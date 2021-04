Samsung The Terrace: televizor, který zvládá mráz, déšť i prach se začal prodávat i v ČR

4K televizor Samsung The Terrace není úplnou novinkou, premiéru tato řada odolných televizorů měla téměř před rokem. Do ČR se ale dostává letos. Samsung touto "venkovní" řadou rozšířil nabídku svých interiérový lifestylových QLED televizorů.

Televizory The Terrace jsou určené pro venkovní exteriéry – snesou extrémní teploty, nevadí mu vlhkost, prach ani sluneční svit, na výběr je z úhlopříček 55", 65" a 75". Oficiální cen jsou 99 990 Kč za nejmenší model, střední stojí 129 990 Kč a největší úhlopříčku pořídíte za 169 990 Kč.

Co se vlastností týče, tak vzhledem k venkovnímu použití QLED obrazovka dosahuje jasu až 2 000 nitů (podsvícení je přímé zadní s lokálním řízením jasu), nechybí samozřejmě antireflexní úprava obrazu. Adaptivní technologie zpracování obrazu jej pak upravuje dle jasu okolí tak, aby nedocházelo k odleskům a čitelnost byla maximální.

Certifikace odolnosti plní IP 55, takže televizor snese déšť, slunce, mráz i prach. Dálkový ovladač pak plní IP56, takže ani tomu nevadí, když ho zapomenete venku.

Co se výbavy týče, tak zde nechybí nic, co Samsung má u běžných televizorů, tedy DVB-T2/S/C digitální tunery, Chromecast, Blutooth a WiFi jsou samozřejmostí. Je vybaven operačním systémem Tizen a rychlým přístupem ke všem populárním streamingovým službám, jako je O2TV, T-Mobile TV GO či VOYO.

Podporováno jsou také hlasové služby Bixby, Amazon Alexa a Google Assistant. Tři HDMI 2.1 vstupy (1x eARC). Co se zvuku týče, tak televizor má standardní výkon 2x 10 W, dá se však dokoupit odolný (IP55) externí 3.0 kanálový soundbar s udávaným výkonem 210 W (subwoofer je integrovaný).

Zdroj: Samsung