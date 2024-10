Samsung TV v roce 2025 skončí s běžným OS Tizen a přechází na One UI

OS Tizen u televizorů Samsung tak jak ho dlouhá leta známe projde příští rok velkou změnou. Jihokorejská společnost Samsung chce od roku 2025 sjednotit uživatelské rozhraní všech svých produktů. To platí také pro televizory, což znamená, že dojde ke změně uživatelského prostředí Smart TV.

Pokud máte smartphone Samsung Galaxy poslední generace, tak asi znáte One UI, což je uživatelské rozhraní Samsungu u systému Android. Plán přejít na One UI rozhraní i u televizorů oznámil Samsung na vývojářské konferenci SDC 24. Stejné rozhraní mají dostat také další chytré domácí spotřebiče.

One UI pro televizory zatím Samsung neukázal a ani neuvedl podrobnosti, není však pravděpodobné, že by u svých televizorů přestal využívat svůj osvědčený OS Tizen a přešel na „konkurenční “ Android TV. Vzhledem k dlouholetému vývoji svého vlastního systému a jeho příkladné stabilitě dostane s největší pravděpodobností OS Tizen zcela nový „kabát“, který současně přinese nové AI funkce, na které klade Samsung opravdu velký důraz.

Ostatně letos na veletrhu IFA bylo AI hlavním tématem, které spojovalo všechny jeho produkty. Přípravou na chystanou změnu na One UI pravděpodobně předcházelo oficiální oznámení Samsungu, že jeho AI televizory budou minimálně sedm let aktuální. Týká se tu už letošních modelů. U TV se dočkáme nejen nového rozhraní a funkcí, ale pravděpodobně dojde také k prohloubení spolupráce jednotlivých zařízení. Ostatně díky stejnému One UI to bude pro uživatele snadnější.

Předpokládáme, že první ukázku OS Tizen s One UI Samsung uvedla, že od roku 2025 začne pro své uživatelské rozhraní Smart TV používat název One UI, takže očekáváme, že se na tradičním lednovém veletrhu CES 2025 dozvíme více.