si nastaví vše na jedné desetibodové stupnici. Škoda snížené práce s podsvícením. Redukce korekcí postihla televizory této značky. Ne, mně podobné věci prostě nesedí. Kontrast, jas, svítivost, prostě a jednoduše, alespoň základní položky chci mít dostupné v jejich jednoznačné podobě a s plným uživatelským řízením. Občasně jsem toužil jít cestou menšího světelného výkonu, který se razantněji projeví u temnější scény, kde se pouze sem tam vyskytují nesouvislé barevné prvky. Svítivost o sobě dá vědět a jakýsi skok do temnoty, skok do světla a skok do tmy s „bodovým“ výraznějším objektem více zatíží zrak. Z jiného pohledu... dav lačný po moderním HDR nad podobným „jevem“ oslavně zahlaholí. Samozřejmě ve chvíli přehrávání obsahu s vysokým dynamickým rozsahem.